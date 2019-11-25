Владелец Louis Vuitton заплатит 16 млрд за Tiffany
Группа компаний LVMH согласилась заплатить 16,2 млрд долларов за американскую ювелирную компанию Tiffany.
Новое приобретение усилит присутствие LVMH, известной в первую очередь брендом Louis Vuitton, в США и укрепит ее позиции на рынке ювелирных изделий, говорится в совместном пресс-релизе компаний.
Во французский холдинг входят и другие производители часов и украшений, такие как Bulgari и Tag Heuer. Ему также принадлежат алкогольные бренды Dom Perignon и Moet & Chandon.
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LVMH управляет Бернар Арно, самый богатый человек Европы. Агентство Блумберг оценивает его состояние в 100 млрд долларов.
Завершение сделки ожидается к середине 2020 года.
Tiffany была основана в Нью-Йорке в 1837 году. Узнаваемости бренда немало поспособствовала романтическая комедия "Завтрак у Тиффани" 1961 года с Одри Хепберн в главной роли, снятая по мотивам одноименной повести Трумена Капоте.
Флагманский мазагин компании расположен на Пятой авеню, рядом с "Трамп-тауэр".
Интерес LVMH к американскому рынку подтверждает и недавнее открытие фабрики в Техасе, на котором присутствовали президент США Дональд Трамп, его дочь Иванка и зять Джаред Кушнер.
Трамп рассказал, что хорошо знаком с Louis Vuitton, потому что потратил на их сумки много денег.
Впрочем, не все во французском бренде были рады такой рекламе.
Креативный директор Николя Гескьер написал в "Инстаграме", что отказывается быть ассоциированным с Трампом.