Дайджест: Дональда Трампа пригласили на слушания по импичменту
Председатель юридического комитета Палаты представителей конгресса США Джерролд Надлер отправил президенту Дональду Трампу письмо с приглашением принять участие в слушаниях в рамках процедуры импичмента 4 декабря. Письмо опубликовано на сайте комитета.
"Комитет ожидает вашего участия в разбирательстве в рамках процедуры импичмента [...] Если вы хотите принять участие в слушаниях, пожалуйста, сообщите об этом комитету как можно скорее", - говорится в письме.
Надлер также отметил, что участие президента в слушаниях - не право, а привилегия и знак вежливости со стороны конгресса.
Сам Трамп не исключал, что даст показания в конгрессе. Если он примет участие в слушаниях, он также сможет задать вопросы свидетелям в рамках процедуры импичмента.
Выступая во вторник во Флориде на митинге своих сторонников, Трамп заявил, что запущенная демократами процедура импичмента лишь поможет ему победить на президентских выборах в следующем году.
Президент России Владимир Путин примет участие в церемонии открытия платной трассы М-11 между Москвой и Санкт-Петербургом. Фактически Путин откроет последний 38-километровый участок трассы, который вводится в эксплуатацию, - от Тосно до Санкт-Петербурга.
Завершить работы по строительству трассы изначально планировалось к началу чемпионата мира по футболу в 2018 году, но сроки неоднократно переносились. Строительство дороги началось в 2012 году, первый участок в обход города Химки Московской области был введен в конце 2014 года.
Общая протяженность автомагистрали составляет 669 километров. Трасса будет полностью платной, путь из Москвы до Санкт-Петербурга по ней займет около 5,5 часов, поездка обойдется в среднем в 2 тысячи рублей.
В Париже, где 9 декабря запланирован саммит "нормандской четверки", планируется отдельная встреча президента России Владимира Путина и украинского лидера Владимира Зеленского, сообщает "Коммерсант" со ссылкой на источник, знакомый с деталями подготовки саммита.
По данным издания, на переговорах в Париже Зеленский также может получить приглашение посетить в мае следующего года торжества по случаю 75-летия Победы в Москве.
"Коммерсант" отмечает, что двусторонние встречи президентов двух стран во время саммитов в "нормандском формате" практиковались, когда Украину возглавлял Петр Порошенко. В 2016 году во время саммита он и Владимир Путин проговорили более 40 минут.
Британии, возможно, придется прибегнуть к использованию кассетных бомб в случае военного противостояния с Россией, пишет Telegraph со ссылкой на новый доклад Королевского объединенного института оборонных исследований.
Кассетные бомбы запрещены конвенцией, подписанной в Осло в 2008 году, но эксперты института считают, что в случае прямого конфликта с российскими войсками британские вооруженные силы будут существенно уступать в огневой мощи и дальности поражения.
Это даст свободу действий российской артиллерии и в конечном итоге приведет к поражению Британии, считают в центре. Выход из этого положения эксперты видят либо в наращивании запасов дорогих управляемых ракет, либо в возврате кассетных бомб.
Конвенцию о кассетных боеприпасах подписали 108 стран, однако ряд государств выступает против нее. Среди них Россия, США, Китай, Израиль, Индия, Пакистан и Бразилия.
Жители Германии хотят развивать отношения скорее с Россией и Китаем, чем с Британией и США, сообщает Times, ссылаясь на результаты опроса, опубликованного за несколько дней до саммита НАТО в Хартфордшире фондом Körber Foundation.
Как следует из опроса, только 22% немцев хотят оставаться под защитой американских баллистических ракет, а 40% предпочли бы, чтобы такую защиту обеспечивала Франция или Британия.
Еще 66% сказали, что хотели бы сближения Германии с Россией. Немногим меньше - 60% - заявили, что Германия должна развивать отношения с Китаем. В пользу дальнейшего сближения с США высказались 50%, с Британией - 51%.
Внутри НАТО, тем временем, назрел конфликт. Турция недавно заявила, что будет препятствовать усилению обороны в Польше и Балтии, пока другие члены альянса не признают курдские силы самообороны террористической организацией.
Президент Франции Эммануэль Макрон недавно заявил, что альянс находится "в коме" и не может координировать действия на стратегическом уровне.
Во вторник вечером в Доминиканской республике автобус с российскими туристами, которые ехали в аэропорт, столкнулся с грузовиком, выскочившим перед ним на дорогу, и опрокинулся.
Никто не погиб, однако десятки пассажиров автобуса были госпитализированы с травмами, в том числе тяжелыми. Авария произошла неподалеку от города Игуэй.
К утру в больницах оставались 27 человек, из них двое детей в возрасте 5 и 12 лет, сообщил РИА Новости представитель туроператора Anex Tour, который организовывал отдых россиян.
Как сообщается, семь туристов улетели в Москву планировавшимся рейсом, еще двое решили остаться для медобследования. Пять человек размещены в отелях.
По предварительным данным, причиной ДТП стали действия водителя грузовика, который резко перестроился перед туристическим автобусом.
Во Вьетнам прибыли тела 16 из 39 погибших вьетнамских граждан, обнаруженных в октябре в грузовике в английском Эссексе. Остальные тела отправятся на родину позднее.
По предварительным данным, их смерть наступила от переохлаждения - температура в грузовике-рефрижираторе, где обнаружили вьетнамцев, находилась на уровне минус 25 градусов Цельсия.
В понедельник водитель грузовика, 25-летний Мо Робинсон из Северной Ирландии, признался в суде, что полтора года занимался перевозкой нелегальных мигрантов в Британию.
Вместе с Робинсоном по этому делу проходит 23-летний Кристофер Кеннеди из Северной Ирландии. Еще три человека, задержанных по подозрению в причастности к этому делу, были освобождены под залог.
Авиакатастрофа самолета Boeing 737 авиакомпании FlyDubai в Ростове-на-Дону в 2016 году, в результате которой погибли 62 человека, произошла из-за ошибок командира воздушного судна, говорится в окончательном отчете Межгосударственного авиационного комитета.
В отчете сказано, что командир лайнера перед катастрофой "находился в растерянном состоянии и потерял способность к прогнозу дальнейшего поведения самолета". Он попал в состояние ступора, после чего полностью потерял пространственную ориентацию, пришли к выводу специалисты МАК.
Жестокие розыгрыши и травля одноклассников, одиночество и опасные суицидальные онлайн-игры, родители-алкоголики и гомосексуальность. Новый украинский сериал "Первые ласточки" поднимает все эти проблемы. Сериал заметили не только зрители на Украине, но и в России.
Дайджест подготовили Артем Воронин и Олег Михайлов