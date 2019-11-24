СМИ: в Испании задержали россиянина и украинца по делу о вмешательстве в референдум в Каталонии

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Испанские газеты пишут о расследовании предполагаемого российского вмешательства в каталонскую политику во время референдума о независимости региона в 2017 году. Как пишет El Mundo, в Испании еще в октябре задержали в рамках расследования россиянина и украинца.

Несколько дней назад, как писала El Pais со ссылкой на три источника, правоохранительные органы Испании начали расследование возможных попыток российских спецслужб повлиять на ситуацию в Каталонии. Расследование, как пишет газета, сосредоточено на "элитном военном подразделении 29155", которое разведывательные службы нескольких стран связывают с попытками дестабилизировать Европу.

Российское посольство о задержаниях в Испании не в курсе, а российский посол назвал статьи инсинуациями. "В связи с появлением в местной прессе информации о задержании в провинции Жирона россиянина хотели бы сообщить, что ни в Посольство, ни в Генконсульство соответствующих уведомлений со стороны компетентных органов Испании в установленном порядке не поступало", - написали представители российского посольства Испании в "Твиттере".

Испанские власти заявляли о вмешательстве России в референдум о независимости Каталонии еще в ноябре 2017 года. По их данным, различные группы, действовавшие в интересах России, использовали социальные сети и другие интернет-ресурсы для пропаганды независимости Каталонии в преддверии референдума.

Лидеры Каталонии при этом отрицали, что российская сторона помогала им.

Что пишут СМИ о задержанных

По данным газеты El Mundo, речь идет о россиянине и украинце, которые были задержаны 4 октября прошлого года в каталонской провинции Жирона.

На момент задержания они ехали в сторону границы с Францией на Мерседесе, зарегистрированном в Беларуси. При задержании в портфеле одного из них также нашли гранату М-75 российского производства "в идеальном состоянии".

Обоих задержанных суд в Жироне отправил под арест. Помимо обвинений в хранении оружия, Национальный суд Испании также расследует их возможную причастость к шпионажу в пользу России, направленному на дестабилизацию политической ситуации в Испании с помощью референдума о независимости Каталонии, пишет газета.

Вмешивается ли Россия

Россию неоднократно в прошлом обвиняли в попытках разными способами повлиять на выборы в разных странах. Летом 2019 года по итогам двухлетнего расследования предполагаемого вмешательства России в американские выборы 2016 года спецпрокурор Роберт Мюллер пришел к выводу, что хотя "Россия вмешалась в выборы и предприняла попытку поддержать определенного кандидата", но у него оказалось "недостаточно доказательств" широкого заговора кампании Трампа с Россией.

Советник президента США по вопросам национальной безопасности генерал-лейтенант Герберт Макмастер в январе 2018 года заявил о "первых признаках вмешательства России в грядущие президентские выборы в Мексике", а также говорил и о возможном вмешательстве в голосовании на референдуме в Каталонии. В мае 2018 года глава разведки Германии обвинил Россию в поддержке перед референдумом каталонских сепаратистов.

Некоторые политики увидели след российского вмешательства и в процесс голосования о выходе Британии из Евросоюза в июне 2016 года.

Россия неоднократно отвергала любые подобные обвинения.

"Спецподразделение российской разведки"

Как пишет El Mundo, Национальный суд Испании связывает обоих задержанных (в отношении одного из которых, по данным издания, был выдан ордер на арест под другим именем) со старшим офицером российской военной разведки (ГРУ) Денисом Сергеевым, в отношении которого тоже проводится расследование.

Расследовательская группа Bellingcat в феврале этого года сообщила о возможной причастности Сергеева к отравлению Скрипалей. Кроме того, по данным Bellingcat, 29 сентября 2017 года, за два дня до референдума о независимости Каталонии, Сергеев находился в Барселоне, а 1 октября, в день голосования, также был в Испании. Въезжал в страну он, по данным группы расследователей, под именем Сергея Федотова.

El Mundo пишет, что Сергеев-Федотов входил в "спецподразделение российской военной разведки под номером 29155". Испанские следователи считают, что члены этого спецподразделения ГРУ контактировали с российскими хакерами, которые поддерживали активность различных сайтов в день референдума.

Источники газеты сообщают, что расследование этого дела началось четыре месяца назад, и что оно затрагивает как попытки хакерских атак, так и действия этого "элитного подразделения" российской разведки. Расследование направлено на то, чтобы выяснить масштабы того, насколько российские шпионы повлияли на реферндум, говорят собеседники издания.

Инсинуация и операция деструктивных сил

Российский посол в Испании назвал статьи испанских газет о вмешательстве России в референдум в Каталонии фейковыми новостями и инсинуациями, увидев стоящие за ними "деструктивные силы".

"Моя реакция - это возмущение. Меня не удивляет, что есть силы, которые хотят подорвать позитивно развивающиеся дружественные отношения между Россией и Испанией. Но меня удивляет, как уважаемая газета идет на поводу у этих сил и фактически сотрудничает с ними, предоставляя свои страницы для разного рода инсинуаций и фейковых новостей. Могут быть разные объяснения. Может, газета теряет рейтинг, читателей и таким образом пытается заработать себе сомнительные внимание и авторитет? Может, это как раз удачная операция деструктивных сил, которые пытаются наши отношениях разрушить, и они используют газету и манипулируют ей? Это печально в обоих случаях", - приводит его слова РИА Новости.

Референдум о независимости Каталонии

Лидеры движения за независимость Каталонии провели референдум об отделении от Испании 1 октября 2017 года. За независимость региона проголосовали более 90% участников голосования. Спустя несколько недель власти Каталонии объявили о независимости региона.

Испанский суд признал референдум неконституционным. Правительство страны ввело прямое управление провинцией из Мадрида.

После этого Карлес Пучдемон, на тот момент возглавлявший Каталонию, и еще несколько каталонских политиков бежали в Бельгию. Правительство Испании обвиняет их и других членов тогдашнего правительства Каталонии в организации мятежа.

В октябре этого года испанский Верховный суд приговорил девятерых лидеров каталонских сепаратистов к тюремным срокам от девяти до 13 лет заключения. Самый длительный срок - 13 лет - получил бывший вице-президент Каталонии Ориол Жункерас.

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После вынесения приговоров в Каталонии начались массовые протесты.

В день вынесения приговоров Верховный суд Испании также выдал ордер на арест Пучдемона. Спустя четыре дня экс-лидер Каталонии пришел добровольно сдаваться бельгийским властям в сопровождении своих адвокатов, однако те сказали ему, что ордер на его арест недействителен, так как составлен на испанском языке.