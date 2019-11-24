Выборы в Гонконге: демократические кандидаты разгромили пропекинских
Кандидаты от оппозиционных движений и партий в Гонконге показали хорошие результаты на прошедших в воскресенье выборах в окружные советы города.
Как следует из предварительных результатов, опубликованных газетой South China Morning Post, оппозиция получила 201 место из 241 уже утвержденных в парламенте автономного района, а сторонники проводимой Пекином политики - всего 28.
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Явка на первых выборах после начала массовых протестов составила 71%, количество проголосовавших оценивается в 2,9 млн человек. На прошлых выборах, в 2015 году, явка была на уровне 47%.
Комментаторы рассматривают выборы как испытание поддержки главы администрации Кэрри Лэм, ставленницы Пекина, за действиями которой пристально следили протестующие.
Платформа оппозиционных движений, которые называют также продемократическими, - донести голос людей, протестовавших в Гонконге в последние месяцы, до Пекина.
Сторонники центра призывали голосовать за них тех, кто хотел выразить возмущение беспорядком, который устроили в городе демонстранты.
Кто проходит в парламент
В нынешних выборах участвовало несколько заметных гонконгских политиков, как опытных, так и ставших известными на нынешней волне протеста.
Скандальный пропекинский политик Джуниус Хо, которого в начале ноября ударил ножом мужчина, притворившийся его сторонником, судя по предварительным результатам, не прошел в парламент. Хо не раз высказывался в поддержку полиции и за жесткий разгон протестов.
В июле Хо попал на фотографию с группой людей, позже напавших на демонстрантов в метро. СМИ подозревают, что это члены китайских мафиозных группировок, Триад.
Активист Джимми Шам, получивший известность как один из организаторов протестов и лидер Гражданского фронта за права человека, баллотировался впервые и получил кресло в парламенте, сообщает газета.
Незадолго до выборов на Шама напали на улице и избили молотками.
"Это особенные выборы именно из-за столкновения между сторонниками истеблишмента и демократии", - сказал Шам агентству Рейтер, стоя на костылях.
В конце октября власти Гонконга отстранили от участия в выборах в органы местного самоуправления 23-летнего активиста, участника продемократического движения Джошуа Вонга, который в 2014 году был одним из лидеров протестного "Движения зонтиков".
Однако заменивший Вонга кандидат, судя по опубликованным результатам, прошел в парламент.
Сам Вонг в "Твиттере" назвал выборы историческими.
Пропекинская кандидатка Элис Мак, не прошедшая в парламент, написала, что на этих выборах к проправительственным кандидатам "относились нечестно".
Невероятный перевес
Стив Макдоннелл, Би-би-си, Китай
Перед избирательным участком на севере округа Яу-Ма-Тей толпятся люди - они хотят попасть внутрь, чтобы посмотреть подсчет голосов. Двери открываются, и толпа потоком заходит в участок.
Шесть месяцев политического кризиса подорвали веру людей в правительство и его институты. Они хотят удостовериться, что голоса посчитают честно и открыто.
Пока они ждут цифр из своего округа, на их телефоны приходят результаты из других.
По их лицам видно, что они не верят в происходящее. На телефоны приходит один удивительный результат за другим, некоторые начинают удивленно скандировать.
Такого решительного перевеса не мог предсказать никто. На администрацию Кэрри Лэм, без сомнения, будет и дальше оказываться серьезное давление: она и ее сторонники сокрушены.
На 452 парламентских кресла претендуют более тысячи кандидатов. Еще 27 кресел выделили представителям не урбанизированных районов Гонконга.
До выборов большинство кресел было у пропекинских кандидатов.
Возле некоторых избирательных участков видели полицейских, но они старались не попадаться на глаза, говорят работавшие на выборах корреспонденты.
"Учитывая нынешнюю сложную ситуацию, рада отметить, что выборы прошли в относительно спокойной и мирной обстановке", - прокомментировала Кэрри Лэм после закрытия участков.