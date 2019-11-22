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Родственники женщин, погибших в результате домашнего насилия, обратились к главе минюста Александру Коновалову с просьбой проверить проверить на профпригодность его заместителя Максима Гальперина. Ранее Гальперин назвал проблему домашнего насилия над женщинами в России "достаточно преувеличенной".

Такой вывод содержится в ответе российского правительства на вопросы Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) по жалобам четырех жертв домашнего насилия.

"Мы, родственники четырех женщин, умерших от рук домашних тиранов в Республиках Северная Осетия-Алания и Чувашия, Орловской и Самарской областях (краткое изложение историй, а также наши контакты - ниже), выражаем глубокое возмущение в связи с подобной позицией официального представителя РФ при ЕСПЧ", - говорится в письме.

Его подписали Шавкат Хуснуллин, отец погибшей Гульназ Бадертдиновой из Самарской области, которую довел до самоубийства регулярно избивавший ее муж-полицейский, Николай Овчинников, отец Анны Овчинниковой из Чебоксар, которую пьяный муж задушил петлей, Александр Савчук, отец Анны Савчук, которую забил до смерти сожитель после того, как от них уехала участковая со словами "если вас убьют, мы обязательно выедем", и Роксана Зосеева, сестра Регины Гагиевой, которую зарезал бывший муж, ранее работавший в полиции.

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"Я ожидаю, чтобы насильники получали какое-то наказание, чтобы им все это просто так с рук не сходило. Меня сподвигла написать это письмо смерть моей сестры, которая таким образом умерла", - сказала Би-би-си Роксана Зосеева.

Бывший муж ее сестры Регины Гагиевой, экс-сотрудник полиции Вадим Техов, пришел к ней на работу и на почве ревности ударил ее ножом десять раз, после чего она умерла от полученных ранений в больнице. Техова арестовали по обвинению в покушении на убийство. Как стало известно позже, на момент нападения на жену Техов находился под домашним арестом по другому делу - о нападении на трех жителей Ингушетии.

"До сих пор никто не понес наказания. Если бы меня спрашивали, то в первую очередь, я бы обвинила, конечно, УФСИН. Потому что они не уследили. Если бы они держали его действительно под домашним арестом, то конечно она [Регина] бы сегодня была жива", - сказала Зосеева.

Копию письма Би-би-си предоставила правозащитная организация "Зона права". В ней пояснили, что у минюста есть 30 дней на то, чтобы ответить на него.

Обращений все больше

Правозащитные и общественные организации в последние годы фиксируют рост числа обращений, связанных с домашним насилием, но особенно этот тренд стал очевиден после декриминализации побоев, сказал Би-би-си координатор "Зоны права" Булат Мухамеджанов.

"И официальные органы власти, прежде всего правоохранительные органы констатировали, что количество обращений стало больше, и указывали на неэффективность принятого закона. Фактически все свелось к тому, что суды начали назначать по статье о побоях штрафы, которые ложились бременем на семью. Получалась ситуация, когда жена жаловалась на мужа, на него накладывался штраф, а потом эти деньги должны были выплачиваться из семейного бюджета", - объяснил он.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Маргарите Грачевой ее муж отрубил кисти рук топором. Врачи смогли пришить одну кисть обратно, на второй руке у Маргариты бионический протез. За свое преступление Дмитрий Грачев был приговорен к 14 годам тюремного заключения.

При этом он заметил, что в последнее время Следственный комитет взял курс на то, чтобы возбуждать дела о халатности в отношении сотрудников полиции или чиновников, если они не реагировали своевременно на поступавшие жалобы, - но это, в основном, касается дел о домашнем насилии, которое закончилось летальным исходом.

"Раньше СК ограничивался только представлениями в адрес, например, тех же сотрудников органов внутренних дел, и все это заканчивалось только дисциплинарным наказанием и все. С учетом того, что у сотрудников бывает по несколько дисциплинарных взысканий ежегодно, разговор был ни о чем", - сказал Мухамеджанов.

Media playback is unsupported on your device Каждая третья женщина в мире сталкивается с домашним насилием

"До поры до времени чиновники в принципе сквозь пальцы смотрели на наличие такой проблемы, но сейчас с учетом того, что и жалоб очень много становится, и общественные организации подключаются, и есть позиция [уполномоченного по правам человека] Москальковой, которая четко выступает за то, чтобы был принят специальный закон о домашнем насилии, чтобы была наконец принята и ратифицирована Стамбульская конвенция о предотвращении насилия в отношении женщин (Россия и Азербайджан - единственные страны в Европе, которые еще не ратифицировали ее). Собственно, и депутаты Госдумы, по их словам, выходят на финишную прямую", - добавил он.

По словам координатора "Зоны права", проблема с преступлениями, связанными с домашним насилием, заключается в том, что подавляющее большинство людей не готово куда-либо обращаться.

"Иногда мне звонят, и все заканчивается консультацией и скорее даже моей просьбой хотя бы фиксировать эти телесные повреждения. Люди не готовы обращаться в полицию с заявлением на своего сожителя или супруга. Хотя мы, конечно, советуем обращаться в полицию, потому что понимаем, к чему это может привести. Все дела, которые мы сейчас ведем по теме домашнего насилия - они, в общем-то, все с трупами", - сказал собеседник Би-би-си.