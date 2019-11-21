Московские депутаты пожаловались Путину на фонд для бездомных "Ночлежка". Чем они недовольны?

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Муниципальный депутат московского округа Беговой Зоя Андрианова отправила президенту России Владимиру Путину обращение с просьбой провести проверку фонда для бездомных "Ночлежка" на предмет соответствия статусу иностранного агента.

В обращении, которое Андрианова опубликовала в одном из пабликов в "Фейсбуке", отмечается, что жители района выступают против размещения на их территории реабилитационного центра и консультационной службы для бездомных. Проект выполняет петербургская общественная организация "Ночлежка", основанная около 30 лет назад.

"В район, находящийся в пяти километрах от Кремля, будут стекаться бездомные со всех концов города, страдающие алкоголизмом и другими зависимостями, а также страдающие инфекционными и паразитарными болезнями", - говорится в обращении.

По словам Андриановой, жители района опасаются, что после консультации со специалистами "Ночлежки" часть бездомных будет оставаться в районе, "приводя в антисанитарное состояние детские площадки, подъезды, подвалы и чердаки".

Кроме того, как указывается в обращении, "Ночлежка" получает иностранное финансирование, а ее планы активно поддерживают российские оппозиционные СМИ и зарубежные издания.

"У МБООПБ "Ночлежка" есть постоянный доступ к социально уязвимой, зависимой и управляемой группе населения (по разным оценкам в стране бездомных от 1,5 до 3,5 млн человек), имеющей активное избирательное право (при наличии паспорта гражданина РФ) на выборах всех уровней", - пишет Андрианова.

Ее позицию поддержала и муниципальный депутат района Лефортово Александра Андреева. Она также утверждает, что жители Беговой уже несколько месяцев активно выступают против строительства центра и уже собрали полторы тысячи подписей против его открытия.

"Они (активисты "Ночлежки") считают, что главный человек в городе, - это бомж, и все должно вертеться вокруг бомжа, а местные жители перебьются", - сказала Андреева в беседе с Би-би-си.

По ее словам, руководству фонда уже предлагали открыть центр на Ижорской улице ближе к окраине Москвы, однако они не согласились, мотивируя это тем, что "их клиенты живут в центре".

"Ваши клиенты нигде не живут, ваши клиенты - бомжи, и задача состоит в том, чтобы убрать их из жилых кварталов. Они оккупируют подъезды жилых домов, а подъезды жилых домов - это общедолевое имущество и частная собственность", - поясняет Андреева.

Что говорят в "Ночлежке"?

Директор фонда "Ночлежка" Григорий Свердлин, в свою очередь, отмечает, что лишь 3% жителей района Беговой поставили свои подписи против центра, который планируется открыть весной следующего года.

"Конечно, мы не рассчитывали на стопроцентное одобрение. Если надеяться на стопроцентное одобрение и делать проекты, только если они получают полную общественную поддержку, то ни один такой проект никогда не откроется", - сказал Би-би-си Свердлин.

Зоя Андрианова в своем обращении подчеркивает, что центр откроется в "населенном и активно застраиваемом жильем квартале, где находятся детские дошкольные и школьные учреждения". Свердлин же утверждает, что это не так.

"Мы выбрали место вдалеке от жилых домов, там вокруг только стройки и пустые офисные здания. К тому же это место между Белорусским и Савеловским вокзалами, где и так много бездомных", - говорит активист.

Правообладатель иллюстрации Grigory Sverdlin/Facebook Image caption Григорий Свердлин уверен, что у властей нет оснований признать его фонд иноагентом

По словам Свердлина, другого места для центра московские власти фонду не предлагали и отклонили четыре заявки "Ночлежки" на предоставление помещения.

Глава фонда подтвердил, что его организация получает иностранное финансирование, в первую очередь от религиозных организаций, однако отметил, что оно составляет лишь 15% бюджета.

"Мы этого никогда не скрывали. Мы очень благодарны всем, кто поддерживает нашу работу, но это совершенно не значит, что мы должны получить статус иностранного агента, потому что никакой политикой мы не занимаемся", - говорит Свердлин.

В прошлом году у "Ночлежки" уже был конфликт с жителями Савеловского района Москвы. Сначала местные жители не дали активистам открыть бесплатную прачечную для нуждающихся, а затем вынудили местную кофейню отказаться от участия в акции фонда.

Активистка Савеловского района Кэри Гуггенбергер тогда говорила в интервью Би-би-си, что "Ночлежка" якобы нарушила санитарные нормы, когда собиралась открывать прачечную, однако в фонде утверждали, что это неправда.

На сайте "Ночлежки" указано, что фонд был основан в 1990 году в Петербурге. Сотрудники организации помогают бездомным людям, среди прочего, оформить документы, найти работу, найти родственников или оспорить незаконные сделки с недвижимостью. С подопечными "Ночлежки" работают психологи, социальные работники и юристы.

На сайте также сообщается, что фонд самостоятельно ищет спонсоров, гранты, субсидии и собирает пожертвования на работу своих проектов. "Ночлежку" поддерживают многие российские знаменитости, в том числе музыканты Юрий Шевчук и Сергей Шнуров.