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Бывший лидер Шотландской национальной партии и глава правительства Шотландии, ныне ведущий российского канала RT Алекс Салмонд предстал перед судом по обвинению в попытке изнасилования и приставаниях к 10 женщинам. Он говорит, что готов доказать свою невиновность.

В четверг в Высоком суде в Эдинбурге прошли предварительные слушания по делу Салмонда. Согласно обвинительному заключению, попытка изнасилования и случаи домогательств произошли в 2008-2014 гг, когда Салмонд возглавлял правительство Шотландии.

После слушаний 64-летний Алекс Салмонд сказал журналистам, что невиновен и намерен доказать это в суде.

В августе Салмонд в результате продолжавшейся год тяжбы уже отсудил более полумиллиона фунтов у правительства Шотландии, которое провело собственное внутреннее расследование обвинений в адрес Салмонда.

Правительство, которое возглавляет бывшая заместительница Салмонда в партии Никола Стёрджен, признало, что расследование шло с нарушениями, и возместило Салмонду судебные издержки в размере 512 тыс. фунтов (660 тысяч долларов по нынешнему курсу).

Правда, это решение касалось именно процедурных вопросов и не дает ответа на вопрос, справедливы или нет предъявленные Салмонду обвинения.

Как утверждают полиция и обвинитель в суде, попытку изнасилования Салмонд предпринял в июне 2014 года в резиденции главы правительства Шотландии Бют-хауз. Он, согласно тексту обвинения, прижал женщину к стене, сорвал с нее одежду, разделся сам, толкнул ее на кровать и лег сверху.

В остальных 13 эпизодах, описанных следствием, речь идет о приставаниях разной степени настойчивости: от прикосновений к груди и ягодицам до попыток поцеловать.

Всего, согласно обвинению, жертвами домогательств Салмонда стали 10 женщин.

Рассмотрение дела Салмонда по существу начнется в Высоком суде в Эдинбурге 9 марта следующего года и продлится, как ожидается, четыре недели.

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Алекс Салмонд дважды возглавлял Шотландскую национальную партию, чьей программной целью является выход Шотландии из состава Соединенного королевства Великобритании и Северной Ирландии, и привел ее к власти на выборах 2007 года.

После проигрыша на референдуме о независимости Шотландии осенью 2014 года Салмонд ушел в отставку, и партию и правительство возглавила его заместительница Никола Стёрджен, которая и поныне занимает эти посты.

В 2015 году Салмонд избрался в британский парламент, но затем проиграл в своем округе на внеочередных выборах 2017 года.

В том же году он устроился на англоязычный телеканал RT, ранее известный как Russia Today. Он ведет еженедельную политическую программу "Шоу Алекса Салмонда".

Салмонд вышел из Шотландской национальной партии в 2018 году, когда подал иск против сформированного его партией правительства.