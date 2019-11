В Москве бригада врачей застряла в лифте, пациентка умерла. При чем тут реновация?

View this post on Instagram

Переезжайте, говорили они... всё готово. И вот... лифты работают с 9 до 20...🤦🏻‍♀️ Что-то там с принятием их на баланс и бла бла бла... Сегодня мы должны были подписать договор мены с городом и через 21 день переехать.... пришлось отказываться. Город же теперь хитрый - как подписал и ключи получил - изволь за две хаты платить, Буржуй) А как там жить то? В садик мы ходим к 8:30, папа-муж работает с 8 до 20, гимнастика до 20... и вишенка на торте - у нас 21 этаж) Вариант - «походишь - похудеешь» не предлагать😂😂😂 я выше 10 не втяну, еще и с Анькой) Спасибо, тебе #реновация за всё) ты такая заботливая и понимающая.