МАК: пилот разбившегося в Ростове "Боинга" устал и впал в ступор

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Авиакатастрофа "Боинга-737" компании FlyDubai в Ростове-на-Дону, где 3,5 года назад погибли 62 человека, произошла из-за ошибок командира воздушного судна, говорится в окончательном отчете Межгосударственного авиационного комитета (МАК).

В отчете сказано, что командир лайнера перед катастрофой "находился в растерянном состоянии и потерял способность к прогнозу дальнейшего поведения самолета".

"Это привело к потере ситуационной осведомленности и попаданию в состояние психологического ступора", - написано в документе.

А уже в результате попадания в ступор командир полностью потерял пространственную ориентировку и не реагировал на правильные подсказки второго пилота, пришли к выводу специалисты МАК.

Кроме того, по мнению МАК, авиакатастрофе способствовала недостаточная подготовка командира экипажа, турбулентность, возможная усталость летчиков, несогласованные действия экипажа.

"Катастрофа самолета Boeing 737-8KN A6-FDN произошла при выполнении повторного ухода на второй круг из-за неверной конфигурации и ошибок в пилотировании с последующей потерей КВС ситуационной осведомленности ночью, в инструментальных метеоусловиях, приведшей к потере контроля за параметрами полета и столкновению самолета с землей", - сказано в заключении специалистов.

Boeing 737-800 авиакомпании FlyDubai, летевший из Дубая в Ростов-на-Дону, разбился рано утром 19 марта 2016 года при прерванном заходе на посадку. На борту находились 55 пассажиров и семь членов экипажа. Все они погибли.

Газета "Коммерсант" в 2016 году писала со ссылкой на близкий к расследованию источник, что по результатам расшифровки параметрического и речевого самописцев основной версией крушения самолета стала ошибка экипажа.

По данным издания, пилоты "Боинга" якобы совершали разные действия в последние секунды полета и спорили между собой.

Коллеги погибшего пилота рассказывали тогда Би-би-си, что одним из факторов аварии была усталость. Сотрудники FlyDubai на условиях анонимности говорили, что командир воздушного судна, киприот Аристос Сократус, до катастрофы подал заявление об увольнении и дорабатывал положенные три месяца. Среди причин ухода он называл переутомление и желание сменить образ жизни.