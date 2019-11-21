В Сиднее и Аделаиде трудно дышать из-за дыма лесных пожаров

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Сидней оказался в дыму второй раз за три дня

В Австралии продолжаются сильные лесные пожары, дымом от которых заволокло города Сидней и Аделаиду.

Служба здравоохранения предупредила, что качество воздуха превысило опасный уровень. Некоторые жители вынуждены носить маски для лица.

Последнюю неделю пожары бушевали во всех шести штатах страны. В некоторых ситуация, по словам медиков, близка к катастрофической. Сильнее всего пострадали восточные штаты Новый Южный Уэльс и Квинсленд. С прошлого месяца в результате пожаров там погибло шесть человек.

Сидней, в котором проживает около 5 млн человек, оказался в дыму второй раз за три дня. Хуже всего остоят дела в центре города и его северной части - там уровень загрязненности воздуха превысил норму почти в 10 раз.

Media playback is unsupported on your device Сидней и его пригороды охватили пожары

Власти сообщили, что задымленность может сохраниться еще несколько дней. Некоторые местные жители рассказали, что на их памяти это первый случай, когда воздух настолько загрязнен.

Людям вновь рекомендуют не выходить на улицу и сократить физическую активность до минимума - особенно тем, кто испытывает проблемы со здоровьем.

С аналогичными предупреждениями обратились к жителям власти города Аделаиды, в котором проживает 1,3 млн человек.

Хотя днем ситуация несколько улучшилась, качество воздуха по-прежнему оценивается как "крайне плохое".

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Некоторые жители Сиднея вынуждены носить маски для лица

Желтый сиднейский дым

Шаймаа Халил, корреспондент Би-би-си

Сегодня утром я проснулась с ощущением боли в горле. Я начала кашлять и тут же пожалела, что оставила окно открытым.

Сначала я почувствовала запах дыма, потом увидела пелену на улице. Я как будто смотрела на Сидней через желтый фильтр.

Многие сравнивают качество воздуха здесь со смогом в Дели и Пекине. Дым идет с севера и, как сообщают синоптики, вряд ли он в ближайшее время рассеется.

Некоторые пишут в соцсетях, что информации о загрязненности воздуха мало и нет рекомендаций, как себя вести в такой ситуации.

Безусловно, обсуждается, как это все связано с изменением климата и нужно ли австралийцам привыкать к новым реалиям.

Где самая высокая угроза?

По всей Австралии горит много лесов, но в четверг наибольшая угроза была в штатах Виктория и Новый Южный Уэльс. Причина - в жаркой погоде и сильном ветре.

Власти Виктории впервые за 10 лет объявили "красный" (максимальный) уровень угрозы. Глава пожарной службы штата Стив Уоррингтон призвал жителей некоторых районов покинуть свои дома. "Не оставайтесь там. Если начнется пожар, вам не спастись", - сказал он.

В Новом Южном Уэльсе бушует около 50 пожаров, с сентября там выгорело более 1,2 млн га лесов.

Правообладатель иллюстрации Reuters/Chirag Thakkar Image caption Аделаиду заволокло дымом

Ученые и эксперты считают, что сезон лесных пожаров в Австралии увеличился и стал более интенсивным из-за изменения климата.

По данным бюро метеорологии, из-за климатических изменений периоды экстремальной жары стали более длительными, а природные катаклизмы вроде засухи - более интенсивными.

В докладе ООН за 2018 год говорится, что Австралия не выполняет своих обязательств по выбросам углекислого газа в рамках Парижского соглашения по климату.