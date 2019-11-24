Выборы в Гонконге: демократические кандидаты разгромили пропекинских

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Новость о том, что Джуниус Хо не прошел в парламент, вызвала у сторонников оппозиции ликование

Кандидаты от оппозиционных движений и партий в Гонконге показали хорошие результаты на прошедших в воскресенье выборах в окружные советы города.

Как следует из предварительных результатов, опубликованных газетой South China Morning Post, оппозиция получила 201 место из 241 уже утвержденных в парламенте автономного района, а сторонники проводимой Пекином политики - всего 28.

Явка на первых выборах после начала массовых протестов составила 71%, количество проголосовавших оценивается в 2,9 млн человек. На прошлых выборах, в 2015 году, явка была на уровне 47%.

Комментаторы рассматривают выборы как испытание поддержки главы администрации Кэрри Лэм, ставленницы Пекина, за действиями которой пристально следили протестующие.

Платформа оппозиционных движений, которые называют также продемократическими, - донести голос людей, протестовавших в Гонконге в последние месяцы, до Пекина.

Сторонники центра призывали голосовать за них тех, кто хотел выразить возмущение беспорядком, который устроили в городе демонстранты.

Кто проходит в парламент

В нынешних выборах участвовало несколько заметных гонконгских политиков, как опытных, так и ставших известными на нынешней волне протеста.

Скандальный пропекинский политик Джуниус Хо, которого в начале ноября ударил ножом мужчина, притворившийся его сторонником, судя по предварительным результатам, не прошел в парламент. Хо не раз высказывался в поддержку полиции и за жесткий разгон протестов.

В июле Хо попал на фотографию с группой людей, позже напавших на демонстрантов в метро. СМИ подозревают, что это члены китайских мафиозных группировок, Триад.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption После объявления результатов в некоторых районах начался праздник

Активист Джимми Шам, получивший известность как один из организаторов протестов и лидер Гражданского фронта за права человека, баллотировался впервые и получил кресло в парламенте, сообщает газета.

Незадолго до выборов на Шама напали на улице и избили молотками.

"Это особенные выборы именно из-за столкновения между сторонниками истеблишмента и демократии", - сказал Шам агентству Рейтер, стоя на костылях.

В конце октября власти Гонконга отстранили от участия в выборах в органы местного самоуправления 23-летнего активиста, участника продемократического движения Джошуа Вонга, который в 2014 году был одним из лидеров протестного "Движения зонтиков".

Однако заменивший Вонга кандидат, судя по опубликованным результатам, прошел в парламент.

Сам Вонг в "Твиттере" назвал выборы историческими.

Пропекинская кандидатка Элис Мак, не прошедшая в парламент, написала, что на этих выборах к проправительственным кандидатам "относились нечестно".

Невероятный перевес

Стив Макдоннелл, Би-би-си, Китай

Перед избирательным участком на севере округа Яу-Ма-Тей толпятся люди - они хотят попасть внутрь, чтобы посмотреть подсчет голосов. Двери открываются, и толпа потоком заходит в участок.

Шесть месяцев политического кризиса подорвали веру людей в правительство и его институты. Они хотят удостовериться, что голоса посчитают честно и открыто.

Пока они ждут цифр из своего округа, на их телефоны приходят результаты из других.

По их лицам видно, что они не верят в происходящее. На телефоны приходит один удивительный результат за другим, некоторые начинают удивленно скандировать.

Такого решительного перевеса не мог предсказать никто. На администрацию Кэрри Лэм, без сомнения, будет и дальше оказываться серьезное давление: она и ее сторонники сокрушены.

На 452 парламентских кресла претендуют более тысячи кандидатов. Еще 27 кресел выделили представителям не урбанизированных районов Гонконга.

До выборов большинство кресел было у пропекинских кандидатов.

Правообладатель иллюстрации AFP Image caption Глава администрации Кэрри Лэм приветствовала мирную обстановку во мремя голосования

Возле некоторых избирательных участков видели полицейских, но они старались не попадаться на глаза, говорят работавшие на выборах корреспонденты.

"Учитывая нынешнюю сложную ситуацию, рада отметить, что выборы прошли в относительно спокойной и мирной обстановке", - прокомментировала Кэрри Лэм после закрытия участков.