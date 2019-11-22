Смерть Эпштейна: "роковое стечение промахов и ошибок"

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Генеральный прокурор США Уилльям Барр назвал смерть опозоренного финансиста Джеффри Эпштейна уникальным сочетанием ошибок и промахов.

Обвинявшегося в организации проституции Эпштейна нашли мертвым в тюремной камере. Его смерть была признана самоубийством. Тюремным охранникам, дежурившим в ночь его смерти, предъявлены обвинения в подделке протоколов обхода камер.

"Я понимаю людей, которые сразу же думают о худшем, потому что это [самоубийство Эпштейна] было уникальным сочетанием ошибок", - заявил Барр.

Минюст США продолжает расследование обстоятельств смерти Эпштейна. Следствие интересует, например, почему в камере с финансистом никого не было.

"Думаю, было важно поместить к нему в камеру соседа. Мы выясняем, почему этого не сделали, и по всем признакам, это системная ошибка. Соответствующие процедуры не выполнялись", - говорит Барр.

Он заверил журналистов, что смотрел записи с камер внутреннего наблюдения, и что они подтверждают, что в камеру к Эпштейну в ночь его смерти никто не заходил.

Смерть финансиста

Нью-Йоркский финансист Джеффри Эпштейн, общавшийся с американскими знаменитостями, влиятельными бизнесменами и политиками, был признан виновным в вовлечении несовершеннолетних девушек в занятие проституцией.

В числе людей, с которыми он общался на светских мероприятиях, были президент США Дональд Трамп, бывший президент Бил Клинтон и принц Эндрю, сын британской королевы Елизаветы II.

Эпштейн умер в своей камере в ожидании суда в августе. Его смерть породила множество конспирологических теорий: в соцсетях подозревают, что Эпштейна убили, чтобы он не мог рассказать о своих богатых и знаменитых клиентах.

К этому моменту следствие выяснило, что охранники, которые должны были проверять финансиста каждые полчаса, пропустили проверки в три и пять часов утра.

Наследники состояния Эпштейна (оно оценивается в 577 млн долларов) хотят создать фонд, из которого будут выплачиваться компенсации жертвам финансиста.

Британский принц Эндрю, средний сын Елизаветы II, был вынужден сложить с себя публичные обязанности из-за дружбы с Эпштейном.

В деле финансиста появилась свидетельница, Вирджиния Джуффре. Она утверждает, что Эпштейн принуждал ее в 17-летнем возрасте заниматься сексом с целым рядом влиятельных мужчин, в числе которых якобы был и принц.