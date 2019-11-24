"Нет фемициду!" Во Франции и Италии протестуют против домашнего насилия

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В десятках городов Франции и Италии люди вышли на улицы в знак протеста против домашнего насилия и других преступлений в отношении женщин.

Серия демонстраций во Франции прошла под хэштегом #NousToutes ("Все мы"), а среди лозунгов были призывы к властям всерьез заняться проблемой насилия в семьях, предать гласности статистику таких преступлений и вспомнить об их жертвах.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Участницы протестов в Лионе подняли над головой плакаты с именами француженок, убитых своими партнерами в 2019 году

Агентство Франс пресс сообщает, что каждые три дня во Франции одна женщина погибает от рук своего нынешнего или бывшего партнера, а по данным Евростата, за один только 2017 год во Франции было совершено 123 таких убийства. Насилие в семьях ежегодно затрагивает 220 тысяч француженок.

Правообладатель иллюстрации Reuters Image caption По утверждению участников демонстраций во Франции, в этом году в стране от рук своих партнеров погибло 137 женщин

Министр юстиции Франции Николь Беллубэ заявила: "Наша система не работает для защиты этих женщин". Протестующие требовали от правительства немедленных мер.

Ожидается, что уже в понедельник будет обнародован список из более чем 40 таких мер, которые включают в себя упрощение подачи жалоб на случаи домашнего насилия и создание центров, где жертвы таких преступлений смогут найти защиту.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption "Здесь лежит патриархат" - написано на бутафорском гробу, который несут участницы демонстрации в Париже

В Италии прошел многотысячный марш в Риме. В нем участвовали в основном женщины, представители различных политических движений, просто люди, обеспокоенные ситуацией в стране, где в этом году в результате домашнего насилия погибло 94 женщины. По требованию организаторов, на демонстрации не было баннеров от политических партий и союзов.

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"Мы - яростный и сильный голос всех тех женщин, у которых больше нет голоса" - было написано на одном из транспарантов.

В субботу министр экономики Италии Роберто Гуальтьери заявил о выделении 12 миллионов евро на помощь детям женщин, убитых их партнерами.

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Эти деньги пойдут на оплату их учебы и медицинских расходов, сообщил он в "Твиттере".