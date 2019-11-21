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В среду комитет по разведке Палаты представителей конгресса США более шести часов расспрашивал посла США в ЕС Гордона Сондленда, ключевого свидетеля на слушаниях по импичменту президента Трампа.

Сондленд начал с сенсации, заявив, что отношения Трампа с президентом Украины Зеленским строились по принципу "услуга за услугу". Это идет вразрез с заявлениями президента и республиканцев в конгрессе и сильно осложняет их линию защиты.

Но у Сондленда нет доказательств - он не вел дневник или заметки на встречах и об обмене услугами говорил как о своем предположении, а не факте.

В итоге демократы остались уверены, что у них на руках все больше доказательств для импичмента, а республиканцы говорят, что не услышали ничего нового.

Американские СМИ гадают, сколько теперь дипломат продержится на своей должности.

Сам Трамп заявил по итогам слушаний, что "охота на ведьм должна закончиться". "Это очень плохо для нашей страны", - написал он в "Твиттере".

Сегодня перед конгрессом предстанет Фиона Хилл, которая была помощником президента США по России. На нашем сайте мы ведем прямую трансляцию слушаний.

Газета Wall Street Journal сообщает, что ФБР хочет побеседовать с осведомителем из ЦРУ, чья жалоба на телефонный разговор Трампа и Зеленского послужила началом импичмента американского президента.

По данным осведомленных источников издания, ФБР стремится наладить сотрудничество с автором жалобы в рамках расследования, которое находится на начальной стадии.

При этом сам осведомитель не является предметом расследования. Пока никаких бесед не запланировано, отмечает WSJ.

Стало известно, что комитет по разведке Палаты представителей отказал в вызове осведомителя на слушания в рамках процедуры импичмента, на чем настаивали республиканцы.

Дональд Трамп ранее заявлял, что имя осведомителя должно быть раскрыто.

Image caption Принц Эндрю подвергся критике после интервью программе Би-би-си Newsnight

Большинство британских газет поместило на первые полосы фотографии британского принца Эндрю, который в среду объявил, что слагает с себя все публичные обязанности, связанные с его титулом.

Это решение было принято на фоне обвинений в связях принца с Джеффри Эпштейном, обвиненным в вовлечение несовершеннолетних в проституцию и умершем в нью-йоркской тюрьме, где он ожидал судебного процесса.

В заявлении, распространенном пресс-службой Букингемского дворца, говорится, что принц принял это решение сам после консультаций с членами королевской семьи и с разрешения королевы.

"Невозможно себе представить, что он сделал это по своей воле. Все будут считать, что на него было оказано давление сверху", - сказал газете Times биограф королевской семьи Роберт Лейси.

Заявление принца Эндрю последовало через несколько дней после выхода его интервью программе Би-би-си Newsnight. Принца упрекали в том, что он не выразил в нем сочувствия девушкам, пострадавшим от действий Эпштейна, и оправдывал свою дружбу с покойным миллиардером.

В заявлении принца говорится, что он "глубоко сочувствует всем пострадавшим" и готов оказать правоохранительным органам всю необходимую помощь в расследованиях действий Эпштейна.

Тем временем адвокат одной из жертв Эпштейна Глория Олред поставила под сомнение готовность принца помочь следствию и заявила, что он должен дать показания американским следователям по этому делу.

Она призвала принца связаться с американскими властями "немедленно и без каких-либо условий".

Правообладатель иллюстрации AFP Image caption Если сделка состоится, она станет крупнейшей для владельца LVMH Бернара Арно

Агентства Рейтер и Франс пресс сообщают, что французский производитель предметов роскоши LVMH сделал новое предложение о покупке ювелирного гиганта Tiffany. Теперь холдинг предлагает за сделку 16 млрд долларов вместо 14,5 млрд, которые был готов заплатить ранее.

Первое предложение было сделано в конце октября. Несмотря на то, что эта сделка обещала стать крупнейшей для президента LVMH Бернара Арно, Tiffany с предложением не согласилась и попросила LVMH поднять цену. Ожидается, что торг на $16 млрд не закончится.

Международной группе компаний LVMH принадлежат 75 люксовых брендов, среди которых Louis Vuitton, Hennesy, Christian Dior, Givenchy, Bulgari, Kenzo, Tag Heuer, Dom Perignon и Moet & Chandon.

Владелец и президент группы Бернар Арно - богатейший человек Франции.

В США вынесут приговор обвиняемому в хакерстве российскому гражданину Станиславу Лисову.

Его задержали по запросу ФБР и Интерпола в январе 2017 года в аэропорту Барселоны, когда он вместе с женой планировал вылететь во Францию.

В США Лисова обвиняли в разработке "трояна" NeverQuest, с помощью которого он, по версии следствия, похитил 855 тыс. долларов.

Вирус использовался для кражи паролей и логинов к онлайн-банкам, с помощью которых затем похищали деньги со счетов. Вирус давал хакерам возможность контролировать зараженные компьютеры дистанционно.

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В Кремле пройдет церемония награждения звездами Героев России пилотов авиакомпании "Уральские авиалинии" Дамира Юсупова и Георгия Мурзина, которые совершили 15 августа аварийную посадку на кукурузное поле неподалеку от подмосковного аэропорта Жуковский.

Полиция Мальты задержала известного на острове бизнесмена Йоргена Фенеша в связи с расследованием заказного убийства журналистки Дафны Каруаны Гализии в октябре 2017 года.

В своем блоге журналистка писала о предполагаемой связи мальтийских политиков с компанией, фигурировавшей в "панамском досье". Компания предположительно была связана с Фенешем, хотя сам он это отрицал.

На прошлой неделе сообщалось, что на Мальте был задержан предполагаемый посредник между заказчиком убийства и исполнителями, который пошел на сотрудничество со следствием. Премьер-министр Мальты Джозеф Мускат пообещал помиловать мужчину в обмен на информацию о заказчиках.

Латвийский Национальный совет по электронным СМИ решил прекратить на территории страны трансляцию девяти русскоязычных каналов. Они связаны с бизнесменом Юрием Ковальчуком, в отношении которого действуют санкции Евросоюза.

Постпредство России при ОБСЕ заявило об "озабоченности" России решением латвийских властей, и призвало ОБСЕ отреагировать на запрет.

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Почитайте статью нашего корреспондента Ольги Просвировой о том, как Россия пытается добиться легализации оборота алмазов в Центральноафриканской Республике.

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Дайджест подготовили Александр Баранов и Олег Михайлов