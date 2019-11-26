Лидеру "Христианского государства" Александру Калинину дали год тюрьмы и тут же освободили

Правообладатель иллюстрации Vk.com Image caption Александр Калинин призывал к запрету "Матильды" и прекращению войны с Украиной

Лидера организации "Христианское государство - Святая Русь" Александра Калинина приговорили к году колонии строгого режима и освободили из зала суда в связи с отбытием срока в СИЗО и из-за истечения срока давности дела. Решение вынес Грязинский городской суд Липецкой области.

В начале 2017 года члены "Христианского государства" разослали в кинотеатры письма с требованием отказаться от проката фильма "Матильда" режиссера Алексея Учителя, угрожая поджогами.

Фильм о юности российского императора Николая II и его романе с балериной Матильдой Кшесинской вызвал недовольство у бывшего прокурора Крыма, депутата Госдумы Натальи Поклонской и у отдельных верующих. Поклонская целый год безуспешно пыталась запретить показ кинокартины, а тем временем кинотеатрам и киносетям стали поступать угрозы.

"Любой баннер, афиша, рекламная листовка с информацией о прокате фильма "Матильда" будут рассмотрены как ваше желание унизить святых православной церкви и провокация к "русскому Майдану", - говорилось в призывах, распространяемых "Христианского государства". В сентябре активисты организации продемонстрировали серьезность намерений - они подожгли автомашины у офиса адвоката Учителя. После этого их и арестовали.

На следствии выяснилось, что организация с громким названием - не такая уж многочисленная и в минюсте не зарегистрирована. Всего были задержаны четверо подозреваемых - лидер "Христианского государства" Александр Калинин и трое его соратников, в том числе брат Юрий.

Все трое соратников признали вину в поджоге машины адвоката, заключили сделку со следствием и получили по два года колонии. Адвокат режиссера Константин Добрынин требовал привлечь к уголовной ответственности за поджог и лидера организации, он даже обращался к директору ФСБ Александру Бортникову с просьбой проверить организацию "Христианское государство" по статье "Терроризм", однако о результатах проверки ничего не известно.

В итоге Александру Калинину было предъявлено обвинение по другим статьям - "принуждение к совершению сделки или к отказу от ее совершения" и "возбуждение ненависти или вражды". Осудили же его только по первому обвинению, уточнили РИА Новости в суде. Вторую статью частично декриминализировали в конце прошлого года. Калинин в последнее время находился под подпиской о невыезде, и ему зачли срок, когда он находился под стражей, сказали в суде.

Калинин заявил после оглашения приговора, что не будет обжаловать решение суда, однако виновным себя не признает, пишет ТАСС. "За четыре письма реальный год тюрьмы - это многовато. По крайней мере, я рад, что дома", - цитирует агентство осужденного.

Требования Алексея Учителя о признании его потерпевшим и иски на сумму 1 мрлд 50 миллионов рублей суд отклонил. Сеть кинотеатров "Киномакс" в ходе судебного процесса отказалась от иска об упущенной выгоде на 50 млн рублей.