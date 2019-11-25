Ограблена сокровищница Дрездена. Воры могли украсть бриллиантов на миллиард евро

Правообладатель иллюстрации AFP Image caption Коллекция музея "Зеленые своды" известна во всем мире

На рассвете в понедельник воры проникли в дрезденскую сокровищницу Grünes Gewölbe ("Зеленые своды"), где хранится самая большая в Европе коллекция ювелирных изделий и драгоценностей. Это одно из крупнейших ограблений в Германии за последние годы.

Полиция оцепила замок, в котором располагается музей. Немецкая газета Bild предполагает, что грабителям удалось похитить бриллианты стоимостью в миллиард евро. Власти земли Саксония пока не раскрывают деталей преступления.

Музей "Зеленые своды", находящийся в бывшей королевской резиденции, разрушенной бомбежками во время Второй мировой войны, закрыт. На место происшествия прибыли десятки полицейских патрулей.

Коллекция Grünes Gewölbe была собрана саксонским правителем Августом Сильным в XVIII веке. Название "Зеленые своды" музей получил по малахитовому цвету стен в замке Августа.

Грабители скрылись. Около пяти утра в понедельник по местному времени на близлежащую энергораспределительную станцию были вызваны пожарные. Предполагается, что этот пожар был специально устроен злоумышленниками, чтобы вывести из строя охранную сигнализацию музея.

Правообладатель иллюстрации AFP Image caption Полиция оцепила замок

По данным германской прессы, воры отогнули прутья решетки на окнах первого этажа и пробрались внутрь, хотя получившаяся дыра, пишут журналисты, очень маленькая.

Самые ценные экспонаты сокровищницы выставлены именно на первом этаже.

В коллекции "Зеленых сводов" тысячи ювелирных изделий, редчайших драгоценных камней, статуй, чаш (в том числе принадлежавших Мартину Лютеру и Ивану Грозному), сервизов.

Среди прочего там есть и статуя "Мавр с изумрудным штуфом" - деревянная скульптура, инкрустированная изумрудами, топазами, гранатами и сапфиром в 648 карат - это подарок русского царя Петра Первого.

Правообладатель иллюстрации Gruenes-Gewoelbe Image caption Экспонатов, подобных этому кольцу XVI века, в "Зеленых сводах" тысячи

Что именно похищено, пока не сообщается.

Премьер-министр Саксонии Михаэль Кречмер выразил негодование, заявив, что ограблена не только коллекции государственного музея, но и все жители Саксонии.

"Ценности, хранящиеся в "Зеленых Сводах" и королевском замке, собирал народ свободной Саксонии, собирал с трудом, на протяжении веков", - сказал глава правительства.

Сокровищницу, которая была восстановлена после практически полного уничтожения замка в конце Второй мировой, он назвал неотъемлемой частью саксонской истории.