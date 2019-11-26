Порнозвезды возмущены тем, что их банят в "Инстаграме"

Правообладатель иллюстрации Ginger Banks; Getty Images Image caption Порноактрисы Джинджер Бэнкс (слева) и Алана Эванс оспаривают свое право иметь аккаунты в "Инстаграме"

"Инстаграм" удалил аккаунты сотен порноактеров, порноактрис и работников секс-индустрии, несмотря на то, что они не размещали там откровенных фото и видео. Некоторые из них возмутились этим решением. Закрытия аккаунтов продолжаются уже год, и активисты секс-индустрии пытаются добиться справедливости и вернуть свои профили на популярной платформе.

"Я могла бы вести аккаунт в "Инстаграме", как Шерон Стоун. Но если я буду делать это, меня удалят", - возмущена Алана Эванс, президент Гильдии порноактеров (Adult Performers Actors Guild), которая борется за право работников порноиндустрии пользоваться этой соцсетью.

Группа активистов, возглавляемая Эванс, составила список из 1300 актеров порноиндустрии, чьи аккаунты были удалены модераторами за нарушения правил сообщества, хотя они не публиковали там наготы или сцен секса.

"Они дискриминируют нас, потому что им не нравится наша профессия", - уверена Алана Эванс.

Правообладатель иллюстрации @sabrinathebunny Image caption Фото пользовательницы "Инстаграма" @SabrinaTheBunny, не содержащее наготы и секса, забанили в течение минуты после публикации

Кампания привела к тому, что в июне оргкомитет встретился с представителями Instagram, после чего разработчики соцсети создали новую схему апелляции для удаленных аккаунтов. Однако гонения на порноактеров в "Инстаграме" все равно продолжались.

Особенно Алана Эванс расстраивается из-за того, что социальная сеть заблокировала аккаунт порнозвезды Джессики Джеймс после ее смерти в сентябре. "Когда я увидела, что они удалили аккаунт Джессики, я была просто поражена. Это была последняя капля", - сказала она.

У Джессики Джеймс было 900 тыс. подписчиков. Аккаунт, правда, был позднее восстановлен.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Социальная сеть заблокировала аккаунт порнозвезды Джессики Джеймс после ее смерти в сентябре

Активисты говорят, что в конце 2018 года в сети появился пользователь (или группа пользователей), который начал целенаправленно искать аккаунты порнозвезд в соцсетях и жаловаться на них модераторам.

Часто жалобы сопровождались оскорбительными сообщениями. Неизвестный преследователь, скрывающийся под ником "Omid", заявляет, что на его счету - сотни удаленных аккаунтов.

Одной из первых жертв этого преследования стала порноактриса и борец за права секс-работников Джинджер Бэнкс.

"Тратишь время и силы на то, чтобы построить аккаунт, на который подписались 300 тыс. человек. А его удаляют, даже если ты соблюдаешь правила. Это обескураживает", - говорит она.

По словам Бэнкс, удаление аккаунтов порноактеров и секс-работников - это не что иное, как маргинализация этих социальных групп.

"Люди, которые на нас жалуются, не понимают, что мы теряем наши доходы, или им все равно. Они думают, что нам нельзя делать нашу работу. Или даже просто существовать", - говорит она.

Правообладатель иллюстрации @Omid91679072 Image caption Пользователь Omid заявляет, что по его наводке удалены сотни аккаунтов порноактеров

Технологическая революция изменила рынок порно- и секс-индустрии, позволив актерам и секс-работникам работать самостоятельно и не зависеть от гигантов порноиндустрии. Вести такого рода бизнес стало можно в домашних условиях с помощью веб-камеры и компьютера. "Инстаграм" многие порноактеры используют для раскрутки личного бренда.

Продюсеры порнобизнеса при подборе актеров тоже стали обращать внимание на то, сколько у них подписчиков в "Инстаграме". И когда актер лишается доступа к своему аккаунту, он теряет не только связь со своими поклонниками, но и заработок.

Актеры жалуются на то, что стандарты сообщества, на которые ссылается "Инстаграм" при блокировке аккаунтов, не всегда понятны и не соблюдаются регулярно. В частности, они говорят, что многие знаменитости позволяют себе куда более откровенные публикации, чем бедные секс-работники и порноактеры, но санкции их почему-то не касаются.

"Я никогда не публиковала откровенных снимков в "Инстаграме". Но даже мое фото в лосинах оказывается для кого-то слишком провокационным, и на него жалуются, - говорит Джинджер Бэнкс. - Социальные сети сами определяют, где заканчивается искусство и начинается порнография, и наказывают нас".

Правообладатель иллюстрации @Busty_Von_Tease Image caption Порноактриса Busty von Tease жалуется, что обычные звезды позволяют себе не менее откровенные публикации, но санкции их не касаются

Представитель компании Facebook, владеющей социальной сетью "Инстаграм", сказал Би-би-си, что у компании есть правила, ограничивающие публикацию наготы и не допускающие сексуальных домогательств, и что их следует соблюдать.

"Если контент нарушает правила, мы будем принимать меры. Мы даем людям возможность обжаловать решение и восстанавливаем контент, если удаляем что-то по ошибке", - сказал он.

Не только порнозвезды

Не только порнозвезды и секс-работники страдают от блокировок в соцсетях, среди пострадавших бывают и деятели искусства.

Писательница, поэтесса и художница Рэйчел Уайт тоже на время лишилась своего аккаунта в "Инстаграме" из-за того, что опубликовала там фотографии с выставки под названием "Революционное искусство секс-работников ЛГБТ", которая проходит в музее гомосексуального искусства Лесли-Ломан в Нью-Йорке.

"Я опубликовала эти очень важные архивные изображения лесбийской эротики от уважаемой галереи, - сказала она. - Я проследила за тем, чтобы там не было сосков и гениталий. Но через пару часов мой аккаунт исчез", - рассказала она. Правда, позднее аккаунт был восстановлен.

А танцовщице и блогеру с ником Bloggeronpole этим летом пришлось начать кампанию под названием EveryBODYVisible - после того, как Instagram начал бороться с хэштегами, посвященными танцу на шесте (pole dance) и заблокировали такие хэштеги, как #poledancing и #femalefitness.

По мнению сторонников этой кампании, "Инстаграм" проявляет излишнюю осторожность, и это незаслуженно бьет не только по секс-работникам, но и по любителям танца на пилоне.

"Фотографии знаменитостей висят как ни в чем не бывало, а мы даже не можем опубликовать свое видео о том, как мы тренируемся в бикини", - сказала Bloggeronpole.

Социальная платформа позднее извинилась и изменила свою политику в отношении этих хэштегов.