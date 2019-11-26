МОК поддержит самые жесткие санкции за манипуляции с российскими данными о допинге

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МОК заявил, что поддержит самые жесткие санкции за манипуляции с российскими данными по допингу.

В понедельник Комитет по соответствию Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) рекомендовал исполкому этой организации отстранить Россию на четыре года от участия в международных соревнованиях.

Комитет пришел к выводу, что РУСАДА систематически нарушает требования Всемирного антидопингового кодекса.

В частности, РУСАДА обвиняется в манипуляциях с допинг-пробами ряда российских спортсменов, которые ВАДА затребовала для независимого анализа.

МОК поблагодарил ВАДА за тщательно проведенное расследование нарушений и призвал Москву предоставить международным экспертам подлинные данные по всем эпизодам, на основании которых международное агентство выступило с предложением об отстранении России.

По словам представителей МОК, сотрудничество России необходимо не только для того, чтобы виновные понесли наказание, но и для того, чтобы снять клеймо недоверия с чистых спортсменов.

В своем заявлении МОК подчеркивает, что комитет ВАДА в своих рекомендациях возлагает ответственность за нарушения непосредственно на российские власти, а не на российское олимпийское движение.

В этой связи, заявляет МОК, комитет горячо поддерживает решение ВАДА допускать до соревнований тех российских спортсменов, которые смогут доказать свою непричастность к нарушениям.