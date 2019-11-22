Правообладатель иллюстрации Artyom Geodakyan/TASS Image caption Андрей Черняков (справа) с и.о. мэра Москвы Сергеем Собяниным на запуске первой очереди Алабяно-Балтийского тоннеля в 2013 году

Власти Польши выдали России бывшего руководителя строительной корпорации НПО "Космос" Андрея Чернякова, обвиняемого в мошенничестве на 17 миллиардов рублей, сообщила Генпрокуратура России.

Черняков будет доставлен в Москву в сопровождении спецконвоя, сообщил официальный представитель ведомства Александр Куренной. Когда это произойдет, он не уточнил.

В России Черняков обвиняется в мошенничестве в особо крупном размере (часть 4 статьи 159 УК РФ), мошенничестве в сфере кредитования (часть 4 статьи 159.1) и невыплате заработной платы (часть 2 статьи 145.1).

Бизнесмен был задержан в аэропорту Варшавы в декабре 2017 года, когда пытался вылететь в Киев по поддельному румынскому паспорту.

В 2018 году суд в Варшаве уже принимал решение об экстрадиции Чернякова, однако российская сторона направила Польше новые материалы по его делу и суду пришлось рассматривать вопрос об экстрадиции повторно.

Что вменяют Чернякову

По версии следствия, в период с 2011 по 2012 годы Черняков похитил более 28 млн рублей, которые получил на строительство многофункционального комплекса Академии Дзюдо России в Звенигороде, а также 14 млрд рублей, полученных в кредит от Банка Москвы на строительство Алабяно-Балтийского тоннеля.

В период с 2013 по 2014 годы Черняков, как считает следствие, не выплачивал в полной мере заработную плату своим работникам, задолжав им 183 млн рублей.

В этот же период Черняков похитил со счетов возглавляемой им компании почти 3 млрд рублей и перевел их на расчетные счета аффилированных предприятий, заявил Куренной.

Поскольку Черняков скрылся от органов предварительного следствия, он был объявлен в международный розыск. В июле 2016 года суд в Москве заочно арестовал бизнесмена.

В 2017 году Черняков был заочно осужден на два года в Британии. Высокий суд Лондона признал, что бизнесмен "бессовестно и упорно" не раскрывал свои активы Банку Москвы.

После ареста в Варшаве Черняков заявлял, что не верит в польское правосудие и хочет, чтобы его судили в России.

Защита бизнесмена считает, что все его долги были компенсированы многочисленными объектами недвижимости и конфискованной у НПО строительной техникой, а по зарплатному делу уже вышли сроки давности, писал "Коммерсант".