Комитет ВАДА рекомендовал отстранить Россию на четыре года

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Комитет по соответствию Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) рекомендовал исполкому этой организации отстранить Россию на четыре года от участия в международных соревнованиях.

Предложение о запрете было включено в отчет, составленный комитетом ВАДА под руководством британского юриста Джонатана Тэйлора.

Как сообщает на своем сайте ВАДА, независимый комитет по соответствию этой организации пришел к выводу, что РУСАДА не отвечает требованиям Всемирного антидопингового кодекса.

Как сообщалось в субботу, исполком ВАДА получил отчет от своего комитета, согласно которому дальнейшее расследование требует проверки соответствия РУСАДА требованиям антидопингового кодекса.

В понедельник Всемирное антидопинговое агентство сообщило, что рекомендации комитета действительно были направлены в исполком организации в сответствии с протоколом. ВАДА не выступало с какими-либо комментариями.

Однако, поскольку часть этого документа оказалась в СМИ, ВАДА полностью публикует рекомендации своего комитета.

Рекомендации комитета ВАДА

Российские правительственные чиновники/представители в течение 4 лет не могут быть назначены и не могут быть членами советов, комитетов и любых других органов, подписавших Всемирный антидопинговый кодекс.

Российские правительственные чиновники/представители в течение 4 лет не могут участвовать в следующих соревнованиях: (а) юношеские Олимпийские игры (летом и зимой); (б) Олимпийские игры и Паралимпийские игры (летом и зимой); (c) любое другое соревнование, организованное крупной федерацией; (d) любой чемпионат мира, организованный или санкционированный любой стороной, подписавшей Кодекс.

Россия в течение 4 лет не имеет права принимать какие-либо крупные спортивные соревнования, а также подавать на них заявки.

Россия не может претендовать на право проведения Олимпийских и Паралимпийских игр 2032 года независимо от того, проводится ли конкурс в течение четырехлетнего периода или после него.

Российский флаг в течение 4 лет не может подниматься на крупных международных соревнованиях.

Ни президент, ни генеральный секретарь, ни генеральный директор, ни какой-либо член правления/совета Олимпийского комитета России или Паралимпийского комитета России не могут официально присутствовать на крупных соревнованиях в течение 4 лет.

Участвовать в крупных соревнованиях смогут только те российские спортсмены, которые докажут, что никоим образом не связаны с допинговыми нарушениями. При этом они не могут представлять Российскую Федерацию.

Исполком антидопингового агентства рассмотрит рекомендацию 9 декабря. Как пишет газета New York Times, ожидается, что ВАДА примет рекомендацию своего комитета.

Решение ВАДА можно будет оспорить в Спортивном арбитражном суде в Лозанне (Швейцария).

Рекомендация комитета основана на данных проверки, вскрывшей манипуляции с данными Московской антидопинговой лаборатории.

Media playback is unsupported on your device "До дна еще не дошли". Интервью с главой РУСАДА

В понедельник прошло заседание рабочей группы Олимпийского комитета России, после которого ОКР потребовал досрочно прекратить полномочия всего руководства Федерации легкой атлетики России.

"Если рекомендация не будет принята во внимание, мы, со своей стороны, на ближайшем заседании исполкома рассмотрим вопрос о членстве ВФЛА в Олимпийском комитете России", - заявил президент ОКР Станислав Поздняков.

"Делаем все возможное, чтобы чистые спортсмены, выполнившие квалификацию в этом виде спорта, выступили в Токио. Они никакого отношения к обвинениям в адрес официальных лиц ВФЛА не имеют, их право бороться за олимпийские медали должно быть соблюдено", - сказал Поздняков.

Ранее глава РУСАДА Юрий Ганус в интервью Русской службе Би-би-си назвал происходящее в российском спорте трагедией, а действия чиновников - издевательством над спортсменами, многие из которых, по его словам, планируют покидать российскую юрисдикцию.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в пятницу сказал журналистам, что не видит связи между ситуацией вокруг Федерации легкой атлетики России и участием российских спортсменов в токийской Олимпиаде.