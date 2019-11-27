В Доминикане перевернулся автобус с российскими туристами. Госпитализированы 27 человек

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Автобус, отвозивший российских туристов в аэропорт в Доминиканской Республике, перевернулся в результате столкновения с грузовиком. Как минимум 27 человек попали в больницы.

Авария произошла во вторник около 16:00 по местному времени. Как сообщает агентство ЭФЭ со ссылкой на Генеральное управление безопасности транспорта страны, всего пострадал 41 человек.

По данным ведомства, авария произошла из-за поломки трансмиссии: в результате водитель потерял управление, и автобус столкнулся с грузовиком. ДТП произошло на шоссе, которое соединяет столицу страны Санто-Доминго с курортным городом Пунта-Кана.

На сайте Ассоциации туроператоров России сообщается, что ДТП произошло из-за резкого маневра грузовика перед автобусом: водитель автобуса был вынужден совершить резкое торможение во избежание столкновения.

В местной пожарной службе ЭФЭ сообщили, что как минимум один пострадавший был доставлен на вертолете в больницу Санто-Доминго, остальные пострадавшие доставлены в больницы Пунта-Каны и города Игуэй.

По данным посольства России в Венесуэле, в автобусе находились 39 граждан России.

Как рассказали агентству ТАСС в туристическом агентстве "Анекс тур", по меньшей мере 27 россиян, пострадавших в ДТП, получают медицинскую помощь в больницах страны. Среди пострадавших - два ребенка.

Пресс-служба Ростуризма сообщает, что принимающий офис "Анекс тур" держит ситуацию под контролем, специалисты компании находятся непосредственно с туристами. Также сообщается, что семь туристов продолжили трансфер и вылетают ранее запланированным рейсом.

По информации местного издания Listin Diario, 15 пострадавших находятся в критическом состоянии в больнице города Игуэй. В российской туркомпании эти сведения не подтверждают.

Глава отделения посольства России в Венесуэле в Пунта-Кане Михаил Евдокимов сообщил РИА Новости, что одной из пострадавших россиянок пришлось ампутировать обе руки. Он также рассказал, что почти все пострадавшие в инциденте - москвичи.

В "Анекс тур" заявили, что пока не могут подтвердить информацию об ампутации обеих рук одной из пострадавших.