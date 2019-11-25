Росгвардейцев обяжут представляться при обращении к гражданам. Что изменится?

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В Госдуму внесен законопроект, который обяжет сотрудников Росгвардии представляться при обращении к гражданам. Как отмечают правозащитники, эта норма восполнит пробел в законодательстве, но кардинально мало что поменяет.

Документ внесли глава комитета по безопасности Василий Пискарев, его заместитель и бывший советник главы Росгвардии Александр Хинштейн, а также первый зампред комитета по экономической политике и промышленности Валерий Гартунг.

Если законопроект примут, то сотрудники Росгвардии будут обязаны представляться, показывать служебное удостоверение, называть причину задержания и разъяснять гражданину его права. Как пояснил в комментарии "Коммерсанту" Хинштейн, этот законопроект согласован с Росгвардией.

Закон коснется инспекторов лицензионно-разрешительной работы и госконтроля, которые отвечают за оборот оружия, деятельность частной охраны и детективов, а также сотрудников вневедомственной охраны, которые работают вместе с МВД и выполняют смежные задачи.

При этом военнослужащих нацгвардии, бойцов СОБРа и ОМОНа он не коснется. Именно эти подразделения работают на митингах.

По словам соавтора законопроекта Александра Хинштейна, росгвардейцы будут представляться гражданам так же, как это делают полицейские по закону о полиции. "Но не тогда, когда этого захочет гражданин, а когда сам сотрудник обращается к гражданину", - уточнил он в разговоре с Русской службой Би-би-си.

Законопроект, отмечает депутат, направлен на случаи, когда росгвардеец выполняет смежные с сотрудником МВД задачи - например, когда участвует в патрулировании улиц, или приезжает по вызову, или проверяет условия хранения охотничьего оружия в доме у гражданина.

"На массовых мероприятиях не требуется подтверждать полномочия ОМОНа. Все понимают, что это уполномоченные сотрудники, - отметил Хинштейн. - А проблема идентификации решается приказом о личных жетонах, которые сотрудников обязали носить приказом по Росгвардии около полутора месяцев назад".

Речь идет о введении для росгвардейцев - также по аналогии с полицейскими - номерных знаков. "Это позволит выявлять конкретных сотрудников в случае каких-либо сомнений в законности их действий, а вместе с обязательством полицейских из Росгвардии представляться совсем закроет существующую проблему", - заявил "Коммерсанту" Хинштейн. Он считает, что оба законопроекта могут быть приняты одновременно.

"На митингах это не приведет к каким-либо существенным изменениям, потому что силовое подкрепление со стороны Росгвардии не предполагает несение службы на улицах, - говорит глава юридической службы правозащитной организации "Апология протеста" Алексей Глухов. - Поэтому там представляться никто не будет".

"Так же и не представляются сотрудники полиции, которые участвуют в задержаниях мирных протестующих", - добавляет он.

"Но в обычной жизни, конечно, этот пробел восполнен - росгвардейцы не обязаны были представляться, когда обращаются к гражданину, хотя они так же несут службу по охране общественного порядка, имеют право затребовать те или иные документы у граждан на улицах. Такой закон уравняет Росгвардию и полицию - по крайней мере в том, что касается представления гражданину по его просьбе", - поясняет правозащитник.