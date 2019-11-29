"Звездный монстр": ученые обнаружили огромную черную дыру, которая не должна существовать

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Примерно так выглядит обнаруженная черная дыра глазами художника

Китайские астрономы обнаружили в нашей галактике черную дыру, само существование которой не укладывается ни в одну из теорий звездной эволюции. Ее масса превышает "предельно допустимую" по меньшей мере вдвое.

Удивительный объект, получивший название LB-1, расположен примерно в 15 тысячах световых лет от Земли и относится к черным дырам звездной массы. Другими словами, это бывшая звезда, которая исчерпала свое термоядерное топливо и резко сжалась под действием собственной гравитации.

Однако в ходе гравитационного коллапса звезда взрывается, теряя большую часть своей массы. Поэтому, согласно существующим расчетам, получившаяся в результате такого сжатия черная дыра может быть тяжелее Солнца не более чем в 20 раз.

Масса LB-1 превышает солнечную примерно в 70 раз - и ученые не могут объяснить, как такое возможно.

"Черные дыры такой массы вообще не должны существовать в нашей галактике, согласно большинству принятых сегодня моделей эволюции звезд, - цитирует Eurekalert профессора Лю Цзифена, ведущего автора работы. - LB-1 весит вдвое больше, чем мы полагали возможным. Теперь теоретикам придется изрядно постараться, чтобы объяснить, как она сформировалась".

Пока что у китайских ученых есть две основные теории.

Первая заключается в том, что LB-1 образовалась не в результате гравитационного коллапса одной звезды, а в результате слияния двух менее массивных черных дыр, существование которых можно объяснить в рамках существующих моделей.

Media playback is unsupported on your device Увидеть черную дыру нельзя - ни невооруженным глазом, ни с помощью аппаратуры

Вторая - что после взрыва сверхновой большая часть выброшенной материи по каким-то причинам не была унесена звездным ветром (как это происходит обычно), а упала обратно на звезду, превратив ее в черную дыру. В теории такое возможно, но до сегодняшнего дня астрономы ни разу не встречали подобных случаев.

Нужно отметить, что LB-1 отнюдь не является самой большой черной дырой в принципе - а лишь самой массивной в своем классе. Сверхмассивные черные дыры могут быть тяжелее Солнца в миллиарды раз, однако у них совершенно другой механизм формирования.