Парламент Боливии одобрил законопроект о проведении всеобщих выборов

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Палата депутатов парламента Боливии одобрила законопроект о проведении новых всеобщих выборов. В документе говорится, что выборы должны пройти как можно скорее, однако точные сроки не называются.

"Кворум палаты депутатов единогласно принял проект закона "Об исключительном переходном режиме для проведения всеобщих выборов", - говорится в сообщении палаты депутатов в "Твиттере".

Документ предусматривает отмену результатов президентских выборов 20 октября и назначение новых членов Высшего избирательного суда Боливии.

Ранее законопроект одобрила палата сенаторов. Теперь документ отправится на подпись к исполняющей обязанности президента Боливии Жанин Аньес.

Также в субботу Аньес заявила, что не подпишет закон, предусматривающий защиту экс-президента Боливии Эво Моралеса от уголовного преследования.

"Я приняла ясное и твердое решение: я не буду подписывать этот закон. Мы не можем предоставлять защиту тем, кто обманывал боливийцев, подвергал их преследованию и насмехался над ними", - сказала она.

Накануне министр внутренних дел Боливии Артуро Мурильо подал жалобу на Моралеса в прокуратуру, обвинив экс-президента в призывах к мятежу и терроризме.

Мурильо утверждал, что в распоряжении властей имеется запись разговора Моралеса с одним из его сторонников, на которой бывший боливийский лидер якобы дает советы о том, как организовать блокаду столицы страны Ла-Паса.

Скандальные выборы

Эво Моралес ушел в отставку 10 ноября на фоне продолжавшихся в Боливии акций протеста по поводу результатов президентских выборов. Оппонент Моралеса Карлос Меса и его сторонники заявили о нарушениях в ходе голосования, отказались признавать итоги выборов, и потребовали проведения нового голосования.

Международные наблюдатели также заявили о нарушениях на выборах. Представители Организации американских государств обнаружили поддельные подписи и массовые манипуляции с результатами.

Сам Моралес утверждал, что победил в первом туре и получил мандат на четвертый президентский срок. Однако это шло вразрез с результатами референдума 2016 года, запретившего ему занимать этот пост в четверый раз.

Правообладатель иллюстрации AFP Image caption Жанин Аньес заявила, что не будет защищать Моралеса от уголовного преследования

После нескольких недель протестов командующей вооруженными силами Уильямс Калиман призвал Моралеса подать в отставку.

Моралес назвал события "гражданским государственным переворотом", но заявил, что уходит ради стабильности в стране. Сразу после этого он уехал в Мексику, где находится и сегодня. Исполянющей обязаности главы государства стала сенатор от оппозиции Жанин Аньес.

В интервью Би-би-си Моралес утверждал, что против него зрел заговор в посольстве США, и обвинил американские власти в участии в госперевороте.