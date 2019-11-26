Правообладатель иллюстрации PA Image caption Российского флага и гимна на международных совернованиях в течение ближайших четырех лет, скорее всего, не будет

Комитет по соответствию Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) рекомендовал исполкому этой организации отстранить Россию на четыре года от участия в международных соревнованиях. Рекомендации основаны на данных проверки, вскрывшей манипуляции с данными Московской антидопинговой лаборатории.

Заседание исполкома ВАДА состоится 9 декабря в Париже. По данным New York Times, ожидается, что ВАДА примет рекомендацию своего комитета.

Заседание комитета ВАДА состоялось еще 17 ноября, но перечень рекомендаций для исполкома стал известен в понедельник, после того как о них стали писать СМИ. В результате через несколько часов ВАДА опубликовало полный документ.

Из него следует, что комитет рекомендовал исполкому отстранить российских спортсменов от международных соревнований на четыре года, запретить России проводить международные турниры и подавать на них заявки в течение четырех лет, допустить до соревнований только "чистых" российских спортсменов, запретить появление российского флага на турнирах, а также допустить российских спортсменов ко второй подряд Олимпиаде под нейтральным флагом и запретить использование национального гимна на совернованиях.

Это означает, что помимо отстранения спортсменов и невозможности поднять российский флаг ни на Олимпийских играх, ни на чемпионатах мира, Россия рискует потерять право проведения целого ряда уже запланированных межународных турниров, в том числе матчей чемпионата Европы по футболу (2020), финала Лиги чемпионов (2021), чемпионата мира по волейболу (2022), Универсиады (2023), чемпионата мира по хоккею (2023), а также гран-при "Формулы-1" и других совернований.

Ранее в интервью Русской службе Би-би-си глава Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Юрий Ганус назвал происходящее в российском спорте трагедией, а действия чиновников - издевательством над спортсменами, многие из которых, по его словам, планируют покидать российскую юрисдикцию.

Правообладатель иллюстрации Reuters

В Страсбурге на заседании Европейского парламента выступит украинский режиссер и лауреат премии Европарламента имени Сахарова Олег Сенцов. Режиссер, выдвинутый на премию Европейской народной партией, был награжден "за свободу мысли и в знак признания его мирного протеста против незаконной оккупации родного Крыма, а также за мужество, решимость и убеждения в поддержке человеческого достоинства, демократии, верховенство закона и права человека". Сенцов был задержан в Крыму в 2014 году и приговорен к 20 годам колонии по делу о создании террористического сообщества. Он был освобожден в сентябре этого года в ходе обмена заключенными между Россией и Украиной.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Работа Ивана Клюна "Сферический супрематизм" оценивается в 2,5-3,5 млн фунтов

Во вторник в Лондоне пройдут торги аукционного дома Sotheby's в рамках недели "русских" торгов, которая открылась в понедельник. Среди основных лотов - картина "Сферический супрематизм" Ивана Клюна, которая оценивается в 2,5-3,5 млн фунтов (200-280 млн рублей), а также картина "Древний град Углич" Константина Юона. Торги аукционного дома Christie's "Шедевры русского искусства", которые прошли в понедельник, принесли 12 млн фунтов. В них приняли участие почти 250 человек из 34 стран.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption С-400 считается одной из самых совершенных противоракетных систем в мире

Турция начала испытания приобретенной в России противоракетной системы С-400 на американских самолетах, сообщает газета Times.

Турецкое телевидение показало вращающиеся радары системы во время испытаний неподалеку от Анкары. В качестве тренировочных мишеней были использованы истребители F-16, поставленные турецким ВВС 32 года назад. Власти города заранее предупредили жителей о полетах военных самолетов на низкой высоте.

Система С-400 была доставлена в Турцию в июле. Этому предшествовали три года переговоров между турецким президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом и президентом России Владимиром Путиным.

Покупка Турцией российских систем вызвала напряженность в отношениях Анкары с Вашингтоном. Американская сторона требовала от Турции отказаться от С-400 в пользу аналогичных американских систем Patriot.

Из-за решения приобрести российское вооружение Турцию исключили из программы НАТО по самолетам F-35, которые, как ожидается, будут введены в эксплуатацию в этом году.

Американская сторона опасается, что российское участие в организации турецкой ПВО, работающей в том же регионе, что и F-35, поможет российской разведке получить ценные разведданные.

Две крупные британские сети кинотеатров, убравшие из проката фильм "Грустная история", обвинили в расизме, пишет газета Daily Telegraph.

На показах фильма, повествующего о противоборстве молодежных банд в Лондоне, происходили беспорядки, самый крупный из которых случился в Бирмингеме. Всего было зафиксировано 25 инцидентов в 16 кинотеатрах по всей стране.

Решение киносетей о приостановке показа картины назвали "организационно расистским" и "дискриминирующим", сравнив это с более лояльным отношением к "белым" фильмам о насилии.

Киносеть Vue выпустила заявление, в котором объяснила причину такого шага необходимостью обеспечения защиты своих сотрудников и клиентов.

"К сожалению, действия нескольких человек испортили возможность [увидеть фильм] для других. Но мы оставляем в силе наше решение снять картину с проката", - цитирует газета компанию.

Правообладатель иллюстрации EPA

В понедельник вечером президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с украинским президентом Владимиром Зеленским. Как сообщается, в ходе разговора стороны обсудили продолжение транзита газа через территорию Украины, а также тему возвращенных Киеву кораблей. "Зеленский отметил необходимость возвращения всего вооружения, оборудования и документации, находящихся на этих судах", - говорится в сообщении офиса украинского президента в "Фейсбуке". Разговор состоялся в преддверии саммита в "нормандском формате" с участием Путина и Зеленского, который должен пройти 9 декабря в Париже.

Правообладатель иллюстрации Reuters Image caption Выборы прошли на фоне массовых протестов сторонников независимости Каталонии

Члены партии "Левые республиканцы Каталонии" (ERC) поддержали формирование коалиционного правительства во главе с лидером Испанской социалистической рабочей партии (PSOE) Педро Санчесом при условии обсуждения вопроса о предоставлении независимости Каталонии. Это решение поддержали 95% членов партии. На прошедших 10 ноября всеобщих выборах победила PSOE, однако партия не получила абсолютного большинства и в первую очередь решила объединиться с левыми из партии "Подемос". Даже если в коалицию войдут "Левые республиканцы Каталонии", социалистам все равно не хватит мест для формирования правительства, и им придется заручиться поддержкой еще как минимум восьми депутатов.

Правообладатель иллюстрации Getty Images

Почитайте нашу статью о том, как российские власти решили закрепить принудительное лицензирование медицинских препаратов, как оно будет работать и выиграют ли от этого пациенты.

Media playback is unsupported on your device "До дна еще не дошли". Интервью с главой РУСАДА

Дайджест подготовили Геннадий Алашеев и Олег Михайлов