Фото дня: митинг в поддержку закона о домашнем насилии в Москве

Москва, вечер понедельника, -6°. Несмотря на минусовую температуру, а также то, что о согласовании акции стало известно только в пятницу вечером, на митинг в поддержку закона о домашнем насилии собралось несколько сотен человек.

Акция выглядела стихийной. Большинство плакатов было нарисовано от руки, собравшиеся обошлись без четкой программы и звуковой аппаратуры - чтобы всем было слышно, лозунги повторяли хором.

Плакат одной из участниц гласил "Нас еще не убили, а мы пришли" - он перефразирует фразу, которую часто используют в интернете как метафору отношения общества к жертвам домашнего насилия: "Когда убьют, тогда и приходите".

Активистки и активисты скандировали лозунг "Тюрьма или смерть - это не выбор", отсылая к свежему исследованию, согласно которому 79% женщин, отбывающих наказание за убийство, совершили преступление, защищая себя.

Кроме того, участники требовали освободить сестер Хачатурян и упоминали Анастасию Ещенко, убитую своим сожителем в Петербурге. Было несколько плакатов, на которых девушки рассказывали про свой опыт столкновения с домашним насилием.

Законопроект о профилактике домашнего насилия в Госдуму пока не внесен. Его авторы, в числе которых депутат Госдумы Оксана Пушкина, адвокаты Мари Давтян и Алексей Паршин, неделю назад обратились в полицию, так как им стали поступать угрозы. В понедельник стало известно, что Пушкина также направила заявление министру внутренних дел Владимиру Колокольцеву. В числе прочего депутат попросила проверить действия членов движения "Сорок сороков" на наличие в них признаков угроз в адрес авторов законопроекта.

Фото - Евгений Журавлев