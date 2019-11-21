В США вынесли приговор российскому программисту, который писал письмо Путину

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Американский суд приговорил российского программиста Станислава Лисова к четырем годам лишения свободы по обвинению в киберпреступлениях. При этом суд учел его хорошее поведение и уже проведенное им в заключении время, так что фактически россиянин выйдет на свободу уже весной 2020 года.

Как сообщает агентство РИА Новости, суд признал Лисова виновным в краже денег со счетов в американских банках при помощи "трояна" NeverQuest. Сам россиянин признал вину.

В итоге Лисов получил 48 месяцев лишения свободы, однако суд сократил ему срок наказания на 15% за примерное поведение, а также зачел в срок наказания время, проведенное им под стражей во время следствия и судебного разбирательства. Таким образом, россиянину осталось провести в тюрьме еще несколько месяцев.

Задержание и экстрадиция

Лисов - житель Таганрога. Его задержали в январе 2017 года в Барселоне, куда он улетел в отпуск. Задержание было проведено по запросу ФБР. Американская сторона требовала экстрадировать россиянина, так как в США его обвиняли в киберпреступлениях.

ФБР считало Лисова причастным к созданию вируса-трояна NeverQuest, который появился в 2013 году. Вирус использовался для кражи паролей и логинов к онлайн-банкам, которые затем использовались для похищения денег со счетов. Также вирус давал хакерам возможность контролировать зараженные компьютеры дистанционно.

По информации "Лаборатории Касперского", вирус был использован для атак против более чем 100 банков. Считается, что с помощью вируса NeverQuest были незаконно переведены средства на сумму в 5 млн долларов.

Полгода спустя после задержания Лисова телеканал RT опубликовал его обращение к президенту России Владимиру Путину. Таганрожец просил президента России взять ситуацию с его задержанием "под личный контроль" и не допустить его экстрадиции в США.

"Очень прошу вас о помощи, взять на контроль мою ситуацию и разобраться в несправедливости, с вопиющими фактами беззакония со стороны США к гражданину России. Мое обращение к вам - это моя последняя надежда", - цитировал канал письмо Лисова.

"Я хочу заявить, что не имею отношения к тем преступным делам, в которых меня обвиняют США. У меня есть подозрения, что, если попаду на территорию Соединенных Штатов, обвинения могут измениться или будет применено давление/принуждение", - писал программист.

Тем не менее уже месяц спустя испанские власти приняли решение о выдаче россиянина в США.