Приют в Татарстане не сообщил о сексуальном насилии над воспитанницей. Полиция закрыла дело против приюта

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Директор и пятеро сотрудниц социального приюта для детей и подростков "Тургай" в Сабинском районе Татарстана на протяжении нескольких месяцев знали о том, что одна из их воспитанниц пережила сексуальное насилие. Однако они не сообщили об этом в полицию, а впоследствии и вовсе уничтожили письменный рассказ девочки о преступлении.

В местном следкоме не нашли оснований для возбуждения уголовного дела против сотрудников приюта.

Воспитанница Арина (имя изменено) поступила в приют "Тургай" летом 2018 года. Впервые девочка рассказала, что пережила насильственные действия со стороны одного из знакомых ее матери, учительнице после занятия по нравственному воспитанию в сентябре 2018 года. Учительница передала услышанное заместителю директора по воспитательной работе Ольге Ибрагимовой. В постановлении о прекращении уголовного дела (копия документа есть у Би-би-си) цитируются свидетельства нескольких сотрудниц, что замдиректора "несерьезно к этому отнеслась, сказала, что это только фантазия".

Директор приюта Лилия Закирова рассказала следствию, что в свою очередь "удивилась услышанному, не знала, верить ли доводам [девочки] или нет, так как категория данных детей любит фантазировать и не боится врать". Чиновница предложила взять у ребенка письменное заявление - Арину попросили подробно написать, что именно и когда с ней произошло.

Заявление не сохранилось - директор учреждения рассказала, что два месяца спустя, в ноябре 2018 года, она сожгла объяснительную девочки в бане приюта, так как "эта история больше не поднималась".

В полицию о пережитом девочкой насилии сообщили позже лишь приемные родители Арины. Было возбуждено несколько уголовных дел: одно из них передано в суд, еще несколько находятся на стадии следствия. Дело возбудили в том числе против приюта. Сама девочка рассказывала следователям, что "думала, что воспитатели приюта должны ее защитить, однако этого не произошло, из-за этого она переживала".

Однако 19 ноября 2019 года дело против приюта закрыли - в постановлении об этом следователь-криминалист Арского межрайонного следственного отдела СК по Татарстану З.И. Каримов указал, что в происшествии отсутствуют события преступлений по статьям 293 ("Халатность"), 286 ("Превышение должностных полномочий") и 316 ("Укрывательство преступлений"). Свое решение капитан юстиции мотивировал тем, что информирование о преступлениях против детей не прописано в должностных обязанностях сотрудников приюта, и что "нормативно-правовые акты, законы не устанавливают обязательного сообщения в правоохранительные органы о преступлениях, в том числе сексуального характера, о которых стало известно должностным лицам от воспитанников".

По мнению адвоката потерпевшей Рината Кантимирова, прекращение дела противоречит не только здравому смыслу, но и судебной практике в России: "Если у них не указано в должностных инструкциях, что они обязаны сообщать о совершенных в отношении воспитанников преступлениях, это не значит, что они не должны этого делать. В момент нахождения ребёнка в приюте они полностью несут за него ответственность и представляют права, законные интересы ребёнка".

Русская служба Би-би-си готовит подробный материал о том, как в России расследуются дела о сексуальных преступлениях против несовершеннолетних.