Правообладатель иллюстрации AFP Image caption Сторонники оппозиции празднуют победу на улицах Гонконга

Сторонники продемократических сил одержали уверенную победу на прошедших в воскресенье выборах депутатов районных советов Гонконга.

К утру понедельника, по предварительным данным, сторонники оппозиции получают контроль над 17 из 18 округов, или более 278 мест из 452, представители центральной власти - 42 места.

По итогам прошлых выборов проправительственные силы контролировали 75% районных советов, и нынешний результат для них оказался сокрушительным.

Несмотря на опасения по поводу безопасности в Гонконге, где последние месяцы не утихают протесты демократических сил, голосование прошло мирно.

В нем также приняло участие рекордное число избирателей - явка составила 71% по сравнению с выборами, которые прошли четыре года назад.

Депутаты районных советов занимаются локальными вопросами, однако они контролируют 117 из 1200 мест в коллегии выборщиков, которая избирает главу администрации Гонконга.

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Сегодня перед судом предстанет житель Северной Ирландии Морис Робинсон, которого обвиняют в убийстве по неосторожности, контрабанде людей, оказании содействия в незаконной миграции и отмывании денег.

Робинсон был водителем грузовика, в котором в октбре обнаружили тела 39 вьетнамцев. По данным полиции, грузовик с фургоном прибыл в Британию из бельгийского города Зебрюгге.

Также перед судом предстанет другой фигурант этого дела - североирландец Кристофер Кеннеди, который был задержан в пятницу. Его обвиняют в контрабанде людей.

Правообладатель иллюстрации Reuters Image caption На прошлой неделе полиция применила водометы и слезоточивый газ для разгона протестующих

В Тбилиси запланирована масштабная акция оппозиции, которая требует отставки правительства Грузии и проведения внеочередных парламентских выборов по пропорциональной системе. Участники акции намерены пройти шествием от площади Республики к проспекту Руставели.

В прошлые выходные митингующие заблокировали здание парламента, в результате в понедельник спецназ при помощи водометов и слезоточивого газа разогнал акцию, после чего парламент возобновил работу.

Во вторник оппозиция также планирует пикетировать парламент, чтобы помешать депутатам провести пленарное заседание.

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Глава Пентагона Марк Эспер попросил уйти в отставку министра ВМС США Ричарда Спенсера в связи с утратой доверия, сообщает Washington Post со ссылкой на заявление Пентагона. Как сообщают информагентства, Спенсер подал заявление об отставке в воскресенье.

Сообщается, что решение об отставке было принято на фоне дела спецназовца ВМС США Эдварда Галлахера, который обвинялся в военных преступлениях в Афганистане.

Галлахер был признан виновным в позировании на фото рядом с телом пленного боевика группировки "Исламское государство" (запрещена в России), но оправдан в убийстве взятого в плен экстремиста и стрельбе по лицам, не участвующим в боевых действиях.

В итоге военнослужащий был понижен в звании и лишен части выплат.

Как пишет Washington Post, Эспер попросил об отставке Спенсера после того, как узнал, что министр тайно предлагал сотрудникам Белого дома не вмешиваться в дело против Галлахера, гарантируя уход спецназовца с сохранением звания.

"К сожалению, в результате я пришел к выводу, что я не доверяю больше секретарю Спенсеру", - цитирует газета Эспера.

Президент США Дональд Трамп написал в "Твиттере", что выдвинет на место Спенсера посла США в Норвегии Кена Брэйтуэйта.

"Человек великих достижений и успехов, я знаю, что Кен проделает потрясающую работу", - заявил Трамп.

Российский бизнесмен Роман Абрамович не рассматривает возможность продажи футбольного клуба "Челси", пишет Guardian, цитируя президента клуба Брюса Бака.

По его словам, Абрамович по-прежнему активно участвует в повседневных делах команды, особенно в том, что касается непосредственно футбола, контрактов игроков и футбольной академии, и он ничего не говорил о продаже.

"Насколько я знаю, абсолютно нет. Наоборот - даже намека не было, чтобы Абрамович сказал: "Подготовь-ка его к продаже" или что-то подобное. Роман все так же вовлечен, как я и сказал, и я уверен, что он по-прежнему влюблен в клуб, как это было 1 июля 2003 года [когда он купил "Челси"]. И это все, что я знаю о продаже клуба", - цитирует издание слова Бака.

Газета отмечает, что после того как Британия начала затягивать продление визы Абрамовичу, он отказался от планов строительства нового стадиона, и, предположительно, не был на домашних матчах "Челси" около 18 месяцев.

Летом прошлого года СМИ сообщали, что бизнесмен отозвал заявку на британскую визу и получил гражданство Израиля в соответствии с законом о возвращении.

При этом с израильским паспортом Абрамович может находиться в Великобритании без визы до шести месяцев в году, но не имеет права на трудовую деятельность.

Правообладатель иллюстрации Reuters Image caption Эксперты считают происходящее в Китае попыткой "промыть мозги" целому этносу

Власти Китая занимаются систематической индоктринацией сотен тысяч мусульман, заключенных в тюремных лагерях в Синьцзян-Уйгурском автономном районе, следует из документов, попавших в руки Международного консорциума журналистов-расследователей.

Пекин настаивает, что в лагерях обучают волонтеров, но в документах говорится о жесточайшей дисциплине, насильном удержании и постоянном видеонаблюдении за заключенными.

Правообладатель иллюстрации Alexei Druzhinin/TASS Image caption МЦД открывали с размахом - позвали даже российского президента Владимира Путина

Власти Москвы решили сделать проезд на электричках по запущенным на прошлой неделе Московским центральным диаметрам бесплатным в течение ближайших двух недель, а также увеличить число вагонов в составых.

"В связи со значительным ростом пассажиропотока на МЦД (количество пассажиров в рабочие дни превысило полмиллиона человек) приняли решение с 25 ноября на МЦД-2 увеличить составность всех поездов до 10-11 вагонов", - написал мэр Москвы Сергей Собянин на своей странице "ВКонтакте".

После открытия движения по новым линиям пассажиры жаловались на проблемы с турникетами и валидаторами, перегруженность составов и задержки.

Почитайте, что проиходит в крупнейшей тюрьме Афганистана, куда получили доступ журналисты Би-би-си.

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Дайджест подготовиили Геннадий Алашеев и Олег Михайлов