Экс-агент ЦРУ осужден на 19 лет тюрьмы за шпионаж в пользу Китая

Правообладатель иллюстрации Alexandria Sheriff's Office

Бывший агент ЦРУ Джерри Чунь Шин Ли приговорен к 19 годам заключения за сговор с целью шпионажа в пользу Китая. Это уже третий экс-агент ЦРУ, приговоренный в США по этой статье меньше чем за год.

55-летний Джерри Чунь Шин Ли, гражданин США, признал вину в мае. Обвинение утверждало, что после ухода из ЦРУ в 2007 году он был завербован китайскими агентами в Гонконге, после чего получал деньги за информацию об американском оборонном комплексе.

Из показаний, представленных во время процесса, следует, что сеть информаторов, в которой принимал участие Ли, уже распущена.

По версии обвинения, Ли получил от китайских агентов несколько сотен тысяч долларов и рассказал им все, что узнал за время своей 13-летней карьеры в американской разведке.

Однако его защита утверждала, что происхождение денег не доказано, как и факт передачи информации Китаю.

Прокурор Закари Тервилиджер в заявлении в пятницу выразил удовлетворение приговором.

"Ли предал свою страну и вступил в сговор с целью шпионажа на другое государство, а потом раз за разом лгал следователям о том, что он сделал", - говорится в заявлении прокурора.

В чем обвинили Ли

По версии прокуратуры, китайцы связались с Ли в 2010 году. Ему предложили деньги и пообещали, что будут обеспечивать его "всю жизнь" в обмен на нужную Китаю информацию.

Между маем 2010 года и декабрем 2013-го на счет Ли в гонконгском банке поступило несколько сотен тысяч долларов.

Ли создал документ с информацией о действиях ЦРУ, в котором были указаны районы, куда планировалось заслать американских агентов.

Правообладатель иллюстрации AFP Image caption В 2017 году Ли (справа) попал в объективы камер на открытии выставки в Гонконге, гвоздем которой была картина Леонардо да Винчи "Спаситель мира"

В 2012 году агенты ФБР обыскали номер Ли в гостинице на Гавайях и обнаружили USB-носитель. Восстановив удаленные файлы, оперативники нашли документ, созданный Ли.

Кроме того, оказалось, что Ли вел ежедневник, в который записывал информацию, предоставленную агентами ЦРУ, их настоящие имена, места встреч, номера телефонов и информацию о засекреченных объектах ЦРУ.

Ли впервые допросили в 2012 году. Он признался, что встречался с сотрудниками китайской разведки, но не сказал, что они давали ему задания. В 2013 году на еще одном допросе он сказал, что ничего не знает о документе на своем USB-носителе, но потом признался, что создал его сам, однако китайцам так и не передал.

Ли арестовали в аэропорту Нью-Йорка в 2018 году.

Последствия

Данные, которые Ли предоставил Китаю, по версии министерства юстиции, помогли выявить сеть американских информаторов в период между 2010 и 2012 годами.

В этот период получили сроки или были убиты около 20 информаторов США. Это считается одним из крупнейших провалов американской разведки.

В мае в США 20 лет тюрьмы получил бывший агент ЦРУ Кевин Мэллори, обвиненный по той же статье, что и Ли.

Еще один бывший шпион США - Рон Хэнсен - получил срок в десять лет в сентябре этого года.