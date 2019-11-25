Владелец Louis Vuitton заплатит 16 млрд за Tiffany

Правообладатель иллюстрации Paramount Pictures/Corbis via Getty Images Image caption Одри Хепберн на съемках "Завтрака у Тиффани"

Группа компаний LVMH согласилась заплатить 16,2 млрд долларов за американскую ювелирную компанию Tiffany.

Новое приобретение усилит присутствие LVMH, известной в первую очередь брендом Louis Vuitton, в США и укрепит ее позиции на рынке ювелирных изделий, говорится в совместном пресс-релизе компаний.

Во французский холдинг входят и другие производители часов и украшений, такие как Bulgari и Tag Heuer. Ему также принадлежат алкогольные бренды Dom Perignon и Moet & Chandon.

LVMH управляет Бернар Арно, самый богатый человек Европы. Агентство Блумберг оценивает его состояние в 100 млрд долларов.

Завершение сделки ожидается к середине 2020 года.

Правообладатель иллюстрации NICHOLAS KAMM/AFP via Getty Images Image caption Президент США - любитель французского бренда

Tiffany была основана в Нью-Йорке в 1837 году. Узнаваемости бренда немало поспособствовала романтическая комедия "Завтрак у Тиффани" 1961 года с Одри Хепберн в главной роли, снятая по мотивам одноименной повести Трумена Капоте.

Флагманский мазагин компании расположен на Пятой авеню, рядом с "Трамп-тауэр".

Интерес LVMH к американскому рынку подтверждает и недавнее открытие фабрики в Техасе, на котором присутствовали президент США Дональд Трамп, его дочь Иванка и зять Джаред Кушнер.

Трамп рассказал, что хорошо знаком с Louis Vuitton, потому что потратил на их сумки много денег.

Впрочем, не все во французском бренде были рады такой рекламе.

Креативный директор Николя Гескьер написал в "Инстаграме", что отказывается быть ассоциированным с Трампом.