Недоношенного младенца спасли объятия брата-близнеца

Правообладатель иллюстрации Mercury Press Image caption Братья родились сильно недоношенными - на 25-й неделе, и весили 700 и 900 граммов

Жительница Уэльса рассказала Би-би-си, как один из ее сильно недоношенных близнецов резко пошел на поправку, когда к нему в инкубатор положили его брата.

Ханна Зимунья уверена, что ее сын Дилан спас жизнь Дейниола, просто обняв его.

Идентичные близнецы появились на свет в октябре 2018 года. Когда на 25-й неделе беременности у 28-летней Ханны начались схватки, врачи два дня пытались остановить их, но безуспешно. Мальчики родились с весом в 900 г (Дилан) и 700 г (Дейниол). Дейниол был меньше и слабее.

В течение двух месяцев после рождения Дейниол находился в реанимации и не мог дышать самостоятельно, в то время как Дилан быстро окреп и был выписан из больницы.

Семья, в которой, кроме близнецов, есть еще трое детей, жила в 60 км от больницы, и Ханна не могла круглосуточно находиться в неонатальном отделении рядом с Дейниолом.

Наступил день, когда врачи посоветовали родителям попрощаться с Дейниолом - они уже не надеялись на улучшение. Ханна с мужем привезли Дилана и положили его в инкубатор рядом с братом - чтобы он обнял его, как все думали, в последний раз.

Правообладатель иллюстрации Mercury Press Image caption Мать мальчиков Ханна с Диланом рядом с Дейниолом (в инкубаторе)

Объятие длилось всего пять минут. Но в тот же день состояние маленького Дейниола внезапно улучшилось. Через считанные часы со 100-процентного принудительного снабжения кислородом врачи перевели его на 50%.

"Когда я позвонила в больницу и спросила, как там малыш, врачи сказали, что ему намного лучше и что впервые стало возможно наполовину сократить искусственную подачу кислорода", - рассказывает Ханна.

Image caption Дейниол (слева) и Дилан почти через год после рождения, с отцом Ксави и матерью Ханной

"В это было трудно поверить. Дилану удалось каким-то образом помочь Дейниолу. Он просто побыл рядом, и тому сразу стало лучше. Ни я, ни доктора не ожидали такого".

"Но на следующий день состояние [Дейниола] опять ухудшилось, и он снова был полностью на кислороде, - вспоминает Ханна. - И медсестры сказали - привезите Дилана опять, пусть он снова обнимет Дейниола".

Через два дня Дейниола можно было полностью снять с вентиляции легких. Это было чудо.

"Он обнимал брата и этим спас ему жизнь, - говорит мама мальчиков. - Счастьем было видеть это, и это научило нас тому, что их не нужно было разлучать в принципе".

Дилана поселили в больнице рядом с братом еще на два месяца. В январе этого года он всё-таки отправился домой, а Дейниола окончательно выписали к своим четверым братьям и сестрам в апреле.

Ему еще требуется ежедневная кислородная поддержка, однако прогноз весьма оптимистичный.

Первый день рождения близнецы отпраздновали шумной вечеринкой вместе с братом ТиДжеем, которому 8 лет, шестилетней сестрой Лили и трехлетней Танди.

Image caption Дейниолу (на фото справа) еще требуется регулярная кислородная поддержка, пока легкие не окрепнут окончательно

"Было время, когда мы думали, что такого дня рождения не будет, - говорит Ханна. - Страшное для нас время. Мы бесконечно благодарны медикам".

В британских больницах встречается подобная практика, когда при выхаживании недоношенных близнецов их помещают рядом в один инкубатор. Однако убедительных доказательств пользы этого пока нет.