В нижегородской школе более 40 детей пострадали от отравления газом

Правообладатель иллюстрации Vladimir Smirnov/TASS

В Вадской средней общеобразовательной школе в Нижегородской области школьники массово отравились газом. Госпитализированы 45 человек - 44 ребенка и один взрослый.

Пострадавших доставили в центральную районную больницу Вадского района региона. Предположительно они отравились бытовым газом, сообщает Интерфакс со ссылкой на пресс-службу нижегородского губернатора.

Агентству ТАСС в областном минздраве сообщили, что состояние детей, поступивших в больницу, не тяжелое.

"Тяжелых отравлений нет, 23 ребенка после обследования и оказания медицинской помощи отпущены домой, остальные обследуются", - сказали в ведомстве.

При этом в медицинских службах агентству сообщили, что состояние десяти детей оценивается как средней степени тяжести, остальных - как легкой.

Около 15:00 по Москве стало известно, что всех пострадавших отпустили из больницы домой.

Что стало причиной отравления?

Школьники отравились веществом, выброс которого произошел на газораспределительной станции (ГРС), сообщили ТАСС в экстренных службах.

"Выброс произошел из-за нарушения технологического процесса. Утечка вещества прекращена", - уточнил собеседник агентства.

Собеседник Интерфакса в единой диспетчерской службе Вадского района уточнил, что выброс произошел в районе 11:00 мск. Школа находится в двух километрах от станции, на которой это произошло.

"Оператор ГРС продувал фильтры и дал газу больше, чем положено. Ветер был в сторону школы, сегодня тепло, форточки были открыты, и все, кто сидел по направлению ветра, почувствовали себя плохо", - объяснил Интерфаксу глава администрации Вадского района Иван Ураев.

По его словам, "дети почувствовали тошноту, слабость, кому-то понадобился нашатырь".

Информации о других пострадавших от выброса газа пока не поступало, сказал Ураев. "Облако выброса прошло по оврагу к школе, которая находится в низине", - добавил он.

В компании "Газпром трансгаз Нижний Новгород" однако заявили, что информация об утечке газа на ГРС не соответствует действительности.

"Никакие работы с одорантом (веществом, которое добавляется в газ для придания ему характерного запаха) на газораспределительной станции в Ваде сегодня не проводились. Ни система автоматики, ни оператор ГРС не подтверждают какие-либо нарушения, работа ГРС стабильна", - сообщили Интерфаксу в пресс-службе компании.

В марте прошлого года в подмосковном Волоколамске госпитализировали десятки детей с жалобами на тошноту и головокружение из-за выбросов свалочного газа на полигоне "Ядрово". После этого в городе прошли массовые протесты местных жителей с требованием закрыть свалку.