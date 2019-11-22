В Москве бригада врачей застряла в лифте, пациентка умерла. При чем тут реновация?

Правообладатель иллюстрации Valery Sharifulin/TASS Image caption Застройщик "ПИК" (на фото другие его дома) утверждает, что после сдачи дома на лифты не жаловались

На западе Москвы 85-летняя женщина умерла после того, как застряла с бригадой скорой помощи в лифте. Она жила в доме, в который переселили жителей пятиэтажек по программе реновации. Переселенцы первой волны часто жалуются на качество таких домов.

В воскресенье, 17 ноября, пожилой жительнице второго корпуса дома 33 по Ярцевской улице стало плохо. Она вызвала бригаду скорой помощи. Врачи поднялись к ней на 15-й этаж, а затем приняли решение о госпитализации.

Но случилось неожиданное: врачи вместе с пожилой пациенткой на носилках на полчаса застряли в лифте, а потом еще около 10 минут их пытались освободить. Итого бригада скорой помощи потеряла около 40 минут.

Через три дня женщина умерла в больнице, а ее соседи в социальных сетях связывают это именно с промедлением из-за сломанного лифта: у женщины был инсульт, а время здесь важно.

Следственный комитет России по Москве собирается проводить проверку этой истории, а государственный телеканал "Россия 1" сделал репортаж об инциденте - не упомянув, правда, название компании-застройщика.

"Соседи пенсионерки считают, что задержка в полчаса стала роковой. Жители неоднократно требовали у управляющей компании починить лифт, но он по-прежнему работает с перебоями", - сообщили в СКР.

Проблемы дома по улице Ярцевской типичны для домов, в которые переселяют по программе реновации. Жители жалуются на низкое качество строительства, в том числе на постоянно ломающиеся лифты.

В социальных сетях можно даже найти дома, в которых жителям предлагают пользоваться лифтами по определенному графику.

Русская служба Би-би-си разбиралась в том, что происходит.

Взаимные претензии

Застройщиком дома по Ярцевской улице была группа компания "Пик", а управляла домом ООО "Коммунальный сервис". Обе компании обвиняют в случившемся друг друга.

"Эта женщина жила одна. Ей стало плохо, и она позвонила сыну, который не был в Москве. Он попросил приятеля подняться к ней", - рассказали Русской службе Би-би-си в "Коммунальном сервисе" свою версию произошедшего, утверждая, что с момента, когда женщине стало плохо, прошло много времени.

"Да, лифт остановился, но там было меньше, чем 30 минут [до приезда аварийной службы], - заявили в компании. - Конечно, надо было вызвать МЧС. Обычно в таких случаях сразу вызывают эту службу. Аварийная не приезжает быстро", - уточнили в управляющей компании.

Там добавили, что в компании имеется заключение Ростехнадзора, в котором говорится, что эксплуатацию лифтов производства компании "Отис" в этом доме нужно останавливать, так как обнаружилась "масса недоделок".

"Остановить все лифты невозможно. Поэтому "Пик" заключил договор с "Отис" на докомплектацию. Сейчас остались последние работы, которые "Отис" производит", - сказали в управляющей компании по поводу дома на Ярцевской. По словам представителя, лифты "Отис" изначально были плохого качества.

В самой компании, которая производит лифты, на звонок Би-би-си не ответили.

В пресс-службе "Пика" Русской службе Би-би-си сказали, что после сдачи дома на ненадлежащее состояние лифтов из управляющей компании им не жаловались.

"Дом два года назад был передан управляющей компании. За эти два года она ни разу не пришла в "Пик" и не сказала: "У вас лифты ненадлежащего качества", - заявили в компании застройщика.

Местные жители недовольны обеими компаниями. Депутат Совета муниципального округа Кунцево Денис Шендерович написал в "Фейсбуке", что "Пик", по его мнению, "построил дом низкого качества, зная, что комиссия все равно дом примет". Про компанию "Коммунальный сервис" он написал, что от нее "воют и хотят избавиться все дома в Кунцево".

Реновационные проблемы

На плохие лифты в домах, в которые переселяют по программе реновации, жалуются не только жители дома по улице Ярцевская. Сейчас в Москве проходит первая волна переселений: в основном переселяют в дома, которые были раньше построены и адаптированы под стандарты программы.

Местные жители не всегда довольны их качеством. Во многих районах Москвы идут суды о принудительном переселении из хрущевок в новые дома тех жителей, которые не хотят съезжать или которым не нравятся дома, предлагаемые властями. Обычно такие суды заканчиваются решением о принудительном переселении.

В департаменте городского имущества Москвы Би-би-си ранее сообщали, что всего такие судебные дела ведутся или велись в отношении 125 квартир.

Жительница района Фили-Давыдково Ксения Воскобой, которая занимается проблемами местных жителей, в том числе связанными с программой реновации, рассказала Би-би-си о выводах Ростехнадзора в отношении еще одного дома в Фили-Давыдково - дома 22 по Малой Филевской улице. Этот дом стал одним из первых в районе, куда переселяли по программе реновации.

"Мы знаем совершенно точно, что Ростехнадзор и прокуратура не давали запустить лифты, потому что управляющая компания не брала их в обслуживание", - рассказывает Воскобой.

Ксения Воскобой все же считает, что вина за поломки лифтов лежит на управляющей компании. Она утверждает, что лифты ломаются только в домах, обслуживаемых ООО "Коммунальный сервис". Проблемы с лифтами в этих домах стандартные, они случаются из-за перегрузок или активного пользования, уверена она.

Однако на похожие проблемы жалуются и жители других районов. Например, в Коньково переселяют пятиэтажки в новые дома у метро "Беляево", которые обслуживает "Жилищник".

"Они [лифты] постоянно ломаются или люди в них застревают, иногда по два дня не работают", - рассказывает местный житель Иван Лукьянчиков. Его в этот дом принудительно переселил суд, но въезжать в новую квартиру он не хочет из-за ее плохого качества. В доме, по его словам, установлены лифты Щербинского завода.

"Это означает, что с масштабом проекта [реновации] не справляются ни управленческие структуры, ни строительные, ни контролирующие органы. Такого сорта масштабные проекты не должны быть проектами власти", - объясняет Ирина Ирбитская, директор центра градостроительных компетенций Института общественных наук РАНХиГС.

По ее словам, инцидент произошел из-за организации проекта реновации, так как из него исключили самих жителей, не выяснив их интересов и не подключив их к процессу.

"Если жители сами участвуют в этом процессе и в качестве контролирующих элементов, то с большой степенью вероятности такая катастрофа была бы исключена", - считает Ирбитская.

В компании "Отис", Ростехнадзоре и на Щербинском лифтостроительном заводе не ответили на звонки Русской службы Би-би-си.