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В столице Зимбабве появится проспект Леонида Брежнева, решило правительство страны. Кабинет министров поддержал идею о переименовании некоторых улиц и правительственных зданий в Хараре и других городах.

Как сообщила официальная газета Herald, большинство улиц будут переименованы в честь национальных героев Зимбабве, а также "деятелей национального движения региона".

Так, в столице Хараре появятся авеню Агостиньо Нето (первый президент независимой Анголы), Патриса Лумумбы и Гамаля Абделя Нассера.

Имя Брежнева получит Файф-авеню, на которой находится несколько посольств, в том числе российское. Дипломатические отношения между Зимбабве и СССР были установлены в 1981 году, в бытность Брежнева генеральным секретарем.

По словам и.о. министра по информации, рекламе и телерадиовещанию Манголисо Ндлову, была создана специальная комиссия во главе с вице-президентом страны, которая прорабатывала новые названия.

"Правительство приняло к сведению, что через выбор названия каждая община или сообщество выражает свою индивидуальность и культуру, рассказывает свою историю и демонстрирует свою приверженность своим ценностям, убеждениям, нормам и взгляду на мир", - сказал он.

Несколько улиц в Хараре и других населенных пунктах Зимбабве получили имя нынешнего президента Эммерсона Дамбудзо Мнангагвы.

Среди других известных людей, имена которых теперь будут носить зимбабвийские улицы и бульвары, можно выделить бывшего лидера Кубы Фиделя Кастро и "председателя Мао" - основателя Китайской Народной Республики Мао Цзэдуна.

Решение властей понравилось не всем. Оппоненты считают, что оно в первую очередь продиктовано тщеславием, в частности действующего президента, и никоим образом не способствует снижению гигантской инфляции в стране.