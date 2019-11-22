Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Девушка сумела продиктовать диспетчеру 911 свой домашний адрес, делая вид, что заказывает пиццу (архивное фото)

Звонок в службу спасения - единственное, что могла сделать жительница города Орегона, штат Огайо, когда в дом ввалился друг ее матери, пьяный и раздраженный. Она не раз видела, как он избивает ее мать - на этот раз он ударил женщину так сильно, что та отлетела к стене.

Но и вызывать полицию нельзя, потому что агрессор рядом и всё услышит.

Недолго думая, она набрала 911 и стала заказывать пиццу, настойчиво повторяя свой адрес.

Эта история, произошедшая 13 ноября, стала достоянием общественности неделю спустя.

До сих пор рассказы о том, как скрытно вызвать полицию, если вы в угрожающей ситуации, ходили по социальным сетям. Суть инструкции в том, что, дозвонившись, нужно обязательно произнести пароль "пепперони". Насколько известно, это первый реальный случай, когда совет помог.

Американские правоохранительные органы даже проводили медиакампании, информируя о том, что "заказ пиццы по 911" - это миф, и делать так не нужно.

Однако после того как подобный звонок был принят диспетчером и привел к аресту дебошира, полиция изменила свое мнение.

Полицейские высоко оценили смекалку дочери и догадливость диспетчера Тима Тенейка. "Я читал про это в "Фейсбуке", но на обучении про пиццу нам не никогда не говорили. Я общался с другими диспетчерами - они говорят, что просто сбросили бы звонок".

Имена женщин не раскрываются, но власти сообщили имя и возраст домашнего агрессора - это 56-летний Саймон Лопес.

Расшифровка звонка в службу 911

Диспетчер Тенейк (1): Орегон девять один один.

Женщина (2): Я бы хотела заказать пиццу на адрес [...].

(1).: Вы звоните на 911, чтобы заказать пиццу??

(2): Ну, да. Квартира номер [...].

(1). Но это неправильный номер, здесь не заказывают пиццу...

(2). Нет-нет-нет. Вы не понимаете.

(1). Теперь понимаю.

Затем диспетчер начал задавать наводящие вопросы, и женщина нашла способ односложными ответами сообщить информацию о степени опасности, угрожавшей ей с матерью, и о том, нужна ли им медицинская помощь.

(1). Тот человек всё еще там?

(2). Ага, мне нужна большая пицца.

(1).Хорошо. А медики, вам прислать медиков?

(2) Нет. С пепперони.

Как рассказал диспетчер Тенейк местной телестанции 13 ABC, вначале он решил, что звонившая ошиблась номером. Чтобы понять, что происходит, ему потребовалось два вопроса. "Приняв заказ", Тенейк передал срочный вызов полицейскому патрулю и особо подчеркнул, что им надо выключить сирены и огни, когда они будут подъезжать по адресу.

Откуда взялась идея "пиццы 911"?

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Почти каждая третья женщина в США испытала на себе домашнее насилие (на снимке - мать с детьми идет в убежище).

Происхождение этой идеи доподлинно неизвестно. Очень похожий сценарий был использован в информационной кампании норвежской ассоциации "Убежище для женщин" в 2010 году.

В мае 2014 года на онлайн-форуме Reddit пользователь, назвавшийся диспетчером службы спасения, описал, как он принял звонок от жертвы насилия, которая говорила о пицце. "Вначале это казалось неумной шуткой, но оказалось, что всё очень серьезно", - писал он.

Об этом посте на Reddit затем написал целый ряд СМИ, и в 2015 году в финале Суперкубка, в праймтайм, на американских телеканалах была показана социальная реклама, посвященная теме бытового насилия, где был воспроизведен подобный диалог женщины и диспетчера.

"Когда вам трудно говорить, мы будем слушать", - гласил слоган в конце ролика.

Тема широко разошлась по соцсетям, в частности, в "Фейсбуке" был опубликован пост с ложным утверждением, будто диспетчеры службы спасения в Америке проходят специальные тренинги на случай таких звонков.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Служба 911

Последовало официальное опровержение. Директор диспетчерских служб Национальной ассоциации чрезвычайной помощи Кристофер Карвер заявил агентству Ассошиэйтед Пресс, что никаких тренингов нет и что диспетчеров не учат различать специальные коды или зашифрованные послания от звонящих на номер 911.

"Напрасная надежда на "секретный пароль", который якобы поймут в службе 911 в любом городе, потенциально очень опасна", - заявил он, и посоветовал людям, оказавшимся в опасной ситуации рядом с агрессором, вместо того чтобы звонить и говорить о пицце, отправить на номер службы 911 текстовое сообщение.

Однако функция упрощенной отправки смс на 911 доступна не на всей территории США. В городе Орегоне, штат Огайо, этот сервис не работает.

В своих пояснениях директор Карвер заверял, что диспетчеры не станут бросать трубку, даже если смысл звонка непонятен. Главное - сообщите диспетчеру свой адрес, советовал он.

Какие варианты есть в Британии в случае домашнего насилия или вторжения в дом?

Если в случае опасности нужно сделать зашифрованный звонок на британский номер 999 - это общенациональный номер телефона для чрезвычайных ситуаций, - можно воспользоваться "принципом молчания". Он подходит для ситуаций, в которых жертва физически не может говорить - например, рот связан - или прячется от преступника, и нельзя издавать ни звука.

Можно набрать 999 и просто молчать. Через пару секунд в трубке прозвучит совет нажать 55, если вы хотите подать сигнал о том, что вам грозит опасность.

Если совершается насилие, есть возможность набрать 999 и не класть трубку. Оставаясь на линии, оператор сможет услышать, что происходит.

Адрес, по которому должен выехать полицейский наряд и/или скорая помощь, определяется по стационарному номеру телефона звонящего или отслеживается через мобильные сети.