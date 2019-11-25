"Холодное сердце-2" обгоняет первую серию по сборам в США
Анимационный полнометражный фильм "Холодное сердце-2" в первый уик-энд проката в США собрал 127 млн долларов, превзойдя прогнозы и обогнав дебютные сборы, которые были у первой части диснеевской саги о северных принцессах в 2013 году.
Сиквел также установил коммерческий рекорд для ноябрьских выпусков мультфильмов. В России "Холодное сердце-2" выходит в прокат 28 ноября.
Первая часть "Холодного сердца" (Frozen), повествующая об отношениях двух сестер-принцесс Эльзы и Анны, собрала 1,27 млрд долларов во всем мире и стала самым кассовым анимационным фильмом в истории. Три месяца мультфильм лидировал в прокате США и Канады и к апрелю 2014 года вошел в десятку самых успешных кинофильмов вообще - не только анимационных.
По темпам доходов вторая часть обгоняет первую: по данным Рейтер, в 2013 году "Холодное сердце" за первые дни проката собрало 93 млн.
За пределами США "Холодное сердце-2" собрало за уик-энд 223 млн долларов: вместе со сборами в Америке продажи билетов составили более $350 млн. В США анимационный фильм вышел на первое место в прокате; на втором месте фильм "Форд против Феррари" с жалкими $16 млн.
Есть ли в фильме хит, подобный "Отпусти, забудь"?
Песен во второй части мультфильма много, однако не все кинокритики впечатлены саундтреком.
Обозреватель журнала Vanity Fair Роберт Лоусон отметил, что коммерческие устремления продюсеров "Холодного сердца-2" явно просматриваются и в музыкальной части, назвав это "острым случаем болезни сиквелитис":
"Заметно, как изо всех сил старались угодить владыкам конгломерата [Disney], которым нужно одно: повторить "отпусти-забудьный" успех, выпустить еще одну поп-балладу, громогласно зовущую к маркетинговому триумфу".
Песня "Let It Go" завоевала "Оскар" и премию "Грэмми" и стала отдельным хитом, войдя в первую пятерку чартов журнала Billboard. За один 2014 год этот трек купили почти 11 млн раз. Песня переведена на 11 языков. Русскую версию "Отпусти, забудь" в дублированном фильме исполнила джазовая певица Анна Бутурлина.
Зрители, оставившие отзывы на официальных аккаунтах компании Disney, похвалили песню Кристофа - одного из персонажей, перекочевавших из первой части во вторую. В обоих случаях деревенского парня Кристофа в голливудской версии озвучил Джонатан Грофф - лауреат музыкальной премии "Грэмми" и номинант премии "Тони" как лучший актер мюзикла. "Логично, что наконец-то свою песню дали Кристофу, иначе приглашение Джонатана на эту роль было бы растратой ресурсов", - заметил один из зрителей. В некоторых отзывах личный трек воздыхателя Анны называют "чистой попсой из 80-х и 90-х"; и действительно, он напоминает лирические песни в исполнении Ричарда Маркса или мальчуковых групп типа Westlife.
Критик из лондонской Times поставил фильму лишь две звезды, написав: "По всем позициям всё сделано методично и правильно, песни спеты и мизансцены продуманы, но сделано с тем же энтузиазмом и живостью, с которыми бухгалтер в умеренной стадии депрессии рассказывает о своей отчетности".
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Что еще говорят те, кто посмотрел?
Если первую часть "Холодного сердца" можно назвать вольной фантазией на тему сказки "Снежная королева" Ганса-Христиана Андерсена (которому сценаристы отдают должное в титрах), то вторая содержит полностью оригинальный сюжет.
И в его завязке с новой стороны открывается роль родителей Эльзы и Анны. В первой части их обращение с "особой" дочерью оставляет желать лучшего, повторяя педагогические стереотипы XX века. "Как жаль, что король-отец еще и развязал войну и вверг северян в беду", - пишут в "Твиттере" зрители после просмотра.
По сюжету магию Эльзы ждут новые вызовы: если в изначальной версии ей приходилось сдерживать свои чары, то в сиквеле она пускает их в ход на полную мощность. Особенной похвалы зрителей и критиков заслужила компьютерная анимация в некоторых эпизодах.
"Вторая часть масштабнее, смелее и эпичнее первой, - написал в журнале Empire критик Бен Трэвис. - Если в чем-то "Холодное сердце-2" превосходит прошлый фильм, так это в сногсшибательной анимации - один момент, когда из деревянной доски появляется вода, выглядит реально, как настоящая видеосъемка".
Королева Эльза действует уже не только в ледяной стихии, но встречается с океанскими волнами и зачарованным лесом.
"Сценаристов второй части явно подталкивали к тому, чтобы создать более монументальную, более экзистенциальную историю, чем в начальном фильме, - отмечает журналист Vanity Fair Лоусон. - Но при этом сюжет должен по-прежнему быть понятен детям. Удержать это равновесие очень трудно".
А Молли Фриман из журнала Screen Rant в своей рецензии предположила, что связности сюжета и единству фильма во второй части повредило отсутствие явного отрицательного полюса: "В сиквеле нет даже попытки представить злодея".