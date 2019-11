В Доминикане перевернулся автобус с российскими туристами. Госпитализированы 27 человек

View this post on Instagram

Evacuados todos los pasajeros afectados. De un total de 39 pasajeros, 22 resultaron con heridas desde leve a moderadas. Se necesitó asistencia de dos helicópteros de @aeroambulancia para transportar los pacientes más graves. Aunque ya el autobús fue enderezado, el tránsito continúa retrasado en ambos sentido de la Aut. Del Coral a la altura de la entrada a Higuey. Fuente @traficoexpreso