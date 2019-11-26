Правообладатель иллюстрации PA Media Image caption Когда суд запретил протесты рядом со школой, активисты переместились к соседнему скверу (плакаты в руках протестующих: "Перестаньте промывать мозги нашим детям", "Дайте детям быть детьми").

Запрет на демонстрации против уроков на ЛГБТ-тему возле начальной школы в английском городе Бирмингеме из временного стал постоянным.

Высокий суд утвердил границы зоны вокруг здания школы Андертон Парк, внутри которой нельзя проводить пикеты.

Родители учеников школы и активисты пикетируют школу непрерывно с февраля этого года.

Судья мотивировал решение тем, что постоянные шумные демонстрации негативно сказываются на учениках, педагогическом коллективе и местных жителях, и уже более 20 учителей школы были вынуждены лечиться от последствий стресса.

Пикетчики обвинили суд в попытке замолчать спорную тему. Родители, не согласные с введением в школе уроков инклюзивности, на которых младшим школьникам рассказывали среди прочего об однополых семьях, заявляют, что детям в возрасте от 5 до 11 лет слишком рано изучать эту тему.

Родители-мусульмане настаивают на том, что однополые отношения противоречат исламу. В протестах участвуют и христиане.

Правообладатель иллюстрации PA Media Image caption Стоять с плакатами у ворот школы суд запретил еще в июне этого года

Городской совет Бирмингема требовал расширить запретную зону: представитель городских властей в суде утверждал, что из-за протестов ученики не могут играть на детской площадке на переменах.

Именно агрессивное и шумное поведение протестующих, а не сам предмет спора, стало причиной запрета, настаивает горсовет.

В ходе пятидневных судебных слушаний в октябре руководство школы жаловалось на кампанию, развернутую в соцсетях, и на ложные и вредоносные, по мнению директора, обвинения: что на уроках якобы учат мастурбации, что программа ориентирована на педофилов, и другие.

Однажды школу посетил имам местной мечети, который заявил родителям, что в школе "засели педофилы".

Правообладатель иллюстрации PA Media Image caption В судебном предписании указаны имена организаторов протеста, чьи дети учатся в этой школе: Амир Ахмед, Шакил Афсар и Розина Афсар.

"Ни одно из этих утверждений не является правдой", - заявил судья Уорби, принявший решение о постоянном запрете пикетов вблизи школьного здания.

"Родители неправильно поняли смысл уроков", - добавил он. По убеждению судьи, цель уроков инклюзивности - не пропаганда гомосексуальности, а приучение к равенству и стремление "вплести язык равенства" в ежедневную школьную жизнь.

Правообладатель иллюстрации PA Media Image caption Отдельным решением ранее суд запретил писать агрессивные посты против учителей школы в соцсетях. (Надпись на плакате:"Скажем "нет" сексуализации детей").

Городской совет Бирмингема приветствовал вердикт: "Это защитит школу и жителей города от эскалации антисоциального поведения демонстрантов", - сказал директор совета по вопросам образования Тим О'Нил.

Бирмингем принимает людей разных культур и разной ориентации, и в этом сила города, добавил он.

Представитель городских властей считает, что к постоянным пикетам возле школы присоединились "асоциальные элементы", которые начали сеять ненависть и вражду.

Image caption Демонстрация собралась возле здания Высокого суда Бирмингема и в день слушаний

В предыдущем решении суда о временном запрете демонстраций были упомянуты имена организаторов: Шакил Афса, у которого дети не учатся в школе Андертон Парк, его сестра Розина, а также Амир Ахмед. Все они выступили резко против судебного предписания.

Христианский активист Джон Олман, прибывший в Бирмингем из Девона, также выступил в суде против запретной зоны, охарактеризовав это как попытку ограничения общественного протеста.

Шакил Афсар настаивал на мирном характере протестов, хотя пикетчики использовали громкоговорители и систему звукоусиления.

Правообладатель иллюстрации PA Media Image caption Шакил Афсар заявил на судебных слушаниях, что протесты носят полностью мирный характер

Национальная ассоциация учителей поддержала школу в этом конфликте и приветствовала судебное решение, которое положит конец "шумным и агрессивным протестам".

"Школьные ворота - не место для протестов", - заявил представитель ассоциации.

Вынесенное судом предписание не затрагивает наложенный ранее временный запрет на публикации в социальных сетях постов об учителях школы.