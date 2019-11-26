"Московское дело": судья отказалась экспериментировать с бронежилетом

Мещанский суд Москвы начал рассматривать дело Владимира Емельянова - одного из последних обвиняемых в применении насилия к представителю власти на протестной акции 27 июля. По версии следствия, он потянул за жилет бойца ОМОНа, причинив ему боль.

Во вторник суд успел допросить потерпевшего росгвардейца и сотрудника МВД, который ранее давал показания против еще нескольких фигурантов "московского дела".

Не обмундирование, а бронежилет

Суд над 27-летним Емельяновым начался с того, что его адвокаты попросили вернуть дело в прокуратуру. В обвинительном заключении говорится, что Емельянов дернул сотрудника Росгвардии за обмундирование, а сам пострадавший Максим Косов утверждал, что его дернули за бронежилет.

На этом основании адвокат Светлана Байтурина попросила вернуть дело в прокуратуру, так как обвинительное заключение составлено с ошибками. Судья Татьяна Шанина взяла трехчасовой перерыв, чтобы обдумать это ходатайство, и в итоге отказалась его удовлетворить.

После этого адвокат Байтурина представила суду видеозапись, на которой видно, как росгвардейца Косова держат за бронежилет два человека - Емельянов и еще один сотрудник ОМОНа. Адвокат заявила, что нужно исследовать запись, чтобы понять, кто и в какой момент дергал Косова за жилет, причиняя ему боль.

Второй защитник Емельянова Григорий Червонный показал суду бронежилет, аналогичный тому, что был надет на потерпевшем. Червонный рассказал, что адвокаты провели эксперимент с этим жилетом: просили одних добровольцев надеть его на себя, а других - схватить их сзади за жилет и дернуть. По словам адвоката, добровольцы боли от этого не испытывали.

Адвокат Червонный предложил провести такой же эксперимент и в зале суда. В качестве добровольцев он предложил слушателей в зале или самого потерпевшего омоновца Косова. Однако судья провести эксперимент в суде не разрешила.

"Не считаю, что нужно строго людей наказывать"

Следом слово взял прокурор, который начал допрос потерпевшего Косова. Тот заявил, что его вызвали на работу 27 июля "в связи с массовыми беспорядками".

Когда он прибыл на место, то увидел людей с плакатами, некоторые из которых намеревались перекрыть дорожное движение.

"Начали задержание самых активных. Убегающих - в первую очередь", - описывал события Косов.

"Мы двигались с задержанным к автозаку, не дошли метров шесть. В это время меня толкали несколько раз, пытались отобрать задержанного. Меня сбили с ног несколько раз, пытались пинать, сковывали движения, несколько раз повалили на спину", - рассказал Косов. В это же время, по словам росгвардейца, его дергали за жилет.

На вопрос адвоката Байтуриной, помнит ли он, что хватал его именно Емельянов, росгвардеец ответил отрицательно. О том, кто его дергал, Косов, по собственному признанию, узнал только когда следователи показали ему видео с митинга.

- Вы можете сказать, что мой подзащитный вас тянул?

- Нет.

- Кто конкретно дергал вас за жилет, вы не знаете?

- Нет.

- Вы можете гарантировать, что именно в данный момент вы испытали физическую боль?

- Не могу. Только по видео. Предполагаю.

На последний вопрос адвоката, готов ли Косов примириться с Емельяновым, росгвардеец ответил, что не имеет к нему претензий. "Не считаю, что нужно строго людей наказывать", - сказал Косов в заключение.

"Хватал руками и удерживал"

Далее выступил свидетель Антон Антонов - сотрудник МВД, который 27 июля снимал несогласованную акцию протеста на видео и ранее давал показания против других фигурантов "московского дела" - Кирилла Жукова и Евгения Коваленко.

Антонов рассказал, что видел, как двое сотрудников доставляли задержанных, после чего началась потасовка - активные участники стали мешать бойцам Росгвардии.

"Емельянов был в этой толпе из пяти-шести человек. Кто-то толкал сотрудников, кто-то пинал, а Емельянов схватил двумя руками сотрудника Росгвардии и удерживал в момент потасовки", - рассказал Антонов.

Свидетель не стал отвечать на вопрос адвоката, во что он сам был одет во время митинга.

"Не считаю вопрос целесообразным, это не относится к делу", - сказал он. Но после добавил, что был одет в джинсы и бело-сиреневую футболку.

Антонов заявил, что не видел, как Емельянов кого-то тянул за бронежилет, но видел, как он "удерживал" сотрудника Росгвардии "продолжительное время - около пяти-десяти секунд".

Несмотря на то, что свидетель в деталях описывал действия Емельянова на митинге, он не смог ответить на вопрос, бил ли кого-то дубинкой в это время пострадавший Косов. "Сложный вопрос, не помню", - заявил он.

После этого судье пришлось отложить заседание из-за отключения в зале системы аудиопротоколирования. Принять диктофоны из зала она отказалась.