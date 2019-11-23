Импичмент Трампа: новые документы проливают свет на контакты Помпео и Джулиани

Правообладатель иллюстрации Reuters Image caption В своих показаниях конгрессу Мари Йованович не скрывала, что считала себя жертвой кампании очернения, начатой Белым домом

Госдепартамент США опубликовал документы, относящиеся к связям администрации Трампа с Украиной. Эти документы затребовала общественная организация American Oversight в соответствии с законом о свободе на информацию. Суд поддержал это требование и теперь ожидается публикация еще одной группы документов.

Ранее эта общественная организация высказывала подозрения, что государственный секретарь Майк Помпео гораздо глубже связан с делом об импичменте президента, которое сейчас рассматривается в конгрессе, чем он публично признавал ранее.

В центре расследования об импичменте президента Дональда Трампа находятся отношения США и Украины.

Президента обвиняют в приостановке военной помощи Украине, одобренной конгрессом, в попытке принудить власти этой страны провести расследование деятельности его политического соперника, бывшего вице-президента США Джо Байдена.

Дональд Трамп называет это расследование охотой на ведьм и отрицает, что совершал что бы то ни было противоправное.

О чем говорится в документах?

Обнародованные документы свидетельствуют, в частности, что личный юрист президента Трампа Руди Джулиани не раз вступал в контакт с госсекретарем Майком Помпео еще до того, как американский посол в Украине был внезапно отозван, хотя темы их разговора остаются неизвестными.

Документы подтверждают, что Помпео дважды говорил с Джулиани по телефону 27 и 29 марта.

Как заявил исполнительный директор организации American Oversight Остин Эверс, в ходе этих разговоров обсуждалась кампания по дискредитации посла США в Киеве Мари Йованович.

Йованович была освобождена от обязанностей посла в мае этого года.

"Мы видим теперь, почему Майк Помпео отказывался предоставить эту информацию конгрессу. Документы указывают на бумажный след, который ведет от Руди Джулиани к Белому дому, а оттуда к госсекретарю Помпео, а цель этих переговоров состояла в организации клеветнической кампании против посла", - заявил он.

На прошлой неделе Йованович выступила перед комитетом палаты представителей конгресса США с показаниями. В частности, она заявила, что чувствовала на себе последствия кампании дискредитации, которую якобы развернул против нее Джулиани.

По ее словам, ее уволили из-за ложных утверждений людей с сомнительными мотивами. Она считает, что ее усилия, направленные на борьбу с коррупцией, разгневали влиятельных украинцев, которые после этого стали искать способы убрать ее с должности.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Джулиани теперь сам стал фигурантом расследования

Документы, опубликованные в пятницу, содержат также резюме разговора, состоявшегося 23 января 2019 года между Джулиани и бывшим генеральным прокурором Украины Виктором Шокиным. На этой встрече присутствовали также двое предпринимателей украинского происхождения - Лев Парнас и Игорь Фруман.

Они были арестованы в октябре в рамках дела по обвинению их в даче ложных показаний Федеральной избирательной комиссии США, фальсификации документов и преступном сговоре.

Парнас и Фруман играли ведущую роль в попытках Джулиани добиться расследования украинскими властями связей бывшего вице-президента США Джо Байдена и его сына Хантера с украинской нефтяной компанией "Бурисма".

Согласно опубликованному документу, составленному на бланке отеля Дональда Трампа, Шокин утверждал в ходе встречи, что был снят со своего поста по настоянию Джо Байдена.

Второй документ представляет собой резюме разговора с Юрием Луценко, который также занимал должность генерального прокурора Украины до конца августа этого года. Разговор состоялся в присутствии Джулиани, Парнаса и Фрумана. В документе приводятся слова Луценко о том, что Хантер Байден якобы получал выплаты от украинской компании "Бурисма".