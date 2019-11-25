"Холодное сердце-2" обгоняет первую серию по сборам в США

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Анимационный полнометражный фильм "Холодное сердце-2" в первый уик-энд проката в США собрал 127 млн долларов, превзойдя прогнозы и обогнав дебютные сборы, которые были у первой части диснеевской саги о северных принцессах в 2013 году.

Сиквел также установил коммерческий рекорд для ноябрьских выпусков мультфильмов. В России "Холодное сердце-2" выходит в прокат 28 ноября.

Первая часть "Холодного сердца" (Frozen), повествующая об отношениях двух сестер-принцесс Эльзы и Анны, собрала 1,27 млрд долларов во всем мире и стала самым кассовым анимационным фильмом в истории. Три месяца мультфильм лидировал в прокате США и Канады и к апрелю 2014 года вошел в десятку самых успешных кинофильмов вообще - не только анимационных.

По темпам доходов вторая часть обгоняет первую: по данным Рейтер, в 2013 году "Холодное сердце" за первые дни проката собрало 93 млн.

За пределами США "Холодное сердце-2" собрало за уик-энд 223 млн долларов: вместе со сборами в Америке продажи билетов составили более $350 млн. В США анимационный фильм вышел на первое место в прокате; на втором месте фильм "Форд против Феррари" с жалкими $16 млн.

Есть ли в фильме хит, подобный "Отпусти, забудь"?

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption За песню "Отпусти, забудь" (Let It Go) из первого фильма "Холодное сердце" супруги Кристен Андерсон-Лопес и Роберт Лопес были удостоены премии "Оскар"

Песен во второй части мультфильма много, однако не все кинокритики впечатлены саундтреком.

Обозреватель журнала Vanity Fair Роберт Лоусон отметил, что коммерческие устремления продюсеров "Холодного сердца-2" явно просматриваются и в музыкальной части, назвав это "острым случаем болезни сиквелитис":

"Заметно, как изо всех сил старались угодить владыкам конгломерата [Disney], которым нужно одно: повторить "отпусти-забудьный" успех, выпустить еще одну поп-балладу, громогласно зовущую к маркетинговому триумфу".

Песня "Let It Go" завоевала "Оскар" и премию "Грэмми" и стала отдельным хитом, войдя в первую пятерку чартов журнала Billboard. За один 2014 год этот трек купили почти 11 млн раз. Песня переведена на 11 языков. Русскую версию "Отпусти, забудь" в дублированном фильме исполнила джазовая певица Анна Бутурлина.

Зрители, оставившие отзывы на официальных аккаунтах компании Disney, похвалили песню Кристофа - одного из персонажей, перекочевавших из первой части во вторую. В обоих случаях деревенского парня Кристофа в голливудской версии озвучил Джонатан Грофф - лауреат музыкальной премии "Грэмми" и номинант премии "Тони" как лучший актер мюзикла. "Логично, что наконец-то свою песню дали Кристофу, иначе приглашение Джонатана на эту роль было бы растратой ресурсов", - заметил один из зрителей. В некоторых отзывах личный трек воздыхателя Анны называют "чистой попсой из 80-х и 90-х"; и действительно, он напоминает лирические песни в исполнении Ричарда Маркса или мальчуковых групп типа Westlife.

Критик из лондонской Times поставил фильму лишь две звезды, написав: "По всем позициям всё сделано методично и правильно, песни спеты и мизансцены продуманы, но сделано с тем же энтузиазмом и живостью, с которыми бухгалтер в умеренной стадии депрессии рассказывает о своей отчетности".

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Что еще говорят те, кто посмотрел?

Если первую часть "Холодного сердца" можно назвать вольной фантазией на тему сказки "Снежная королева" Ганса-Христиана Андерсена (которому сценаристы отдают должное в титрах), то вторая содержит полностью оригинальный сюжет.

И в его завязке с новой стороны открывается роль родителей Эльзы и Анны. В первой части их обращение с "особой" дочерью оставляет желать лучшего, повторяя педагогические стереотипы XX века. "Как жаль, что король-отец еще и развязал войну и вверг северян в беду", - пишут в "Твиттере" зрители после просмотра.

По сюжету магию Эльзы ждут новые вызовы: если в изначальной версии ей приходилось сдерживать свои чары, то в сиквеле она пускает их в ход на полную мощность. Особенной похвалы зрителей и критиков заслужила компьютерная анимация в некоторых эпизодах.

"Вторая часть масштабнее, смелее и эпичнее первой, - написал в журнале Empire критик Бен Трэвис. - Если в чем-то "Холодное сердце-2" превосходит прошлый фильм, так это в сногсшибательной анимации - один момент, когда из деревянной доски появляется вода, выглядит реально, как настоящая видеосъемка".

Королева Эльза действует уже не только в ледяной стихии, но встречается с океанскими волнами и зачарованным лесом.

"Сценаристов второй части явно подталкивали к тому, чтобы создать более монументальную, более экзистенциальную историю, чем в начальном фильме, - отмечает журналист Vanity Fair Лоусон. - Но при этом сюжет должен по-прежнему быть понятен детям. Удержать это равновесие очень трудно".

А Молли Фриман из журнала Screen Rant в своей рецензии предположила, что связности сюжета и единству фильма во второй части повредило отсутствие явного отрицательного полюса: "В сиквеле нет даже попытки представить злодея".