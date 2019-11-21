В Британии хотят навсегда избавить людей от ожоговых рубцов

Правообладатель иллюстрации Scar Free Foundation Image caption Элизабет Соффе ограничена в движениях из-за шрамов на локтях, запястьях и других суставах

В будущем люди с рубцами от ожогов, возможно, смогут избавиться от этого дефекта благодаря новому исследованию, которое проводит благотворительная медицинская организация The Scar Free Foundation.

В ходе исследования, в котором также примет участие Университетская клиника в Бристоле, будет создана крупнейшая в мире база данных детей с ожогами.

The Scar Free Foundation призывает правительства стран и крупных благотворителей увеличить финансирование разработки новых эффективных методов лечения для уменьшения, а затем и полного выведения рубцов от ожогов.

В ближайшие пять лет исследователи будут брать на анализ кровь и небольшие образцы ткани у британских детей с рубцами от ожогов.

Они проанализируют генетические данные, позволяющие выявить факторы, из-за которых у человека либо остаются большие рубцы, либо их вовсе не бывает.

В результате появится крупная база данных, с помощью которой, как надеется The Scar Free Foundation, будущие поколения будут жить в мире, где рубцов больше не будет.

История Элизабет

Элизабет Соффе пять лет. Если удастся вылечить ее рубцы, она сможет ходить в бассейн, не испытывая боли, и на нее не будут пристально смотреть на улице.

Девочка получила серьезные ожоги, когда ей было всего шесть месяцев, после возгорания кондиционера. У нее рубцы на ногах, лице и руках. В огне она лишилась волос, многих пальцев, у нее отсутствует часть носа и нет одного уха.

С частей тела, которые не пострадали, врачи пересадили кожу на пострадавшие участки. Она ограничена в движениях из-за шрамов на локтях, запястьях и других суставах.

Отвечая на вопросы со своей мамой Шинейд, она рассказала, что очень часто люди пристально на нее смотрят и иногда называют ее уродливой.

"Мои рубцы растягиваются и доставляют сильную боль. А еще они чешутся. Я не могу держаться за брусья на физкультуре, потому что у меня мало пальцев, рукам очень больно. Люди говорят гадости, потому что я от них отличаюсь, но я знаю, что я красивая", - сказала она.

Элизабет приходится часто ложиться на операции, а из-за рубцов она плохо спит, потому что они вызывают сильный зуд.

Также она должна несколько раз в день втирать в кожу крем и регулярно проходить физиотерапию.

Ожоги - одна из самых распространенных травм в мире, в двух третях случаев страдают дети. Исследования в этой области традиционно не финансируются в необходимой мере. Например, в Великобритании общие расходы на исследования комплексных травм, к которым относятся ожоги, составили менее 1% от средств, выделяемых государством на медицинские исследования.

Глава The Scar Free Foundation Брендан Элей считает, что исследования в области заботы о пациентах с ожогами, особенно в том, что касается предотвращения появления рубцов, топчутся на месте по сравнению с другими подобными научными изысканиями.

"Мы хотим помочь людям, живущим с рубцами, раскрыть свой потенциал, а также стремиться к такому будущему, в котором не будет рубцов. Групповое исследование стало бы новаторским - оно позволило бы нам собрать картотеку ДНК огромного количества детей с ожогами, чтобы мы могли выделить те факторы, которые влияют на степень тяжести рубцов, и облегчить жизнь пациентов", - сказал он.