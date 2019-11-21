Сербия расследует возможный подкуп разведчика российским ГРУ

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Президент Сербии Александр Вучич отдал указание военной контрразведке провести расследование

Президент Сербии в четверг созывает Национальный совет безопасности для обсуждения шпионского скандала, в котором замешан офицер российского ГРУ.

На днях в YouTube была выложена видеозапись, на которой предполагаемый российский разведчик - сотрудник посольства в Белграде - передает крупную сумму денег, как сказано в подписи к ролику, "агенту сербской военной разведки".

На видеозаписи предположительно фигурирует экс-заместитель российского военного атташе в посольстве в Белграде Георгий Клебан, который также является сотрудником ГРУ.

Подлинность видеозаписи подтвердило сербское разведывательное ведомство БИА. Президент Александр Вучич распорядился расследовать обстоятельства инцидента и назначил заседание Совбеза на шесть часов вечера.

Премьер-министр Сербии Ана Брнабич рассказала, что встретилась с президентом для обсуждения инцидента утром 21 ноября и находится с ним в постоянном контакте. "Я жду новой информации с минуты на минуту, - заявила Брнабич. - Если всё это правда, то это серьезная проблема".

Что говорят в Кремле?

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption В Сербии высоко ценят тесное военное сотрудничество с Россией, но не все (на фото - жители Белграда приветствуют визит президента России Владимира Путина в этом году плакатом "Спасибо").

Множество сербских газет в четверг посвятили шпионскому скандалу первые полосы. Министр обороны Сербии при появлении первых сообщений о скандале покинул заседание парламента и срочно поехал к президенту Вучичу.

Одновременно министр внутренних дел Сербии Небойша Стефанович прилетел в Москву для переговоров с главой российского Совета безопасности Николаем Патрушевым, однако неясно, связан ли визит со шпионским скандалом.

В полдень в четверг сербский президент подтвердил, что приедет с визитом в Москву 4 декабря, а пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков в ответ на вопрос журналистов выразил надежду, что сообщения о возможной вербовке сербских офицеров ГРУ не испортят отношений между Белградом и Москвой.

"Мы не знаем, что это за инцидент и здесь еще нужно разобраться. Не совсем вопрос администрации президента, но уверен, что отношения между Россией и Сербией носят настолько особенный характер - партнерский, братский, союзнический характер, что ничто не может на этот характер повлиять", - заявил представитель Путина.

Пока это единственная официальная реакция от России на обвинения в том, что российский агент "коррумпировал сербскую разведку".

Днем в четверг президент Сербии Вучич принял российского посла в Белграде Александра Боцана-Харченко, но подробностей беседы официальный Белград не сообщил.

Кто говорит, что на видео действительно российский ГРУшник?

Во-первых, Агентство безопасности и информации Сербии БИА. Глава аналитического управления БИА Реля Жельски заявил, что личность российского офицера установлена абсолютно точно. От ответа на вопрос, кто второй человек на видео, Жельски уклонился.

Во-вторых, болгарский журналист-расследователь Христо Грозев. Он изучил видео, выложенное в YouTube, и пропустил изображение мужчины, передающего сумку на записи, через сервис Microsoft Azure, сличающий лица.

Программа подтвердила, что на записи и на официальных фотографиях с сайта посольства России в Белграде один и тот же человек - Георгий Клебан.

МИД Сербии подтвердил радио "Свободная Европа", что Клебан служил в Белграде заместителем российского военного атташе, но был уволен с должности в июне 2019 года.

Грозев написал в своем "Твиттере", что домашний адрес Георгия Клебана в Москве совпадает с адресом академии ГРУ, а местом жительства его жены будто бы является общежитие базы спецназа, где находится тренировочный полигон ГРУ для будущих агентов под прикрытием.

Прописка в академии ГРУ еще не является доказательством того, что Клебан был шпионом, поскольку он кадровый военный, пишет болгарский журналист, но вот адрес регистрации супруги может служить косвенным указанием на это.

Грозев в этом году он был удостоен премии Европейской прессы в категории "журналистские расследования" за публикацию о разоблачении подозреваемых в отравлении Скрипалей в английском Солсбери Анатолии Чепиге и Александре Мишкине, подготовленную совместно с группой Bellingcat и российским журналистом Романом Доброхотовым.

Что именно видно в ролике на YouTube?

Видеосъемка, как отмечает Христо Грозев, велась со многих точек и очевидно, была тщательно подготовлена. Вероятно, были использованы и камеры видеонаблюдения.

Правообладатель иллюстрации Kdjuey Lskduf Image caption Запись была выложена на YouTube c аккаунта "Kdjuey Lskduf"

Запись состоит из нескольких частей. В первой - высокий мужчина, лицо которого размыто, подходит к припаркованному автомобилю с пакетом, открывает его и кидает пакет на сиденье.

Другой план - тот же человек встречается с мужчиной ниже ростом в черной кожаной куртке (в подписи к ролику сказано, что это полковник Георгий Викторович Клебан), они приветствуют друг друга объятиями и вместе идут на парковку. В это время в руках у Клебана белый пакет с черной надписью Art Zona. Они вдвоем подходят к машине, высокий (названный в подписи агентом сербской разведки) открывает дверь, мужчины что-то передают.

Несколько фрагментов показывают двоих за столиком в кафе, затем на выходе. Затем - они разговаривают у дороги. Подходят к машине и обмениваются сумками, вновь обнимаются.

В последней части нарезки "высокий" уже сидит на водительском месте в машине, достает из пакета Art Zona предмет, похожий на бутылку, затем достает конверт с деньгами и пересчитывает их.

Затем он уходит по улице с тем же белым пакетом в руках.

Когда именно сделана запись, не уточняется. По версии белградских газет, запечатленное событие произошло несколько лет назад. Клебан работал в посольстве России с 2017 по 2019 год.