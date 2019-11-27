Приемы самбо и удары ниже бронежилета. Новый процесс по "московскому делу"

Image caption Мартинцов (слева) и Лесных во время суда находились в "аквариуме"

​Мещанский суд начал рассматривать дело фигурантов новой волны "московского дела" Егора Лесных, Максима Мартинцова и Александра Мыльникова. По версии следствия, на акции протеста 27 июля они сбили с ног бойца Росгвардии.

Лесных, Мартинцова и Мыльникова обвиняют в применении насилия к представителю власти (часть 1 статьи 318 УК РФ). Все трое не признают вину и заявляют, что пытались остановить избиение людей.

34-летний Лесных живет в Москве и занимается ремонтом квартир. Друзья называют его антифашистом и стрейтэджером (человек, который пропагандирует здоровый образ жизни), в прошлом он организовывал музыкальные фестивали.

Мартинцову 27 лет. Он также живет в Москве, работает в лаборатории. 32-летний Мыльников работает курьером.

Новые фигуранты "дела 27 июля" появились в середине октября. Следственный комитет России объявил о задержании Лесных, Мартинцова, Мыльникова, а также Андрея Баршая и Владимира Емельянова. Накануне, как рассказывала Би-би-си, суд начал рассматривать дело Емельянова.

Начало суда и обвинительное заключение

Заседание началось с почти четырехчасовым опозданием. Лесных и Мартинцов, которые после задержания были отправлены в СИЗО, во время суда находились в стеклянной клетке - так называемом аквариуме. Мыльников, ожидающий суда под домашним арестом, сидел отдельно на стуле.

Адвокат Василий Очерет, защищающий Мартинцова, попросил провести судебно-медицинскую экспертизу с участием потерпевшего - бойца Росгвардии Максима Косова, который накануне выступал на процессе по делу Емельянова.

В деле нет никаких материалов, которые подтверждали бы, что росгвардеец пострадал "в результате нанесения удара правой ногой", заявил адвокат. Судья Ирина Аккуратова отметила, что с 27 июля прошло уже четыре месяца и в проведении экспертизы отказала.

Судья также не увидела оснований для исключения из дела свидетельских показаний Мартинцова от 14 октября, которые, как он утверждает, был вынужден дать под давлением.

После этого прокурор зачитал обвинительное заключение. Из него следует, что на несогласованной акции протеста в центре Москвы 27 июля около 18:00 Мыльников двумя руками схватил Косова за правую руку, мешая его передвижению, а Мартинцов ударил его ногой по задней поверхности бедра.

Лесных же, по версии обвинения, в этот момент ударил бойца Росгвардии в живот и потянул его за форму на себя. Все эти действия причинили Косову физическую боль, заявил прокурор.

Кроме того, Лесных применил насилие еще к одному бойцу Росгвардии Алексею Федорову, говорится в обвинительном заключении. У Лесных "внезапно возник умысел на воспрепятствование его деятельности" и он ударил росгвардейца правой ногой в нижнюю часть спины.

Защита на это возразила, что в деле нет видео, на котором виден контакт ноги Лесных с сотрудником Росгвардии. Лесных, по утверждению защиты, пытался остановить незаконные действия Росгвардии, бойцы которой били людей.

Адвокаты Очерет и Михаил Игнатьев, защищающие Мартинцова, в свою очередь заявили, что из материалов дела пропал диск с записью, по которому делали портретную экспертизу.

Защита Мыльникова заявила, что их подзащитный не нарушал права бойца Росгвардии - наоборот, защищал права протестующего, которого избивали росгвардейцы, и никакого насилия не совершал.

"Стандартные рабочие будни"

После этого начался допрос бойца Росгвардии Косова. Он рассказал, что на улице Рождественка участники акции протеста начали теснить росгвардейцев. Его самого толкнули в плечо, пытались отбить задержанного. При этом среди подсудимых наносивших ему удары Косов, по его словам, не узнал, поскольку его били со спины.

Физическую боль от ударов Косов испытал, в какой-то момент его повалили, сообщил суду потерпевший. Прокурор поинтересовался, наносили ли удары Косову по шлему. Да, наносили, но удары по пластиковому шлему не чувствуются, ответил Косов.

От каких конкретно ударов возникла боль, потерпевший вспомнить не смог. Его несколько раз сбивали с ног, пояснил он. На вопрос прокурора, были ли какие-то угрозы и выкрики в сторону омоновцев, Косов ответил, что угроз не было, но кричат обычно "Позор!"

Косов также заявил, что не имеет к обвиняемым неприязненных чувств. Накануне боец Росгвардии заявил в суде, что у него нет претензий к Емельянову. "Не считаю, что нужно строго людей наказывать", - говорил он.

"Готовы с ним примириться?" - спросили адвокаты Лесных. "На усмотрение суда, - ответил Косов. - Но я претензий не имею".

Адвокаты также спросили у росгвардейца, обращался ли он за медицинской помощью. "Нет, конечно", - ответил Косов. "Почему "конечно"?" - переспросили они. "Если я буду обращаться в больницу каждый раз, когда мне причиняют боль, то я не буду успевать работать", - пояснил Косов.

Росгвардеец также признался, что если бы его не вызвали на допрос, то он не пошел бы писать никакого заявления.

На вопрос адвоката Эльдара Гароза (защищает Лесных), были ли удары, которые получил омоновец существенными, Косов сказал: "Стандартные рабочие будни. Существенный удар - это когда проломили человеку голову, он попал в реанимацию. А синяки можно как-то пережить".

"Это было точно не прикосновение"

После Косова суд допросил младшего сержанта Федорова, которого, по версии обвинения, Лесных ударил в спину.

Федоров рассказал, что вел задержанного к автозаку, когда увидел, что его коллег Косова и Козлова окружили протестующие.

"Я подбежал. Оставил своего задержанного, потому что шла угроза моим сотрудникам. Я подбежал и начал оттаскивать людей. Я увидел, что кто-то из сотрудников упал. Я попытался задержать одного из числа людей, которые были вокруг Косова и Козлова", - сказал Федоров.

Однако в одиночку Федоров произвести задержание не смог и начал выпускать протестующего. В этот момент росгвардеец почувствовал "удар по нижней части спины, где заканчивается бронежилет". Омоновец развернулся, но не увидел, кто нанес удар, а "заострять внимание на этом не стал, потому что волнения продолжались".

"Это было точно не прикосновение. Это точно был удар. К медикам я не обращался. Я не зацикливался, в зеркало тоже не смотрел, но дискомфорт был еще несколько дней", - описал свои ощущения росгвардеец.

Отвечая на вопросы защиты, Федоров также заявил, что не имеет претензий к Лесных, а вопрос о примирении оставляет "на усмотрение суда". На вопрос, какого наказания заслуживает Лесных, он ответил: "Я же его лично не знаю, не знаком".

Выступавший после Федорова сотрудник центра по борьбе с экстремизмом Владимир Сушин был единственным, кто опознал обвиняемых и заявил, что видел, как они применили насилие к представителю власти. При этом Мыльников, по словам Сушина, "попытался применить прием самбо".

Адвокаты уточнили у сотрудника центра "Э", откуда он осведомлен о подобных приемах. Тот похвастался, что каждый год сдает зачеты.

По словам Сушина, обвиняемые повалили сотрудника Росгвардии на землю и якобы били его в незащищенную область. Задержать их Сушин не мог, потому что "не очень быстро бегает".

Суд продолжится в четверг.