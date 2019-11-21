Google запретит целевую политическую рекламу

Google более не позволит политическим кампаниям и активистам распространять таргетированную (целевую) рекламу своим пользователям в зависимости от их предполагаемых политических взглядов и предпочтений.

Организаторы политических кампаний в будущем не смогут сопоставлять свои базы данных избирателей с базой данных пользователей Google, чтобы нацеливать на них свою рекламу на таких платформах, как YouTube и поисковик Google.

В Великобритании, где вскоре пройдут парламентские выборы, Google вводит новые правила в ближайшую неделю, в других регионах - позже.

Политическая реклама по-прежнему сможет быть сориентирована на отдельных пользователей с учетом их возраста, пола и места жительства.

Компания Google также сообщила, что примет меры против явного обмана, содержащегося в такой рекламе. Это отличает Google от политики другой крупной компании - Facebook.

Глава Facebook Марк Цукерберг заявил, что его социальная сеть не будет проверять достоверность политической рекламы.

Twitter, тем временем, сообщил, что полностью запретит у себя политическую рекламу.

Политика Google, таким образом, теперь находится где-то между этими двумя позициями: компания разрешает политическую рекламу за исключением наиболее очевидных случаев обмана, против которых она обещает принимать меры.

"Мы признаем, что активный политический диалог является важной частью демократии и невозможно оценить каждое политическое заявление, встречное заявление или измышление", - сказал Скотт Спенсер, глава Google по управлению продуктами для Google Ads, в своем блоге, опубликованном в среду.

"Поэтому мы ожидаем, что количество политической рекламы, в отношении которой мы будем принимать меры, будет очень ограниченным. Но мы будем продолжать это делать в случае явных нарушений", - добавил Спенсер.

О какой базе данных идет речь

Основываясь на поиске в сети и посещении сайтов каждым отдельным пользователем, Google делает выводы о его предполагаемых политических взглядах - левых или правых.

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В США, в отличие от других стран, в том числе Великобритании, организаторы политических кампаний имеют возможность использовать таргетированную рекламу, основываясь на политических предпочтениях людей.

В других странах организаторы политических кампаний могли загружать в Google свои базы данных - например, членов какой-либо партии. Google сопоставлял ее со своими пользователями, и в итоге реклама целенаправленно распространялась избирателям.

Теперь это не будет разрешено.

"Эти перемены займут некоторое время, - объясняет Спенсер. - Мы начнем вводить новые правила в Британии в течение недели (перед выборами), в ЕС - к концу года, а в остальном мире начнем с 6 января 2020 года".

Любые меры, предпринятые против политической рекламы, не соответствующей введенным правилам, будут представлены в отчете Google о доступности и прозрачности данных.

Политическая реклама занимает небольшое место в общих доходах Google от рекламы, которые в 2018 году составили 116 млрд долларов.

Например, в Британии с марта 2018 года, согласно данным Google, компания получила от политической рекламы всего 171 250 фунтов.

В США Google заработала 128 млн долларов на политической рекламе с момента, когда она начала публиковать эти данные в мае 2018 года.

Больше всех потратила на политическую рекламу в Google кампания "Трамп сделает Америку снова великой". Комитет под таким названием с мая 2018 года потратил в США на рекламу 8,5 млн долларов.