Правообладатель иллюстрации Reuters Image caption Трамп заявил своим сторонникам, что ситуация вокруг импичмента только поможет ему выиграть следующие выборы

Председатель юридического комитета Палаты представителей конгресса США Джерролд Надлер отправил президенту Дональду Трампу письмо с приглашением принять участие в слушаниях в рамках процедуры импичмента 4 декабря. Письмо опубликовано на сайте комитета.

"Комитет ожидает вашего участия в разбирательстве в рамках процедуры импичмента [...] Если вы хотите принять участие в слушаниях, пожалуйста, сообщите об этом комитету как можно скорее", - говорится в письме.

Надлер также отметил, что участие президента в слушаниях - не право, а привилегия и знак вежливости со стороны конгресса.

Сам Трамп не исключал, что даст показания в конгрессе. Если он примет участие в слушаниях, он также сможет задать вопросы свидетелям в рамках процедуры импичмента.

Выступая во вторник во Флориде на митинге своих сторонников, Трамп заявил, что запущенная демократами процедура импичмента лишь поможет ему победить на президентских выборах в следующем году.

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Президент России Владимир Путин примет участие в церемонии открытия платной трассы М-11 между Москвой и Санкт-Петербургом. Фактически Путин откроет последний 38-километровый участок трассы, который вводится в эксплуатацию, - от Тосно до Санкт-Петербурга.

Завершить работы по строительству трассы изначально планировалось к началу чемпионата мира по футболу в 2018 году, но сроки неоднократно переносились. Строительство дороги началось в 2012 году, первый участок в обход города Химки Московской области был введен в конце 2014 года.

Общая протяженность автомагистрали составляет 669 километров. Трасса будет полностью платной, путь из Москвы до Санкт-Петербурга по ней займет около 5,5 часов, поездка обойдется в среднем в 2 тысячи рублей.

В Париже, где 9 декабря запланирован саммит "нормандской четверки", планируется отдельная встреча президента России Владимира Путина и украинского лидера Владимира Зеленского, сообщает "Коммерсант" со ссылкой на источник, знакомый с деталями подготовки саммита.

По данным издания, на переговорах в Париже Зеленский также может получить приглашение посетить в мае следующего года торжества по случаю 75-летия Победы в Москве.

"Коммерсант" отмечает, что двусторонние встречи президентов двух стран во время саммитов в "нормандском формате" практиковались, когда Украину возглавлял Петр Порошенко. В 2016 году во время саммита он и Владимир Путин проговорили более 40 минут.

Британии, возможно, придется прибегнуть к использованию кассетных бомб в случае военного противостояния с Россией, пишет Telegraph со ссылкой на новый доклад Королевского объединенного института оборонных исследований.

Кассетные бомбы запрещены конвенцией, подписанной в Осло в 2008 году, но эксперты института считают, что в случае прямого конфликта с российскими войсками британские вооруженные силы будут существенно уступать в огневой мощи и дальности поражения.

Это даст свободу действий российской артиллерии и в конечном итоге приведет к поражению Британии, считают в центре. Выход из этого положения эксперты видят либо в наращивании запасов дорогих управляемых ракет, либо в возврате кассетных бомб.

Конвенцию о кассетных боеприпасах подписали 108 стран, однако ряд государств выступает против нее. Среди них Россия, США, Китай, Израиль, Индия, Пакистан и Бразилия.

Жители Германии хотят развивать отношения скорее с Россией и Китаем, чем с Британией и США, сообщает Times, ссылаясь на результаты опроса, опубликованного за несколько дней до саммита НАТО в Хартфордшире фондом Körber Foundation.

Как следует из опроса, только 22% немцев хотят оставаться под защитой американских баллистических ракет, а 40% предпочли бы, чтобы такую защиту обеспечивала Франция или Британия.

Еще 66% сказали, что хотели бы сближения Германии с Россией. Немногим меньше - 60% - заявили, что Германия должна развивать отношения с Китаем. В пользу дальнейшего сближения с США высказались 50%, с Британией - 51%.

Внутри НАТО, тем временем, назрел конфликт. Турция недавно заявила, что будет препятствовать усилению обороны в Польше и Балтии, пока другие члены альянса не признают курдские силы самообороны террористической организацией.

Президент Франции Эммануэль Макрон недавно заявил, что альянс находится "в коме" и не может координировать действия на стратегическом уровне.

Во вторник вечером в Доминиканской республике автобус с российскими туристами, которые ехали в аэропорт, столкнулся с грузовиком, выскочившим перед ним на дорогу, и опрокинулся.

Никто не погиб, однако десятки пассажиров автобуса были госпитализированы с травмами, в том числе тяжелыми. Авария произошла неподалеку от города Игуэй.

К утру в больницах оставались 27 человек, из них двое детей в возрасте 5 и 12 лет, сообщил РИА Новости представитель туроператора Anex Tour, который организовывал отдых россиян.

Как сообщается, семь туристов улетели в Москву планировавшимся рейсом, еще двое решили остаться для медобследования. Пять человек размещены в отелях.

По предварительным данным, причиной ДТП стали действия водителя грузовика, который резко перестроился перед туристическим автобусом.

Во Вьетнам прибыли тела 16 из 39 погибших вьетнамских граждан, обнаруженных в октябре в грузовике в английском Эссексе. Остальные тела отправятся на родину позднее.

По предварительным данным, их смерть наступила от переохлаждения - температура в грузовике-рефрижираторе, где обнаружили вьетнамцев, находилась на уровне минус 25 градусов Цельсия.

В понедельник водитель грузовика, 25-летний Мо Робинсон из Северной Ирландии, признался в суде, что полтора года занимался перевозкой нелегальных мигрантов в Британию.

Вместе с Робинсоном по этому делу проходит 23-летний Кристофер Кеннеди из Северной Ирландии. Еще три человека, задержанных по подозрению в причастности к этому делу, были освобождены под залог.

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Авиакатастрофа самолета Boeing 737 авиакомпании FlyDubai в Ростове-на-Дону в 2016 году, в результате которой погибли 62 человека, произошла из-за ошибок командира воздушного судна, говорится в окончательном отчете Межгосударственного авиационного комитета.

В отчете сказано, что командир лайнера перед катастрофой "находился в растерянном состоянии и потерял способность к прогнозу дальнейшего поведения самолета". Он попал в состояние ступора, после чего полностью потерял пространственную ориентацию, пришли к выводу специалисты МАК.

Правообладатель иллюстрации novy.tv Image caption В сериале поднимается тема гомосексуальности подростков

Жестокие розыгрыши и травля одноклассников, одиночество и опасные суицидальные онлайн-игры, родители-алкоголики и гомосексуальность. Новый украинский сериал "Первые ласточки" поднимает все эти проблемы. Сериал заметили не только зрители на Украине, но и в России.

Media playback is unsupported on your device Как прошел фестиваль НочлежкаFest

Дайджест подготовили Артем Воронин и Олег Михайлов