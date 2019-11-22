Правообладатель иллюстрации EPA Image caption Путин заявил, что каждый из погибших был испытателем экстра-класса

Президент России Владимир Путин в четверг вручил семьями погибших при испытаниях ракетной установки под Северодвинском присужденные посмертно ордена Мужества.

Сайт Кремля ограничился короткой новостью об этом событии. Как сообщают информагентства, Путин сказал, что погибшие имели отношение к не имеющим мировых аналогов разработкам и выполняли особую миссию.

"Они вели сложнейшее, ответственное и критически важное направление, речь идет о самых передовых и не имеющих мировых аналогов технических идеях и решениях, об оружии, которое призвано обеспечить суверенитет, безопасность для России на десятилетия вперед", - сказал он вдовам погибших.

Взрыв на полигоне под Северодвинском прогремел в начале августа, погибли пятеро сотрудников входящего в "Росатом" Всероссийского научно-исследовательского института экспериментальной физики.

Газета New York Times со ссылкой на данные разведки писала, что под Северодвинском, возможно, проходили испытания крылатой ракеты с ядерной установкой "Буревестник", о которой Путин впервые рассказал в марте 2018 года.

Об этой же версии говорил и президент США Дональд Трамп. Он заявил, что у американцев есть похожие, но более современные технологии.

Правообладатель иллюстрации AFP Image caption Дональд Трамп называл запущенный демократами процесс импичмента охотой на ведьм

В четверг на слушаниях по импичменту президента США Трампа выступили его бывший советник по России Фиона Хилл и сотрудник посольства США в Киеве Дэвид Холмс. Мы вели онлайн-трансляцию происходящего. Слушания продолжатся в декабре.

Трамп считает, что дело об импичменте должно рассматриваться Сенатом. Как заявил в эфире телеканала Fox News представитель Белого дома Хоган Гидли, президент приветствует рассмотрение вопроса верхней палатой и ждет в качестве свидетелей отца и сына Байденов и председателя комитета по разведке Палаты представителей Адама Шиффа.

"Если Палата представителей будет продолжать это мошенничество, будет продолжать навязывать американскому народу эту фейковую нелегитимную процедуру, тогда он хочет идти в Сенат и хочет процесса", - сказал Гидли.

Как сообщает газета Washington Post со ссылкой на источники, в четверг группа сенаторов-республиканцев встретилась с высокопоставленными представителями Белого дома, чтобы обсудить стратегию в отношении процесса импичмента, если он дойдет до Сената.

По данным издания, республиканцы хотят ограничить время рассмотрения импичмента в Сенате двумя неделями, чтобы процесс получил достаточно легитимности, но не нанес партии и самому Трампу существенного политического ущерба.

В случае объявления Палатой представителей импичмента президенту обвинения против него передаются в Сенат, где фактически начинается судебный процесс. Чтобы импичмент состоялся, необходимо не менее двух третей голосов сенаторов.

Республиканцы контролируют большинство в сенате, поэтому вероятность объявления импичмента верхней палатой при нынешнем раскладе минимальна.

В США состоится заседание суда по делу экстрадированного из Израиля россиянина Алексея Буркова. Его обвинили в мошенничестве с картами по предварительному сговору, взломе, краже личных данных и отмывании денег.

Сам Бурков называет себя специалистом по информационной безопасности и отрицает обвинения.

Сообщалось, что российские власти были готовы обменять Алексея Буркова на 26-летнюю гражданку Израиля и США Нааму Иссахар. Ее приговорили в России к 7,5 годам колонии по обвинению в контрабанде гашиша.

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Генеральная прокуратура Израиля предъявила премьер-министру Биньямину Нетаньяху обвинения во взяточничестве, мошенничестве и злоупотреблении доверием.

Сам Нетаньяху отрицает все обвинения и называет их попыткой переворота. Это первый в истории Израиля случай предъявления обвинений действующему премьер-министру.

Президент США Дональд Трамп подписал временный бюджет до 20 декабря, принятый конгрессом. Теперь у конгрессменов есть время для принятия долговременного закона, определяющего порядок финансирования большей части федеральных министерств.

Когда конгрессу и Белому дому не удается договориться по бюджету, в США объявляется так называемый шатдаун. В прошлом году споры вокруг бюджета привели к прекращению финансирования госучреждений на 35 дней.

В аэропорту Одессы в четверг вечером совершил аварийную посадку самолет Boeing 737 авиакомпании Turkish Airlines, выполнявший рейс из Стамбула. По данным украинских СМИ, из-за сильного ветра пилоты не смогли посадить самолет и ушли на второй круг.

Во время второй попытки при касании взлетно-посадочной полосы у самолета подломилась передняя стойка шасси, в результате лайнер съехал с ВПП и остановился на летном поле. Пассажиров эвакуировали через надувные трапы, никто не пострадал.

Новость в тему: глава российской бюджетной авиакомпании "Победа" Андрей Калмыков заявил о риске авиакатастроф из-за халатности сотрудников аэропортов, сообщает РБК.

В письме, которое он отправил министру транспорта России Евгению Дитриху, говорится, что с начала 2019 года в российских аэропортах произошло более 100 случаев повреждения шасси самолетов "Победы".

По словам Калмыкова, устойчивая динамика "недопустимых повреждений" обнаружилась в московском аэропорту Внуково (там базируется лоукостер) и в петербургском Пулково.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Кстати, в пятницу Coldplay выпускает свой новый альбом Everyday Life

Почитайте о том, как британская группа Coldplay решила спасать планету и не поехала на гастроли.

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Дайджест подготовили Олег Михайлов и Александр Баранов