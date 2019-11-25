Мэрия Лондона опять отказалась продлевать лицензию Uber. Он пока продолжит работать

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Лицензия на работу в Лондоне, ранее выданная компании Uber, продлена не будет, объявил в понедельник городской регулятор Transport for London (TfL).

Официально объявленная причина - невозможность контролировать водителей Uber на предмет проникновения в их ряды недостаточно квалифицированных и недобросовестных лиц.

Мэр Лондона Садик Хан приветствовал решение, ссылаясь, опять же, на соображения безопасности.

"Установлено, что лишь за последние несколько месяцев около 14 тысяч поездок при помощи сервиса Uber было совершено водителями, загрузившими свои фото в аккаунты других водителей. Пассажир рискует сесть в машину к водителю, не имеющему лицензии на перевозку людей или лишенному ее за нарушения", - заявил мэр.

Uber - транснациональная компания, основанная в 2009 году в Сан-Франциско и владеющая одноименным мобильным приложением для поиска, вызова и оплаты автомобилей с водителем. В большинстве случаев водители используют свои машины, что позволяет экономить на содержании инфраструктуры таксопарков и снижать цены.

В ряде стран конкуренция со стороны Uber вызывала недовольство владельцев и работников традиционных такси.

В Лондоне Uber уже лишался лицензии еще в 2017 году, но получил сначала 15 месяцев, а затем еще два месяца на устранение недостатков. Отпущенный срок истек в минувшее воскресенье.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption В мае несколько сотен водителей Uber в Лондоне, Бирмингеме, Ноттингеме и Глазго вышли на демонстрации, требуя повышения тарифов и улучшения условий труда

"Безопасность для нас на первом месте, - заявила начальник управления TfL по лицензированию, регулированию и сборам Элен Чэпмен. - Uber добился некоторого улучшения, но для нас неприемлема возможность, что пассажир окажется в машине с водителем без лицензии и страховки".

Еще одна претензия лондонских властей к Uber - использование программного обеспечения Greyball, позволявшего компании обманывать регулирующие органы. Компания утверждает, что в Британии оно не применялось.

В последнее время TfL ужесточила требования к транспортным фирмам, прибегая к практике выдачи краткосрочных лицензий вместо обычных пятилетних. Так, в июле индийский сервис Ola, обратившийся за разрешением работать в Лондоне, получил его всего на 15 месяцев.

Uber назвал решение ошибочным и из ряда вон выходящим. Компания намерена воспользоваться правом на обжалование и во время рассмотрения апелляции продолжать работать в Лондоне.

"Мы коренным образом изменили наш бизнес в сторону большей безопасности. За последние два месяца мы провели собеседования с каждым из наших водителей, работающих в Лондоне", - заявил региональный менеджер Uber по Северной и Восточной Европе Джейми Хейвуд.

В настоящее время с Uber в британской столице сотрудничают около 45 тысяч водителей.

Финансовый аналитик Фиона Чинкотта в интервью BBC Radio 4 выразила мнение, что при существующей в Лондоне высокой конкуренции между перевозчиками, как традиционными, так и использующими другие мобильные приложения, жители не останутся без услуг такси, а водители - без работы.

Около четверти всех продаж Uber приходится на пять городов: Лос-Анджелес, Нью-Йорк, Сан-Франциско, Лондон и бразильский Сан-Паулу.

За последние три года Uber был вынужден прекратить работу в Дании из-за изменений в местном законодательстве, в Болгарии и Венгрии из-за отзыва лицензий.

В мае этого года компания также прекратила предоставлять свой сервис UberXL в Турции без объяснения причин.