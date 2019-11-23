Правообладатель иллюстрации Steven Siewert/The Age Image caption Ван опасается, что в случае возвращения на родину будет убит

В Австралии запросил убежища китайский гражданин Ван "Уильям" Лициан, который, как сообщают местные средства информации, был шпионом, работавшим в КНР.

Этот человек, как сообщается, поставлял сведения разведслужбам Австралии о действиях китайской разведки в Гонконге, Австралии и на Тайване. Он утверждал, что был лично причастен к сбору разведывательной информации.

Сейчас он находится с женой и ребенком в Сиднее и опасается, что в случае возвращения на родину его убьют.

Личность и утверждения этого человека остаются неподтвержденными.

Полиция в Шанхае утверждает, что Ван - безработный беглец, скрывающийся от правосудия, поскольку обвиняется в мошенничестве.

Однако министр финансов Австралии Джош Фрайденберг сообщил журналистам, что тот находится в руках соответствующих правоохранительных служб, добавив, что предоставленная им информация носит чрезвычайно тревожный характер.

Лидер оппозиционной Лейбористской партии Энтони Олбаниз заявил, что этот человек может иметь законные основания для предоставления убежища.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption В последнее время отношения между Австралией и Китаем обострились

Как заявил анонимный источник в официальных кругах, разведывательным службам Австралии придется теперь разбираться в утверждениях Ван Лициана, пытаясь отделить правду от вымысла.

Кто такой Ван Лициан?

Впервые сообщения о Ван Лициане появились в австралийских СМИ в субботу. Его полное телевизионное интервью будет показано в воскресенье в рамках программы "60 минут".

В октябре он, как сообщается, дал показания на 17 страницах представителями Австралийской организации по безопасности и разведке (ASIO), в которых подробно описал свою деятельность, назвал имена высокопоставленных сотрудников в австралийской разведке и круг их ответственности.

Опасаясь ареста в Китае, Ван прибыл в Австралию, где живут его жена-студентка и новорожденный сын. В настоящее время он скрывается в Сиднее, где живет по туристической визе в ожидании предоставления убежища.

"Стоит мне только вернуться, и я - покойник", - говорит он в опубликованном отрывке из своего телеинтервью.

В то же время китайские власти рисуют портрет Ван Лициана в совершенно ином свете.

Как утверждает полиция Шанхая, 26-летний Ван, родом из провинции Фуцзянь на востоке Китая, в 2016 году был признан виновным в мошенничестве и приговорен к 15 месяцам лишения свободы условно.

По данным китайских полицейских, Ван прибыл в Гонконг 10 апреля по поддельному китайскому паспорту и карточке постоянного резидента Гонконга.

Полиция Шанхая сообщила, что проводит расследование этого дела.

Что может знать Ван Лициан?

Он утверждает, что в его задачи входила поездка на Тайвань по подложному южнокорейскому паспорту с целью оказания воздействия на выборный процесс там. Он также работал с одной из фондовых компаний в Гонконге, которая пыталась помешать деятельности продемократического движения в этом административном районе.

Как сообщает газета Sydney Morning Herald, Ван сообщил, что лично участвовал в похищении и аресте пяти книготорговцев в Гонконге в 2015 году.

КНР всегда отвергала утверждения о причастности к похищению этих людей. Китайские разведывательные службы не имеют права действовать в Гонконге.

Законопроект, предоставлявший право властям территории выдавать подозреваемых центральным властям КНР вызвал массовые протесты в июне этого года.

Они переросли в более широкое движение против жестокости полиции и усиливающегося контроля со стороны Пекина.