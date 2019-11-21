Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption "Мэр Пит" (на фото слева) - темная лошадка среди фаворитов гонки

Очередной раунд дебатов потенциальных кандидатов на пост президента от Демократической партии США прошел на фоне слушаний по импичменту, к которым приковано все внимание американцев. Претенденты на номинацию не столько спорили, сколько критиковали Трампа и представляли свои программы.

Хотя к дебатам были допущены 10 политиков (основными критериями были уровень поддержки и количество собранных средств), в опросах с отрывом от остальных лидируют четверо: сенаторы Берни Сандерс и Элизабет Уоррен, бывший вице-президент Джо Байден и мэр города Саут-Бенд в Индиане Пит Буттиджич.

Говорить об однозначном лидерстве кого-то одного из них, при этом, явно преждевременно. В общенациональном масштабе четверку лидеров замыкает Буттиджич (он же просто "мэр Пит" - американцам тоже непросто произносить эту мальтийскую фамилию), но и его рейтинг в последние несколько недель начал резко расти. По двум опросам он вышел на первое место в Айове и Нью-Гемпшире - двух штатах, где праймериз и кокусы - внутрипартийные выборы - пройдут первыми.

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37-летний Буттиджич служил в разведке ВМС США, работал в ведущей консалтинговой фирме, а также любит подчеркивать, что является открытым геем и верующим христианином.

В среду Буттиджича критиковали за отсутствие опыта в федеральной политике, но он подготовился к защите.

"Нужно принимать во внимание не только опыт в Вашингтоне, - сказал Буттиджич. - Прямо сейчас здесь на сцене больше 100 лет вашингтонского опыта, и что мы имеем?"

Правообладатель иллюстрации SAUL LOEB/AFP via Getty Images Image caption Девушка сенатора Букера с дрэг-королевой Писси Майлз

Импичмент прежде всего

Многие американцы пристально следят за процедурой импичмента в конгрессе, и кандидаты посвятили много времени этой теме.

Если палата представителей проголосует за импичмент, судьбу президента будет решать сенат.

Сенатор Уоррен обещала убеждать своих коллег-республиканцев отстранить Трампа от должности. Двое других фаворитов гонки, Сандерс и Буттиджич, также критиковали президента.

Джо Байден в истории импичмента играет одну из главных ролей. Трамп просил президента Украины Зеленского объявить о расследовании против Байдена и его сына, и демократы считают, что эта просьба может быть квалифицирована как вымогательство.

Байден заявил, что Трамп интриговал против него потому, что видит в нем самого серьезного оппонента на выборах 2020 года.

Бывший вице-президент по-прежнему лидирует среди демократического электората в соцопросах, однако в последнее время его преимущество сокращается - причем особенно уязвимы его позиции в Айове и Нью-Гемпшире.

"Я подумал, что вы обкурились"

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Сенатор Букер раскритиковал Байдена за позицию по марихуане

Жестче всего прошло обсуждение внешней политики. Сандерс в очередной раз раскритиковал Байдена за поддержку вторжения в Ирак в 2003 году.

Конгрессвумен Тулси Габбард обвинила Буттиджича в том, что он предлагал отправить войска в Мексику. Буттиджича отверг это обвинение.

Самой Габбард в очередной раз припомнили ее визит в Сирию от 2017 года и встречу с Башаром Асадом.

В другом примечательном моменте вечера сенатор Кори Букер, афроамериканец, раскритиковал Байдена за сомнения относительно легализации марихуаны.

Букер заявил, что для богатых марихуана уже фактически разрешена, а жертвами связанных с запретом уголовных статей становятся темнокожие американцы.

"Я подумал, что вы обкурились", - сказал Букер о заявлениях бывшего вице-президента против легализации.

Байден ответил, что он выступает за отмену уголовных статей и освобождение всех осужденных по этим статьям, но долгосрочный эффект марихуаны на здоровье до конца не изучен.