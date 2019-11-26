Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Изменение климата усилило природные пожары в Австралии

Чтобы сдержать глобальное изменение климата и не допустить потепления больше чем на 1,5 градуса по Цельсию, ведущие страны мира должны в пять раз активнее сокращать углеродные выбросы, говорится в докладе ООН.

Даже если все обещания по снижению выбросов будут выполнены, к 2100 году средняя температура на планете всё равно поднимется более чем на 3 градуса. А богатые страны пока что не выполняют свой график сокращения эмиссий парниковых газов, утверждают эксперты Программы ООН по окружающей среде (ЮНЕП).

У 15 стран Большой двадцатки вообще нет графика выхода на нулевой уровень эмиссий.

Каждый год ЮНЕП отслеживает, как продвигается выполнение целей по ежегодному снижению выбросов парниковых газов, заявленных развитыми государствами.

При подписании Парижского климатического соглашения разные страны заявили свои цифры - однако даже при выполнении этих планов избежать наихудших последствий глобального потепления не удастся. ЮНЕП замеряет, сколь велика разница между тем, что делается, и тем, что должно быть сделано, чтобы увеличение температуры не привело к катастрофическим последствиям.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Расчистка лесов в Азии за последние 10 лет внесла существенный вклад в эмиссию парниковых газов

Оценки ООН однозначны: "В итоге подсчетов складывается мрачная картина, - говорится в отчете ЮНЕП. - Государства мира коллективно проиграли в борьбе с парниковыми выбросами и не остановили рост этих выбросов. Теперь требуется более радикальное и более быстрое сокращение эмиссий".

А что Россия?

Сергей Козловский, Би-би-си, Москва

Россия подписала Парижское соглашение по климату в апреле 2016 года, а ратифицировала его только через три года - в сентябре 2019 года. Соглашение было принято в рамках конвенции ООН об изменении климата.

В Парижском соглашении прописаны цели стран по снижению выбросов парниковых газов. Документ не является юридически обязывающим. Россия заявила в качестве цели достижение к 2030 году уровня в 70-75% от объема выбросов 1990 года.

В начале 1990-х годов вредные выбросы в России резко снизились в результате распада СССР и сокращения объемов промышленного производства.

По состоянию на 2017 год в России выбросы парниковых газов без учета поглощающей способности лесов находились на уровне 68% от объемов 1990 года, свидетельствуют данные ООН.

Таким образом, прописанные Россией цели фактически уже выполнены, можно даже нарастить выбросы.

По мнению экспертов, ратификация Парижского соглашения нужна России, чтобы послать миру сигнал: Москва признает климатические риски и не остается в стороне. Это, возможно, поможет Кремлю смягчить удар от западных антиуглеродных мер, которые, как ожидается, приведут к снижению поставок нефти и угля из России.

Парниковые выбросы: всё больше, всё быстрее

Несмотря на беспокойство мировой общественности из-за глобального изменения климата, выбросы парниковых газов не только не снижаются, но растут ускоренными темпами. В 2010-х годах выбросы каждый год увеличивались на 1,5%. В 2018 году их объем был эквивалентен 55 гигатоннам CO2.

Такими темпами температура на Земле к концу этого столетия вырастет на 3,2 градуса по Цельсию.

В 2018 году Межправительственная группа экспертов по изменению климата широко распространила предостережение: повышение температур больше чем на полтора градуса нанесет огромный ущерб человечеству, флоре и фауне.

Если держаться цели не допустить потепления более чем на 1,5 градуса, то сейчас нужно урезать глобальные выбросы углеводородов на 7,6% каждый год до 2030-го.

"Это наш коллективный провал - мы не смогли заранее и радикально предпринять меры против изменения климата. Это означает, что теперь мы должны еще больше урезать выбросы - на более чем 7% ежегодно, если разбить равномерно по годам", - говорит исполнительный директор ЮНЕП Ингер Андерсен.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Самое явное проявление роста температур на планете - участившиеся наводнения

Россия: план перевыполняется, но он был занижен

Особо пристальное внимание в отчете уделяется тому, что делают самые богатые страны мира. Группа 20 самых развитых государств (Большая двадцатка) выбрасывает в атмосферу 78% от общего объема парниковых газов.

И пока что они не собираются отказываться от них. Только Евросоюз, Британия, Италия и Франция имеют долгосрочные планы по сведению парниковых выбросов к нулю.

Семь из стран Большой двадцатки пока не выполняют уже взятые обязательства: это Австралия, Бразилия, Канада, Япония, Южная Корея, ЮАР и США.

Бразилия недавно пересмотрела свои обещания и просто изменила цифру "в связи с тенденцией наращивания объемов очистки территорий от лесов".

Россия, Индия и Турция, напротив, скоро перевыполнят свой план по сокращению выбросов на 15%. Однако авторы доклада ЮНЕП утверждают, что цели были занижены изначально.

По трем странам - Аргентине, Саудовской Аравии и Индонезии - у ООН нет достаточно данных, чтобы понять, выполняют они свою программу сокращений или нет.

Таким образом, только трое членов G20 двигаются по плану: Китай, ЕС и Мексика.

Наверстать упущенное

Если срочно не скорректировать национальные цифры заданий по снижению выбросов СО2, о сдерживании потепления на уровне 1,5 градусов можно будет забыть, заявляет ООН.

"До 2020 года надо успеть быстро сократить эмиссии как только возможно, а затем ввести в действие более жесткие национальные планы, чтобы началась глубокая трансформация экономики и общества", - говорит Ингер Андерсон.

"Мы должны нагнать упущенное годы промедления, - добавляет она. - Если мы этого не сделаем, то еще до 2030 года упустим темпы, и цель в 1,5С станет недостижимой".

Что конкретно нужно сделать?

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Эксперты ООН подсчитали, что в энергетику на возобновляемых источниках надо вложить триллионы долларов ежедневно, если мир хочет сдержать потепление

Разным странам G20 ЮНЕП рекомендует разные конкретные меры: правительству Аргентины советует активнее убеждать население крупных городов в удобстве общественного транспорта.

Китаю эксперты ООН рекомендуют закрыть построенные недавно электростанции, работающие на угле.

Самые радикальные реформы требуются в энергетике. Масштаб требуемых перемен проиллюстрирован в цифрах: чтобы успеть удержать глобальное потепление на отметке в 1,5С, требуются вложения в 3,8 трлн долларов в год - каждый год! - с 2020-го по 2050-й.

Панические настроения

Ощущение, что времени почти не осталось, которое создается у читателей доклада ЮНЕП, не обманчиво. ООН спешно собирает 2 декабря международный саммит по борьбе с изменением климата в Мадриде, и переговорщики используют все способы давления, чтобы национальные правительства согласились взять на себя повышенные обязательства по углеводородам.

"Этот доклад - еще одно категорическое предупреждение нам, что откладывать борьбу с изменением климата дальше нельзя", - говорит испанский министр экологии Тереса Рибера.