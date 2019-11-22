"Минздрав совершил ошибку". Как новые правила медосмотра водителей обернулись скандалом

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С 22 ноября в России должны были вступить в силу новые правила медосмотра для водителей, предполагающие сдачу анализов на употребление психоактивных веществ и алкоголя. После того, как президент России назвал новый порядок чушью, минздрав решил отложить его введение до июля 2020 года. Однако поток критики в адрес ведомства на этом не прекратился.

В пятницу первый заместитель генпрокурора России Александр Буксман заявил, что минздрав "совершил ошибку", когда начал вводить новые правила прохождения медкомиссии.

"Данные о состоящих на учете алкоголиках и наркоманах не передаются в МВД, и они не знают, что лицо, претендующее на получение водительского удостоверения, состоит на учете. И мы об этом информировали в свое время и минздрав, и МВД, и правительство, чтобы эту проблему решить комплексно и раз и навсегда. Но, видимо, минздрав нашел такой способ необычный для решения этого вопроса и совершил ошибку, которая будет исправлена", - сказал представитель генпрокуратуры.

О том, что министерству не удалось просчитать все аспекты новой процедуры, заявил и пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"Сами эти меры не согласовывались с администрацией президента, они и не должны согласовываться. Но, справедливости ради, нужно заметить, что, по всей видимости, не все было просчитано", - сказал он.

В первую очередь, это касается высокой стоимости анализов, которые в соответствии с новым приказом должны были сдавать водители, пояснил представитель Кремля.

"Это и сам тот факт, что большинство оборудования, расходников, которые предстояло применять при этих анализах, в настоящее время могут быть только импортными. Это абсолютно не коррелируются с теми установками, которые давали правительство и глава государства относительно локализации производства", - сказал Песков.

"Это повышение"

Вечером 21 ноября стало известно, что из Национального научного центра наркологии (филиал Центра Сербского) уволилась его директор Татьяна Клименко. Именно она, как сообщали СМИ, дала положительный отзыв на новый порядок медосмотра для водителей.

Клименко рассказала Интерфаксу, что написала заявление по собственному желанию, но говорить о причинах этого решения отказалась.

В пятницу Клименко заявила, что получила должность заместителя генерального директора в Центре Сербского. "Я не ухожу. Это повышение", - заявила она телеграм-каналу "Подъем".

Минздрав предложил новые правила медосмотра для водителей и тех, кто хочет получить права, в июле 2019 года. Согласно этим правилам, анализы на наличие психоактивных веществ в организме и хронический алкоголизм станут обязательными.

За несколько дней до вступления правил в силу у наркодиспансеров в разных регионах России начали выстраиваться очереди. В наркологическом диспансере в Казани, стоя в очереди за справкой, умер 73-летний мужчина.

Ажиотаж был связан с информацией о том, что справки по новой процедуре могут существенно подорожать. В соцсетях появлялись фотографии объявлений, висящих у кабинетов прохождения медкомиссий, в которых говорилось, что с 22 ноября стоимость справки увеличивается до 5-9 тысяч рублей.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Новые правила медосмотра предполагали сдачу анализов на употребление психоактивных веществ и алкоголя

Как отмечали СМИ, рост цен на справки может быть связан, в частности, с включением в медосмотр обязательного теста на определение маркеров, свидетельствующих о регулярной алкогольной нагрузке.

В четверг на ситуацию отреагировал президент России Владимир Путин. Он, в частности, раскритиковал расценки на новые справки.

"Я сам узнал об этом из средств массовой информации, это чушь какая-то. У нас минимальный размер оплаты труда - МРОТ - 11 280 рублей, такую зарплату получают 3 миллиона 200 тысяч человек... Пять тысяч если нужно отдать за эту справку - ползарплаты надо человеку отдать? И все инстанции пройти, все согласовать. Минтруд хотя бы должен был посмотреть, что это такое", - заявил он.

"Ясно, что нужно проводить дополнительные обследования, связанные, к сожалению, и с употреблением наркотических средств - это понятно, это безопасность миллионов людей на дорогах. Ну так надо вводить это как-то с умом, поэтапно хотя бы", - добавил Путин.

Вскоре после этого замглавы минздрава Олег Салагай заявил, что ведомство откладывает введение новых правил "с учетом обеспокоенности граждан". Чиновник пообещал провести "дополнительный анализ методов, используемых для освидетельствования, в целях обеспечения их эффективности при адекватном ценообразовании в регионах".

Согласно приказу, опубликованному ведомством, обязательное тестирование на наркотики и алкоголизм начнут проводить при выдаче и замене прав с июля 2020 года.

Как уточнял ранее главный нарколог России Евгений Брюн, исследования будут проводиться на злоупотребление алкоголем и употребление 10 наркотических веществ (опиаты, каннабиноиды, фенилалкиламины (амфетамин, метамфетамин), синтетические катиноны, кокаин, метадон, бензодиазепины, барбитураты и фенициклидин).