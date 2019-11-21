Фото дня: Зеленский осмотрел возвращенные Россией корабли

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Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в город Очаков Николаевской области и осмотрел возвращенные Россией военные корабли - буксир "Яны Капу" и малые бронированные артиллерийские катера "Никополь" и "Бердянск".

"Я очень рад, что наши военные катера на месте. Как мы и обещали, мы вернули наших моряков и вернули наши катера", - заявил Зеленский, выступая перед собравшимися. Вместе с ним корабли встречали 17 освобожденных в сентябре моряков.

Зеленский отметил, что на кораблях частично не хватает оборудования и вооружения, и пообещал по этому поводу обратиться к российской стороне. Накануне командующий ВМС Украины Игорь Воронченко заявил, что россияне "угробили" "Бердянск" и "Никополь", "поснимали даже плафоны, розетки и унитазы".

До Очакова Зеленский побывал в Станице Луганской в Донбассе на открытии моста, разрушенного в результате боевых действий в 2015 году.

Украинские военные корабли и 24 члена их экипажей были задержаны российскими властями вблизи Керченского пролива 25 ноября 2018 года. Моряков обвинили в незаконном пересечении российской границы и арестовали. Они вернулись на Украину 7 сентября в рамках обмена удерживаемыми лицами между Москвой и Киевом.

Добиться освобождения моряков было одним из предвыборных обещаний Зеленского.

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