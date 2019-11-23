Глава Всероссийской федерации легкой атлетики ушел в отставку. До этого его отстранили на время антидопингового расследования

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За восемь месяцев до Олимпиады в Токио президент Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) Дмитрий Шляхтин ушел в отставку. В четверг его временно отстранили из-за дела прыгуна в высоту Данила Лысенко, к которому у Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) были вопросы.

"Я передал президиуму [Всероссийской федерации легкой атлетики] заявление об уходе в отставку. Президиум выбирает исполняющего обязанности", - сказал Шляхтин.

В четверг независимый легкоатлетический дисциплинарный орган Athletics Integrity Unit временно отстранил Шляхтина на время расследования обвинений в нарушении антидопинговых правил. Речь идет о расследовании в отношении российского легкоатлета-прыгуна в высоту Данила Лысенко.

Шляхтина и других чиновников обвиняли во вмешательстве в расследование нарушений антидопинговых правил прыгуном Лысенко.

Данил Лысенко - прошлогодний чемпион мира по прыжкам в высоту в закрытых помещениях и серебряный призер чемпионата мира 2017 года. В августе 2018 года Международная федерация легкой атлетики отстранила спортсмена от выступления на турнирах.

После решения Athletics Integrity Unit Шляхтин об отставке не говорил.

"Надо понять все обстоятельства предъявленных обвинений, а это будет возможно только после консультаций с юристами. Отставка? Давайте дождемся заседания президиума, которое состоится в самое ближайшее время, на нем все станет понятно. Конечно, на период временного отстранения я покину пост, защищать свое имя в судах тоже, конечно, буду", - цитировал ТАСС Шляхтина.

Кого еще отстранили?

В четверг помимо Шляхтина Athletics Integrity Unit временно отстранил от деятельности в легкой атлетике самого прыгуна в высоту Данила Лысенко, его тренера Евгения Загорулько, а также исполнительного директора федерации Александра Паркина, президента региональной общественной организации "Федерация легкой атлетики Московской области" Артура Карамяна, начальника отдела спортивных программ ВФЛА Елены Орловой и антидопингового координатора ВФЛА Елены Иконниковой.

Расследование в отношении Лысенко

О расследовании в отношении Лысенко еще в июне сообщила британская Sunday Times. Газета сообщала со ссылкой на источники, что из-за расследования российскую сборную по легкой атлетике могут не допустить к Олимпийским играм-2020 в Токио.

По данным Sunday Times, российский прыгун предоставил специалистам из ВАДА поддельные справки, удостоверяющие, что во время сдачи недавних допинг-проб он болел.

Правообладатель иллюстрации Han Yan/TASS Image caption Лысенко - прошлогодний чемпион мира по прыжкам в высоту в закрытых помещениях и серебряный призер чемпионата мира 2017 года. В августе 2018 года Международная федерация легкой атлетики отстранила спортсмена от выступления на турнирах

Таким образом, писала Sunday Times, Лысенко пытался избежать обнаружения у него в крови запрещенных препаратов, а руководство Всероссийской федерации легкой атлетики не только знало об этом, но и якобы покрывало махинации спортсмена.

По словам источников Sunday Times, российские спортивные чиновники помогли прыгуну избежать дисквалификации за то, что в прошлом году он не мог толком объяснить, где находился в некоторые периоды времени.

В российском Олимпийском комитете называли информацию газеты спекуляцией, допустив, что если какие-либо нарушения подтвердятся, пострадают отдельные виноватые, а не вся российская сборная.

РУСАДА ждет решения

В сентябре Всемирное антидопинговое агентство заподозрило Московскую антидопинговую лабораторию в махинациях с допинг-пробами, сданными в 2012-2015 годах, после чего агентство инициировало процедуру лишения статуса Российского антидопингового агентства (РУСАДА).

Обвинения поставили под угрозу участие российских спортсменов на Играх в Токио летом 2020 года.

В пятницу комитет по соответствию Всемирного антидопингового агентства рекомендовал лишить РУСАДА статуса соответствия всемирному кодексу.

Решение Всемирного антидопингового агентства будет объявлено 9 декабря.

Российские легкоатлеты из-за череды допинговых скандалов уже несколько лет не принимают участие в международных соревнованиях в обычном качестве, вместо этого выступая под нейтральным флагом.

В четверг World Athletics (прежнее название Международная ассоциация легкоатлетических федераций) принял решение приостановить восстановление членства Всероссийской федерации легкой атлетики из-за нового расследования нарушений.

Под санкциями с 2015 года

В ноябре 2015 года Совет Международной ассоциации легкоатлетических федераций принял решение о временном отстранении России от соревнований под своей эгидой на неопределенный период, однако некоторым российским легкоатлетам было разрешено выступать под нейтральным флагом при условии, что они докажут свою непричастность к допингу.

За отстранение России проголосовали 22 члена комитета из 24. Один проголосовал против. Россия, входящая в совет, не имела права голоса.

Такое решение было принято по рекомендации специальной комиссии ВАДА, проведшей независимое расследование и выявившей систематические нарушения, связанные с применением допинга спортсменами с ведома тренерского штаба.

Результаты расследования изложены в так называемом "докладе Макларена", в котором, в частности, говорится, что власти России поощряли применение допинга на государственном уровне.

Правообладатель иллюстрации AFP Image caption По итогам расследования МОК многие российские олимпийцы лишились медалей

В результате допинг-скандала российские легкоатлеты (кроме одной спортсменки) и вся паралимпийская сборная не смогли принять участие в Летних олимпийских играх в Рио-де-Жанейро в 2016 году.

Также сборная России в полном составе была отстранена от Зимних игр-2018, прошедших в в южнокорейском Пхенчхане.

Исполком Международного олимпийского комитета счел возможным пригласить лишь отдельных российских спортсменов на весьма строгих условиях.

В 2016 году бывший глава Всероссийской федерации легкой атлетики Валентин Балахничев был пожизненно отстранен от спорта по итогам расследования комиссии по этике Международной ассоциации легкоатлетических федераций.

Допинг-правила

Согласно международным правилам, все спортсмены, входящие в национальный или международный пул тестирования, должны ежедневно заполнять специальную форму в базе данных АДАМС (Anti-Doping Administration & Management System).

В этой форме они дают информацию о своем местонахождении для того, чтобы допинг-офицеры могли в любой момент приехать к атлету для забора проб.

Несоответствие этой информации может повлечь за собой серьезные последствия для спортсмена. Бывали случаи, когда при задержке рейса спортсмены не прилетали вовремя в пункт назначения и должны были доказывать ВАДА, почему их не было в конкретном месте в конкретный час.

Если же у спортсмена нет объяснений, связанных с логистикой, то избежать разбирательств с ВАДА почти невозможно.