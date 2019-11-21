В России появится своя "Википедия". Что еще придумали в рунете на замену иностранному

Правообладатель иллюстрации Mikhail Tereshchenko/TASS Image caption Участник шествия против блокировки "Телеграма" в центре Москвы в 2018 году

Весной 2022 года в России планируется запустить энциклопедический портал, аналогичный "Википедии". Его бюджет, по словам создателей, составляет около 2 млрд рублей. Что еще "своего" хотели создать в российском интернете взамен зарубежного?

Важное отличие российской "Википедии", которой будут заниматься сотрудники научного издательства Большой российской энциклопедии, от своего прототипа, заключается в том, что все статьи будут написаны авторами за гонорар.

Работа авторов и рецензентов будет оплачиваться из гонорарного фонда, пояснил Интерфаксу ответственный редактор научного издательства Большой российской энциклопедии Сергей Кравец.

"У нас все статьи авторские, и автор отвечает за их компетентность своим авторитетом", - подчеркнул он.

Сейчас над созданием портала работают около 150 человек, позже их число вырастет до 270, а привлеченных авторов - несколько сотен, уточнили создатели.

ОС "Аврора"

В 2012 году российскую операционную систему начали разрабатывать сотрудники финской компании Jolla, часть которых раньше работала в компании Nokia.

Сейчас ее разработку ведут компании "Открытая мобильная платформа" и "Вотрон", которые с прошлого года входят в "Ростелеком".

"Аврора" базируется на ядре Linux и при этом поддерживает приложения для Android. Она считается единственной отечественной ОС. Именно она будет поставлена на 360 тысяч планшетов, которые будут использовать для переписи населения России в 2020 году.

В прошлом году президент "Ростелекома" Михаил Осеевский заявлял, что уже в 2019 году первые 300 тысяч чиновников федеральных органов исполнительной власти начнут использовать смартфоны с российской операционной системой. На эти цели компания просила 1,3 млрд рублей.

Планировалось, что к 2021 году на новую ОС перейдут 1,4 млн чиновников, но в минтруде выступили против этой инициативы, отмечая, что смартфоны на российской ОС нужны лишь 385 тысячам чиновников.

В 2019 году "Ростелеком" не смог начать перевод сотрудников госорганов на смартфоны с "Авророй", так как расходы на это не были включены в бюджет этого года, а целесообразность этого проекта как такового все еще обсуждается.

Основной недостаток системы - отсутствие приложений. Так как ее не планируется внедрять на потребительский рынок - она просто не выдержит конкуренции - разработка приложений должна лечь на плечи государства, но оно не стремится финансировать этот проект.

"ТамТам" вместо "Телеграма"

В мае 2017 года российская Mail.Ru Group запустила мессенджер "ТамТам", который был написан на базе запущенного в июле 2016 года приложения "ОК Сообщения" соцсети "Одноклассники".

О нем заговорили весной прошлого года, когда Таганский районный суд Москвы принял решение о блокировке мессенджера "Телеграм" из-за отказа его администрации предоставить ФСБ ключи шифрования.

Рекламная кампания мессенджера "ТамТам" началась одновременно с блокировкой "Телеграма". После новостей о решении суда о блокировке в СМИ и телеграм-каналах начала появляться информация о мессенджере, который якобы "такой же, как "Телега". Следить за своими новостями в этом мессенджере призвали Следственный комитет и объединенная пресс-служба судов Петербурга.

В "ТамТам", как и в "Телеграме", есть возможность создания каналов, а также голосовые и видеозвонки.

На сайте Mail.Ru Group утверждается, что в мессенджере на всех платформах зарегистрировались уже 7 млн пользователей.

Тем не менее массово пользоваться мессенджером так и не стали - в том числе потому, что сейчас "Телеграм" успешно работает на территории России и без сервисов обхода блокировки.

Поисковик "Спутник"

В 2014 году президент Владимир Путин заявил, что интернет возник и развивается как спецпроект ЦРУ.

"Все идет через сервера, которые находятся в Штатах, все там контролируется", - говорил Путин, отвечая на вопрос о Google, на который приходилось на тот момент 28% рынка интернет-поиска в России.

Уже в следующем месяце "Ростелеком" представил государственный поисковик "Спутник". У его представителей были амбициозные планы - в течение четырех лет войти в топ-10 компаний рунета.

Особенностью "Спутника" называли то, что в приоритете должны были выводиться официальные источники информации, а также систему фильтрации контента.

Однако в итоге в этом году доля "Спутника" среди поисковиков оценивается в 0,01% "Рейтингом Mail.Ru". Еще в 2017 году власти признали, что проект не имел успеха.

"Спутник" не прогорел, потому что для того, чтобы прогореть, надо было загореться хотя бы. Это был достаточно искусственный проект, как раз к вопросу о том, что очень часто в нашем бизнесе государству делать нечего", - заявил тогда замминистра связи и массовых коммуникаций Алексей Волин. По его словам, разработчики поисковика не смогли ответить на вопрос, зачем и для кого они его создают.

"Спутник" до сих пор существует и закрывать его, по информации "Ростелекома", не планируется.

В конце 2017 года, по информации портала госзакупок, "Ростелеком" потратил на развитие поисковика "Спутник" и одноименного браузера 260,4 млн рублей.

Эти средства планируется потратить, как следовало из технического задания, на повышение качества поиска путем вычленения ключевых слов в "многословных запросах", а в браузере - на возможность контроля операций для корпоративных пользователей.